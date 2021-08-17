İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 17 Ağustos 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini paylaştı. İşte 17 Ağustos 2021 Sal İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 17 Ağustos 2021 Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Bugün Bayrampaşa, Pendik, Sarıyer, Beyoğlu gibi ilçelerin belli mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Bazı kesintilerin 1-2 saat içerisinde giderilmesi öngörülürken bazı bölgelerde kesinti gün boyu sürecek.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 17 Ağustos 2021 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

BEYKOZ

09:30 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: KANLICA - Sokak: TURAN

Mahalle: KANLICA - Sokak: SITKI BEY

Mahalle: KANLICA - Sokak: İBRAHİM PAŞA

Mahalle: KANLICA - Sokak: KARAYAZI ÇIKMAZI

Mahalle: KANLICA - Sokak: MAHMUT PAŞA

Mahalle: KANLICA - Sokak: ÖZHAN ÇIKMAZI

Mahalle: KANLICA - Sokak: MİHRABAT

Mahalle: KANLICA - Sokak: NİYAZİ BEY

Mahalle: KANLICA - Sokak: NURİ BEY

Mahalle: KANLICA - Sokak: SADIK BEY ÇIKMAZI

ÇEKMEKÖY

09:30 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAŞAK

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MELTEM

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NİMET

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: AKINALP

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAHAR

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: 19 MAYIS

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: TURGUT ÖZAL

Mahalle: TAŞDELEN

Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: MOTİF

Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: KIRLANGIÇ

Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: TURGUT ÖZAL

Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: SULTAN MURAT

Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: SIRRI ÇELİK

Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: BULUŞ

Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: BULVAR

Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: BUKLE

Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: DEKOR

Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: DESEN

9:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: EKŞİOĞLU

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: ŞİLE YOLU

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 15.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 14.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 12.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 11.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 9.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 13.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 10.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 2.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 1.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: ÖZTÜRK

