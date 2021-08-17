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- İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 17 Ağustos 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 17 Ağustos 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
- Haber Merkezi
- 17.08.2021 - 09:00
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
AYEDAŞ ve BEDAŞ, 17 Ağustos 2021 Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.
Bugün Bayrampaşa, Pendik, Sarıyer, Beyoğlu gibi ilçelerin belli mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Bazı kesintilerin 1-2 saat içerisinde giderilmesi öngörülürken bazı bölgelerde kesinti gün boyu sürecek.
Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 17 Ağustos 2021 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?
BEYKOZ
09:30 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: KANLICA - Sokak: TURAN
Mahalle: KANLICA - Sokak: SITKI BEY
Mahalle: KANLICA - Sokak: İBRAHİM PAŞA
Mahalle: KANLICA - Sokak: KARAYAZI ÇIKMAZI
Mahalle: KANLICA - Sokak: MAHMUT PAŞA
Mahalle: KANLICA - Sokak: ÖZHAN ÇIKMAZI
Mahalle: KANLICA - Sokak: MİHRABAT
Mahalle: KANLICA - Sokak: NİYAZİ BEY
Mahalle: KANLICA - Sokak: NURİ BEY
Mahalle: KANLICA - Sokak: SADIK BEY ÇIKMAZI
ÇEKMEKÖY
09:30 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAŞAK
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MELTEM
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NİMET
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: AKINALP
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAHAR
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: 19 MAYIS
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: TURGUT ÖZAL
Mahalle: TAŞDELEN
Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: MOTİF
Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: KIRLANGIÇ
Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: TURGUT ÖZAL
Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: SULTAN MURAT
Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: SIRRI ÇELİK
Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: BULUŞ
Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: BULVAR
Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: BUKLE
Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: DEKOR
Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: DESEN
9:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: EKŞİOĞLU
Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: ŞİLE YOLU
Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 15.
Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 14.
Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 12.
Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 11.
Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 9.
Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 13.
Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 10.
Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 2.
Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 1.
Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: ÖZTÜRK
Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: ÖZBEY
Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: ZADE
Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: YÜZAKI
Mahalle: SOĞUKPINAR
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: ÖZTÜRK
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: NEDİM SİPAHİ
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: BARBAROS
KADIKÖY
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: 1. HATBOYU
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GEDİKLİ
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: KUYUBAŞI
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: YAZICIBAŞI
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FAHİR AÇAN
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: MAZHAR OSMAN
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: İREM
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: TAHİR EKDAL
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: DOSTANE
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GAZİ MUHTARPAŞA
09:30 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: RESSAM SALİH ERİMEZ
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 AĞUSTOS 2021
09:30 - 17:30 saat aralığında
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ELVAN
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKRA
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: PANORAMA
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: FESLEĞEN
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YURTOĞLU
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KARAKAYA
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CEYHAN
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: UTKU
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ZİYABEY
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ZEKİ
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SEVAL
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÜLDÜNYA
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKBAL
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ESLEM
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÖREN
09:30 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: LALE
Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MAZİ
Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MEDENİ
Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MODA
09:30 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EKMEKÇİ ÇIKMAZI
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MİLANGAZ
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ASLANDAĞI
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BURÇAK
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: 23 EVLER
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HASANDAĞ
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜLDEREN
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AYDOS
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞEHİT KORAY KARACA
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞENPINAR
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: 6 EVLER
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞEHİT EMRAH KAYADELEN
SANCAKTEPE
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KUMRAL
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: YAZAR
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: PIRLANTA
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ALTUN
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ELMAS
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: OKUR
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KUMRU
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: GALİP
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: NAZAR
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KIR
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: MERTLER
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: TALİH
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: SAĞLAM
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: LALEZAR
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: CANLI
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: MELİK
ŞİLE
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: İMRENDERE
Mahalle: İMRENDERE - Sokak: TUĞRULBEY
Mahalle: İMRENDERE - Sokak: AYDOĞDU
Mahalle: İMRENDERE - Sokak: İLİM
Mahalle: İMRENDERE - Sokak: BİLGEHAN
Mahalle: İMRENDERE - Sokak: BOĞAZ
Mahalle: İMRENDERE - Sokak: FERAH
Mahalle: İMRENDERE - Sokak: ÇINARLIK
Mahalle: İMRENDERE - Sokak: YEŞİLDERE
Mahalle: İMRENDERE - Sokak: ÇARDAKLI
Mahalle: İMRENDERE - Sokak: ÇAKILLIK
Mahalle: İMRENDERE - Sokak: İMREN
Mahalle: İMRENDERE - Sokak: MÜRŞİT
Mahalle: OVACIK
Mahalle: OVACIK - Sokak: AKSOY
Mahalle: OVACIK - Sokak: KARTANESİ
Mahalle: OVACIK - Sokak: KAYACALI
Mahalle: OVACIK - Sokak: OVACIK
Mahalle: OVACIK - Sokak: YILANDERE
SULTANBEYLİ
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: ADİL - Sokak: BEYKOZ
Mahalle: ADİL - Sokak: YEŞİLOVA
Mahalle: ADİL - Sokak: ZEMHERİ
Mahalle: ADİL - Sokak: İHVAN
Mahalle: ADİL - Sokak: GÖKDERE
Mahalle: ADİL - Sokak: EKOL
Mahalle: ADİL - Sokak: AYAZMA
Mahalle: ADİL - Sokak: SAİD NURSİ
Mahalle: ADİL - Sokak: ORMANÖZÜ
Mahalle: ADİL - Sokak: POLENEZ
TUZLA
09:00 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇAMLI BELDE YOLU
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ESRA
09:00 - 18:30 saat aralığında
Mahalle: İSTASYON - Sokak: NURSEL
Mahalle: İSTASYON - Sokak: MEMBA
Mahalle: İSTASYON - Sokak: ALEM
Mahalle: İSTASYON - Sokak: VATAN
Mahalle: İSTASYON - Sokak: HANÇER
Mahalle: İSTASYON - Sokak: GAYRET
Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÖZENLİ
ÜMRANİYE
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: YUKARI DUDULLU
Mahalle: ŞERİFALİ
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: MÜNEVVER
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KIBLE
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KULE
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KIZKALESİ
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: ÇETİN
Mahalle: TATLISU - Sokak: GÖKSU
Mahalle: TATLISU - Sokak: YESEVİ
Mahalle: TATLISU - Sokak: MÜNEVVER
Mahalle: TATLISU - Sokak: TEZCAN
Mahalle: TATLISU - Sokak: ÇETİN
10:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAKLA
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞENLİ
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞEKER
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KENEVİR
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KETEN
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MERCİMEK
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SATIROĞLU
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TUĞHAN
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÜLENDAM
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÜNIŞIĞI
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SARIZEYBEK
09:00 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ATMACA
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BOZACI
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BRONZ
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: DEVRAN
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: FİRUZE
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KOCATEPE
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KÜLTÜR
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: SEVİLAY
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YUNUS EMRE
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: AKŞEMSETTİN
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BALA
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: SEHERYELİ
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ÖZGÜNEŞ
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KEBAN
ÜSKÜDAR
