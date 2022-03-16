İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 16 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 16 Mart Çarşamba 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 16 Mart Çarşamba 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 16 Mart Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

16 MART 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

AVCILAR

NO: 13321317

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, ALSANCAK, AYVACI, AZİM, BAŞARAN, CANDAN, DALBASTI, DAMATAŞI, DİK, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), ELİFOĞLU, GAMZE, GÜLİZAR, GÜMÜŞ, GÜMÜŞPALA, GÜZELBAKAN, HACIBEY, HACIŞERİF, HANDAN, KARAKAŞ, KARAYOLLARI, KASAP AHMET, KIRMIZI FENER, KURUÇEŞME, MELİK HANIM, MÜRVET, NALAN, NİLGÜN, PAŞA, RIZABEY, SAMANYOLU, SARP, SEYİSOĞLU, SEZABEY, ÇAPARİ, ÇEVRE, ÇOBAN SUYU, ÇUKURÇEŞME, ÇİROZ, İDARE, İNCEBEL, İNCEBEY, İNCİ, İPEK, İSKECE, ŞEHİT ECEVİT YILDIRIM sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 1. sk bölgelerinde 16/03/2022 00:30:00 - 16/03/2022 08:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 13217316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1381., 1382., 1383., 1384., 1385., 1386., 1470., 1488., FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1277., 1336., 1337., 1338., 1339., 1342., 1343., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 16/03/2022 09:00:00 - 16/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 13116321

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATA 1, AVCI, BAŞAĞA, ERCİYES 1, HUZUR, KAYA 1, KAYALIK, KONUŞUK, KÖKSAL, MERYEM ANA, MUŞTU, MİTHATPAŞA, SINIRLI , SUATBEY, YILDIRIM 2, YILDIRIM BEYAZIT, ZAFER 2, ÇAKAR, ÇIĞ sk / ÇOBANÇEŞME mah DESTEK , MELTEM 1, MİTHATPAŞA, SINIRLI sk bölgelerinde 16/03/2022 00:00:00 - 16/03/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13118316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah BURHANBEY, BİLLUR 2, GÜNEŞLİ YOLU, KARDELEN, KAYALAR, KILIÇ 1, KUŞ, KÖYCEĞİZ, KÖYCEĞİZ ÇIKMAZI, MÜNİR NURETTİN SELCUK, NURETTİNBEY, TANYERİ, YUSUFAĞA, ÜZEYİRAĞA, ŞEHİT SELİM AYAYDIN sk bölgelerinde 16/03/2022 03:30:00 - 16/03/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13340345

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ELVAN, ORHAN TUĞSAVUL sk bölgelerinde 16/03/2022 10:00:00 - 16/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 13122781

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATEŞ, CİN DERESİ, CİN DERESİ ÇIKMAZI, MEZARLIK YOKUŞU, MOR SALKIM, NİLÜFER, İLYAS BEY, İLYAS BEY ARALIĞI, İPLİKÇİ ARALIĞI, İPLİKÇİ FIRINI sk / İSTİKLAL mah ALİ KABULİ, ARALIK ÇIKMAZI, BAHÇE, BAKKALİYE, BARUTHANE, CANAN, DEDE, DİKBAYIR, GÖRELE ÇIKMAZI, HAFİK, KARANFİL, MAHMUTAĞA, MUHSİN ÇIKMAZI, SAHAF ÇEŞMESİ, ÇAVUŞ, ÇEŞMELİ, İPLİKÇİ FIRINI, ŞAHİNİM, ŞEN KANARYA sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah NİLÜFER sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah MAHMUTAĞA, MAHMUTAĞA ÇIKMAZI, PİYALEPAŞA BULVARI sk / YAYLA mah ANADOL, MEZARLIK YANI, YAY MEYDANI sk bölgelerinde 16/03/2022 10:00:00 - 16/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 13017316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA sk / ALİ KUŞÇU mah BAŞHOCA, BAŞMÜEZZİN, BAŞİMAM, BOYACI KAPISI, DARÜŞŞAFAKA, FATİH, FERAİZCİ, FEVZİPAŞA, HACI NECİPBEY, HAFIZPAŞA, MUSANNİF, MÜKERRİR, MÜSTAKİMZADE, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, YUSUF ZİYAPAŞA sk / ATİKALİ mah BAKKALZADE, ESKİ ALTAY, FATİH, FEVZİPAŞA, HAFIZPAŞA, ISPANAKÇI, MEYMENET, MÜSTAKİMZADE, NİŞANCA, SERİN, SİLİSTRE, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, ÇARŞAMBA, ÇELEBİ SÜLEYMAN sk / HIRKA-İ ŞERİF mah FEVZİPAŞA, MEVKUFATÇI sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah MÜFTÜ HAMAMI, ŞEBNEM sk / ZEYREK mah GELENBEVİ, HALİÇGÖREN, HATTAT İZZET, KADI ÇEŞMESİ, YENİ DOĞAN, YESARİZADE, İHTİYAR, İHTİYATLI, İHVAN, ŞEBNEM sk bölgelerinde 16/03/2022 09:00:00 - 16/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13132324

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah sk / BALABANAĞA mah sk / BALAT mah sk / BEYAZIT mah sk / BİNBİRDİREK mah sk / CANKURTARAN mah sk / EMİN SİNAN mah sk / HOCAPAŞA mah sk / KALENDERHANE mah sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah sk / MOLLA FENARİ mah sk / MOLLA HÜSREV mah sk / MUHSİNE HATUN mah sk / MİMAR HAYRETTİN mah sk / MİMAR KEMALETTİN mah sk / NİŞANCA mah sk / SARAÇ İSHAK mah sk / SULTAN AHMET mah sk / SÜLEYMANİYE mah sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah sk / ŞEHSUVAR BEY mah sk bölgelerinde 16/03/2022 21:30:00 - 16/03/2022 22:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13122743

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah sk / BALABANAĞA mah sk / BALAT mah sk / BEYAZIT mah sk / BİNBİRDİREK mah sk / CANKURTARAN mah sk / EMİN SİNAN mah sk / HOCAPAŞA mah sk / KALENDERHANE mah sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah sk / MOLLA FENARİ mah sk / MOLLA HÜSREV mah sk / MUHSİNE HATUN mah sk / MİMAR HAYRETTİN mah sk / MİMAR KEMALETTİN mah sk / NİŞANCA mah sk / SARAÇ İSHAK mah sk / SULTAN AHMET mah sk / SÜLEYMANİYE mah sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah sk / ŞEHSUVAR BEY mah sk bölgelerinde 16/03/2022 21:30:00 - 16/03/2022 22:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 13341323

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ATATÜRK, GENÇ OSMAN, TINAZTEPE sk bölgelerinde 16/03/2022 11:00:00 - 16/03/2022 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.