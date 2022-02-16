İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 16 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 16 Şubat Çarşamba 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 16 şubat Çarşamba 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 16 Şubat Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

16 Şubat 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 11489353

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah CAHİT, FATİH, HALİS, MISRA, NASRETTİN HOCA, SEVDENUR, YASER ARAFAT, ZİVER, ÜZEYİR sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ERASLAN, FATİH, KARAKUZU, ZEHRA sk / NENEHATUN mah AFRA, ALTINÖZÜ, BAHARDALI, BELİĞ, CUMALİ, DİLBER, FATİH, GÜLÇİN, HALASKAR, HASAN TAHSİN, HÜŞYAR, KALECİK, KAZIM KARABEKİR, MİS, PİRSULTAN, RAHMAN, SERENGÜL, TEKYILDIZ, TEZEL, YAYLI, YENİDÜNYA, ÇOBANYILDIZI, ŞEREFLİ, ŞÜKRÜ sk / YAVUZ SELİM mah FATİH sk bölgelerinde 16/02/2022 01:00:00 - 16/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 11399202

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah AŞIK MAHZUNİ, BİREY, DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİDAN, KAMP, KARANFİL, NERGİS, SELVİ, TÜRKÜ, URAN, ZAKKUM, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 16/02/2022 09:00:00 - 16/02/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11483336

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah HARMANYERİ, MERKEZ CAMİ sk bölgelerinde 16/02/2022 09:00:00 - 16/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11479318

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KARANFİL, KARATAŞ, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 16/02/2022 13:00:00 - 16/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 11399123

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2030., 2031., 2041. sk / SANCAKTEPE mah 885., OSMAN GAZİ sk / ÇINAR mah 820., 832., 834., 836., 841., 842., 843., 844., 873., 874., 875., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., FATİH, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 16/02/2022 01:00:00 - 16/02/2022 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399124

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 293., 304., 305., 306., 307., 308., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 324., 325., 326., 327., 328., 330., 333., 335., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF, MEVLANA sk bölgelerinde 16/02/2022 02:00:00 - 16/02/2022 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399161

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 168., 176., 178., 220. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 262., 264., 265., 271., 272., 273., 274., 276., 277., 278., 279., 281., 282., 283., 284., 285., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 294., 296., 297., 307., 308., 309., 311., 335., MEVLANA sk bölgelerinde 16/02/2022 03:00:00 - 16/02/2022 05:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11439316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1824., 1825., 1826., 1827., 1829., 1830., 1832., 1855., 1856., 1857., 1858., 1859., 1860., 1861., 1862., 1863., 1864., 1865., 1866., 1867., CAMİ, MASLAK, PAZAR sk bölgelerinde 16/02/2022 09:00:00 - 16/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11476603

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1694., 1715., 1717., 1719., 1720., 1722., 1723., 1726., 1727., 1730., 1732., 1733., 1734., 1735., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1760., 1761., 1765., 1766., 1767., 1778., 1819., 1821., 1823., PAZAR sk bölgelerinde 16/02/2022 10:30:00 - 16/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 11489343

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, BURSALI TAHİRBEY, HATTAT KAMİL, YILDIZLI, ŞÜKUFE NİHAL sk / SİYAVUŞPAŞA mah GÜZİDE HANIM, MAHMUT ARDIÇ sk bölgelerinde 16/02/2022 00:00:00 - 16/02/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11489346

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DİZER, HACER HANIM, KOMİK HASANEFENDİ, MEHMETÇİK sk bölgelerinde 16/02/2022 02:00:00 - 16/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 11417320

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah CEYLAN, KELEBEK, SÜZER, ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN sk bölgelerinde 16/02/2022 00:00:00 - 16/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11418337

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah EVLİYA ÇELEBİ sk bölgelerinde 16/02/2022 00:01:00 - 16/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11418325

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 16/02/2022 00:01:00 - 16/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11418326

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 16/02/2022 00:01:00 - 16/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 11482325

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 16/02/2022 00:30:00 - 16/02/2022 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11483317

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah DEDE KORKUT, ELMADAĞ, FERAH, FİLİZ, GAYE, HÜNKAR, KUMSAL, KUĞU, MOTİF, PEKMEZ, ÇAYELİ, ŞAFAK sk bölgelerinde 16/02/2022 09:00:00 - 16/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 11474317

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DOĞANAY, DOĞANAY ARALIĞI, KESKİN, KILIÇ, TAŞLI, TEPE ÜSTÜ, ZÜMRÜT ARALIĞI sk bölgelerinde 16/02/2022 10:00:00 - 16/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399109

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah ATMACA, DAMAR, ELİF EFENDİ, ELİF EFENDİ ÇIKMAZI, HAMAM ARKASI, KARAAĞAÇ, SAKA, SEDEF sk bölgelerinde 16/02/2022 12:00:00 - 16/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 11457993

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ, AKASYA 3, ALTIYOL, AYDIN 1, BAHAR 4, BARAJ, BAYIR 1, BURÇAK 2, BÜLBÜL 6, CENDERE, CEVİZ 1, DUMAN, ERBAP, ESKİ CAMİ, GÖLKAYA, GÜL 4, GÜNEY 2, GÜNEŞ 5, KARANFİL 1, OKULLU, PALMİYE 3, PELİT 1, RÜZGARGÜLÜ, SARAY 2, SAĞLIK 2, ZAMBAK 6, ZARİF 1, ÇATALCA YOLU, ÇİÇEK 5 sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-BAHŞAYİŞ mah AKSARAY, ATABEY, CEMAHİR, DAĞ ÇİLEĞİ, FEYZULLAH, KURUÇEŞME, SÜTÇÜ PINAR, ÇAMLIKTEPE, ÇANAKKALE, ÇAĞRIBEY, ÇINARLAR, ÇOTANAK, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇİÇEKTEPE, İZZETTİN sk / MURATBEY MERKEZ mah ERİKLİ, NARDALI, ÇATALCA YOLU sk / İHSANİYE mah SAĞLIK OCAĞI sk bölgelerinde 16/02/2022 01:30:00 - 16/02/2022 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11508316

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BALAT ÇIKMAZI, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HUKUK, HUSUSİ ÇIKMAZI, HÜDA, KADIRGA, KADİFE, KADİM ÇIKMAZI, KAFKAS, KARACAKÖY, MARUF, PARK, REİS, SAMATYA, YALDIZ, ÖZNUR, İRADE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 16/02/2022 09:30:00 - 16/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 11399182

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 675., 678., 681. sk bölgelerinde 16/02/2022 09:00:00 - 16/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.