İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 16 Nisan 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 16 Nisan Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 16 Nisan Cumartesi 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 16 Nisan Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

16 Nisan hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 15191019

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİDİN, AYABA, AYSEMA, AYŞENUR, BAHŞENDE, BALKAN, BATURHAN, BAYSAL, BEYSUN, BUHARA, CİNAN, DEMİRKAYA, ERDİNÇ, EVLİYA, FİKİR, GAZİOSMANPAŞA, GÜLAĞACI, GÜLBADEM, GÜLBİN, GÜLDESTE, GÜLLÜBAHÇE, GÜR, HAMİT, HAZAR, HELVACI, KIRAÇ, KIYMETLİ, LOZAN, MESUT, MİMAR SİNAN, NECİP FAZIL, SALKIM SÖĞÜT, SALİHA, SARIÇAM, SOYKAN, SULUDERE, SİRKECİ, TAMER, TÜCCAR, YENİBAHÇE, YUKARI PAZAR, ZEMHERİ, ÖZEL, ÖZENİR, ŞEYDANUR, ŞULE sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah GAZİOSMANPAŞA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 29. sk bölgelerinde 16/04/2022 08:00:00 - 16/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14940848

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah İNDERE MEVKİİ, İSLAMBOL sk / ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, BURÇHAN, HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15195316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKINALP, ALTINORDU, AYDINER, BALKAN, BAYSAL, BAŞTÜRK, DAĞHAN, DEMİRKAYA, GÜLDESTE, LOZAN, SALİHA, SARIÇAM, TAMER, UFUKHAN, YENİBAHÇE, YILMAZTÜRK, ÖZEL, ŞERİF, ŞEYDANUR, ŞULE sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15195318

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15220730

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AYANOĞLU, COŞKU sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 14940508

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-732, G-757, G-770, G-879, G-913 sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15043399

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14940509

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-14, G-696, G-697, G-698, G-699, G-700, G-703, G-811, G-823, G-915, G-922 sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 14602334

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2088., 2096., 2106. sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14602326

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2100., 2111. sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15207316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 919. sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15007219

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 24., 29., ATATÜRK sk / GÜNEŞLİ mah 1244., CUMHURİYET, KİRAZLI sk / HÜRRİYET mah 127., 86., ATATÜRK, CUMHURİYET, MENDERES sk bölgelerinde 16/04/2022 10:00:00 - 16/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15007221

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 101., 102., 103., 105., 160., 80., 81., 82., 83., 84., 86., 88., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 97., 98., GAZİ OSMAN PAŞA, MENDERES, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 16/04/2022 13:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 15132316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah PINARLI sk / SİYAVUŞPAŞA mah AY ÇIKMAZI, CEVİZLİK, EMEK, KARANFİL, KRİZANTEM, KÜÇÜK ÇINAR, MUSTAFA KEMALPAŞA, PINAR, SÜMBÜL 1, YAPRAK, YAPRAK ÇIKMAZI, ZEYTİNLİK, ÇAVUŞPAŞA, ÇAĞLAYAN, ÇEŞME, ŞEHİT HÜSEYİN UZUNAL sk / ŞİRİNEVLER mah BARBAROS, BENTLER, CENGİZ TOPEL, SARNIÇ, ÇEŞME sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15133316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah MEHMET AKİF , ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL sk bölgelerinde 16/04/2022 12:00:00 - 16/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14951328

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk 1.Asena Sk. bölgelerinde 16/04/2022 13:00:00 - 16/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 15146421

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15220922

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah CEVİZLİ YALI, HEYET, RÜYA, TAŞHAN sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15146423

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ARDIÇ, LALE sk bölgelerinde 16/04/2022 12:30:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.