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: GÜNDOĞUMU
Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: EMİN ONGAN
Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: ESVAPÇI
Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: BAHADIR ÇIKMAZI
Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: İSKENDERBABA ÇIKMAZI
Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: DR. FAHRİ ATABEY
Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: KEFÇEDEDE MEKTEBİ
Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: ÇINAR ÇIKMAZI
Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: ŞAİR NAİLİ
Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: HALK
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: TEPSİ FIRINI
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: HAKİMİYETİ MİLLİYE
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AÇIK TÜRBE MEKTEBİ
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AZİZ MAHMUT EFENDİ
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AÇIK TÜRBE
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: HALK
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: TÜRBE KAPISI
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DR. FAHRİ ATABEY
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HAKİMİYETİ MİLLİYE
10:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ALTUNCU
İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
ARNAVUTKÖY
NO: 6326408
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AFACAN, AHİ, ATILIM, AZİMET, BENGİSOY, CANSEL, DEMİRYOLU, DİRHEM, ELANUR, GÖKÇEK, GÜLHATMİ, GÜLLÜDERE, HACI, HERCAİ, HOŞGÖRÜ, KANUNİ, KOSOVA, KUŞAK, MARMARA, NADİR, NEVZAT, ORHANGAZİ, REFİ, SACİD, SEVBAN MEHMET, TAŞ, TEKNECİ, TEPEÜSTÜ, TÜTÜNCÜ, TİMUÇİN, YARDIM, YENİÇEŞME, YORGANCI, ZİYA ÜLHAK, ÜSTÜN, İNCEYOL, İSKENDERPAŞA sk bölgelerinde 17/08/2021 01:00:00 - 17/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6342316
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AKTUĞ, AYTUNA, AYVALIK, AYŞE, BERİL, BOZKURT, EGELİ, ELANUR, FAZIL, GAZANFER, GÜRSU, HACIBEY, KAYISI, NADİR, NİDA, SEVBAN MEHMET, SEVEN, SUSAM, TARİH, TURA, TÜRKİYE, TÜTÜNCÜ, ULUBATLI HASAN, ULUÇINAR, UZUNER, YAYLA, YELPAZE, YEŞİLÇINAR, YORGANCI, YÖN, YÜRÜYÜŞ, ZİYA ÜLHAK, ÜSTÜN, ŞEFFAF sk / İMRAHOR mah TÜRKİYE sk bölgelerinde 17/08/2021 02:00:00 - 17/08/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6342320
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, AYDINTEPE, BATIKENT, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, NESİM, TAHA, YAYLA, YÖN, ÖZGÜL sk / YAVUZ SELİM mah AKTUĞ, AKTÜRK, ALTINOK, ALYILDIZ, AYTUNA, AYŞE, BİNTUĞ, DAĞ LALESİ, DENİZ YILDIZI, EMANET, ERKUT, FAZIL, GÜRBÜZ, GÜRSU, HACER, KAHYA, KORKMAZ, MALKOÇOĞLU, MÜMTAZ, NAZLIGÜL, NEFER, NESRİN, NİDA, ORUÇ, PAPATYALI, POSTACI, RIZA, SEVBAN MEHMET, SEVEN, SOKULLU MEHMET, SİBEL, TRAKYA, TURA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKAR, YAYLA, YELPAZE, YEŞİLÇINAR, YÖN, ZERDALİ, ZEYTİNLİ, ZİYA ÜLHAK, ÇAMLIK, ÇÖMLEK, ŞEFFAF sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ADNAN, ALKIŞ, MORGÜL, NAGEHAN, SEVBAN MEHMET, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF sk / İSLAMBEY mah AKÇAN, ALP, HASLET, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN, ÖZBAĞ sk bölgelerinde 17/08/2021 03:00:00 - 17/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6218369
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, BİRDAL, CEVİZLİBAĞ, ESRA, FALİH RIFKI ATAY, KUVVETLİ, MERTCAN, MİLLİ EGEMENLİK, SELÇUK, YÖRÜK, ÇIRAĞAN, ÇUKURDERE sk / YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, AKDUMAN, ALDEMİR, ANI, AYAYDIN, BAYBARS, BİÇER, COŞKUN, DEREN, DÜŞ, ENGİNALP, EYÜP, FALİH RIFKI ATAY, GÖKAY, GÖLCÜK, HANLI, HAŞMET, KASİDE, KIRAAT, KUYUBAŞI, KÜÇÜKSU, MEMNUN, MUAMMER, MÜSTESNA, MİLAT, MİROĞLU, NAZAN, NEBAHAT, NEBİL, OYLUM, OYMAK, REFET, SAMANDIRA, SAMET, SEYİR, SOHBET, SONNUR, SİRMEN, TANYERİ, TANZİMAT, TAVAF, TUANA, YİĞİTOĞLU, ZİYARET, ÇAMLICA, ÇAPA, ÇEMBER, ÖZCANLAR, İDEALTEPE, İSKENDERUN, ŞECAAT, ŞİRİNDERE sk bölgelerinde 17/08/2021 09:00:00 - 17/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6344418
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ sk bölgelerinde 17/08/2021 09:00:00 - 17/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 6270320
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ŞÜKRÜBEY sk bölgelerinde 17/08/2021 13:00:00 - 17/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6344319
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, AZİZE ÇIKMAZI, BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI, HASAN ÖNEL, MEZARLIK ÜSTÜ, MUSTAFA KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 17/08/2021 22:00:00 - 18/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 6301321
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk / BAĞLAR mah 8. sk bölgelerinde 17/08/2021 00:00:00 - 17/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6335353
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1426., 1427., 1428., 1429., CAMİ YOLU, HALKALI, SABİA sk / MAHMUTBEY mah 2629., HALKALI sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.KAYALI sk bölgelerinde 17/08/2021 03:30:00 - 17/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6192204
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2230., 2231., 2233., MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 17/08/2021 09:00:00 - 17/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.