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: ÖZBEY

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: ZADE

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: YÜZAKI

Mahalle: SOĞUKPINAR

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: ÖZTÜRK

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: NEDİM SİPAHİ

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: BARBAROS

KADIKÖY

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: 1. HATBOYU

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GEDİKLİ

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: KUYUBAŞI

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: YAZICIBAŞI

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FAHİR AÇAN

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: MAZHAR OSMAN

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: İREM

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: TAHİR EKDAL

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: DOSTANE

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GAZİ MUHTARPAŞA

09:30 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: RESSAM SALİH ERİMEZ

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 AĞUSTOS 2021

09:30 - 17:30 saat aralığında

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ELVAN

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKRA

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: PANORAMA

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: FESLEĞEN

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YURTOĞLU

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KARAKAYA

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CEYHAN

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: UTKU

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ZİYABEY

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ZEKİ

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SEVAL

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÜLDÜNYA

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKBAL

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ESLEM

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÖREN

09:30 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: LALE

Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MAZİ

Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MEDENİ

Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MODA

09:30 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EKMEKÇİ ÇIKMAZI

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MİLANGAZ

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ASLANDAĞI

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BURÇAK

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: 23 EVLER

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HASANDAĞ

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜLDEREN

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AYDOS

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞEHİT KORAY KARACA

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞENPINAR

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: 6 EVLER

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞEHİT EMRAH KAYADELEN

SANCAKTEPE

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KUMRAL

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: YAZAR

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: PIRLANTA

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ALTUN

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ELMAS

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: OKUR

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KUMRU

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: GALİP

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: NAZAR

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KIR

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: MERTLER

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: TALİH

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: SAĞLAM

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: LALEZAR

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: CANLI

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: MELİK

ŞİLE

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: İMRENDERE

Mahalle: İMRENDERE - Sokak: TUĞRULBEY

Mahalle: İMRENDERE - Sokak: AYDOĞDU

Mahalle: İMRENDERE - Sokak: İLİM

Mahalle: İMRENDERE - Sokak: BİLGEHAN

Mahalle: İMRENDERE - Sokak: BOĞAZ

Mahalle: İMRENDERE - Sokak: FERAH

Mahalle: İMRENDERE - Sokak: ÇINARLIK

Mahalle: İMRENDERE - Sokak: YEŞİLDERE

Mahalle: İMRENDERE - Sokak: ÇARDAKLI

Mahalle: İMRENDERE - Sokak: ÇAKILLIK

Mahalle: İMRENDERE - Sokak: İMREN

Mahalle: İMRENDERE - Sokak: MÜRŞİT

Mahalle: OVACIK

Mahalle: OVACIK - Sokak: AKSOY

Mahalle: OVACIK - Sokak: KARTANESİ

Mahalle: OVACIK - Sokak: KAYACALI

Mahalle: OVACIK - Sokak: OVACIK

Mahalle: OVACIK - Sokak: YILANDERE

SULTANBEYLİ

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: ADİL - Sokak: BEYKOZ

Mahalle: ADİL - Sokak: YEŞİLOVA

Mahalle: ADİL - Sokak: ZEMHERİ

Mahalle: ADİL - Sokak: İHVAN

Mahalle: ADİL - Sokak: GÖKDERE

Mahalle: ADİL - Sokak: EKOL

Mahalle: ADİL - Sokak: AYAZMA

Mahalle: ADİL - Sokak: SAİD NURSİ

Mahalle: ADİL - Sokak: ORMANÖZÜ

Mahalle: ADİL - Sokak: POLENEZ

TUZLA

09:00 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇAMLI BELDE YOLU

Mahalle: AYDINLI - Sokak: ESRA

09:00 - 18:30 saat aralığında

Mahalle: İSTASYON - Sokak: NURSEL

Mahalle: İSTASYON - Sokak: MEMBA

Mahalle: İSTASYON - Sokak: ALEM

Mahalle: İSTASYON - Sokak: VATAN

Mahalle: İSTASYON - Sokak: HANÇER

Mahalle: İSTASYON - Sokak: GAYRET

Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÖZENLİ

ÜMRANİYE

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: YUKARI DUDULLU

Mahalle: ŞERİFALİ

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: MÜNEVVER

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KIBLE

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KULE

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KIZKALESİ

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: ÇETİN

Mahalle: TATLISU - Sokak: GÖKSU

Mahalle: TATLISU - Sokak: YESEVİ

Mahalle: TATLISU - Sokak: MÜNEVVER

Mahalle: TATLISU - Sokak: TEZCAN

Mahalle: TATLISU - Sokak: ÇETİN

10:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAKLA

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞENLİ

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞEKER

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KENEVİR

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KETEN

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MERCİMEK

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SATIROĞLU

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TUĞHAN

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÜLENDAM

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÜNIŞIĞI

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SARIZEYBEK

09:00 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ATMACA

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BOZACI

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BRONZ

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: DEVRAN

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: FİRUZE

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KOCATEPE

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KÜLTÜR

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: SEVİLAY

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YUNUS EMRE

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: AKŞEMSETTİN

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BALA

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: SEHERYELİ

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ÖZGÜNEŞ

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KEBAN

ÜSKÜDAR

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: GÜNDOĞUMU

Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: EMİN ONGAN

Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: ESVAPÇI

Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: BAHADIR ÇIKMAZI

Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: İSKENDERBABA ÇIKMAZI

Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: DR. FAHRİ ATABEY

Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: KEFÇEDEDE MEKTEBİ

Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: ÇINAR ÇIKMAZI

Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: ŞAİR NAİLİ

Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: HALK

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: TEPSİ FIRINI

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: HAKİMİYETİ MİLLİYE

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AÇIK TÜRBE MEKTEBİ

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AZİZ MAHMUT EFENDİ

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AÇIK TÜRBE

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: HALK

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: TÜRBE KAPISI

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DR. FAHRİ ATABEY

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HAKİMİYETİ MİLLİYE

10:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ALTUNCU

ARNAVUTKÖY

NO: 6326408



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AFACAN, AHİ, ATILIM, AZİMET, BENGİSOY, CANSEL, DEMİRYOLU, DİRHEM, ELANUR, GÖKÇEK, GÜLHATMİ, GÜLLÜDERE, HACI, HERCAİ, HOŞGÖRÜ, KANUNİ, KOSOVA, KUŞAK, MARMARA, NADİR, NEVZAT, ORHANGAZİ, REFİ, SACİD, SEVBAN MEHMET, TAŞ, TEKNECİ, TEPEÜSTÜ, TÜTÜNCÜ, TİMUÇİN, YARDIM, YENİÇEŞME, YORGANCI, ZİYA ÜLHAK, ÜSTÜN, İNCEYOL, İSKENDERPAŞA sk bölgelerinde 17/08/2021 01:00:00 - 17/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6342316



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AKTUĞ, AYTUNA, AYVALIK, AYŞE, BERİL, BOZKURT, EGELİ, ELANUR, FAZIL, GAZANFER, GÜRSU, HACIBEY, KAYISI, NADİR, NİDA, SEVBAN MEHMET, SEVEN, SUSAM, TARİH, TURA, TÜRKİYE, TÜTÜNCÜ, ULUBATLI HASAN, ULUÇINAR, UZUNER, YAYLA, YELPAZE, YEŞİLÇINAR, YORGANCI, YÖN, YÜRÜYÜŞ, ZİYA ÜLHAK, ÜSTÜN, ŞEFFAF sk / İMRAHOR mah TÜRKİYE sk bölgelerinde 17/08/2021 02:00:00 - 17/08/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6342320



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, AYDINTEPE, BATIKENT, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, NESİM, TAHA, YAYLA, YÖN, ÖZGÜL sk / YAVUZ SELİM mah AKTUĞ, AKTÜRK, ALTINOK, ALYILDIZ, AYTUNA, AYŞE, BİNTUĞ, DAĞ LALESİ, DENİZ YILDIZI, EMANET, ERKUT, FAZIL, GÜRBÜZ, GÜRSU, HACER, KAHYA, KORKMAZ, MALKOÇOĞLU, MÜMTAZ, NAZLIGÜL, NEFER, NESRİN, NİDA, ORUÇ, PAPATYALI, POSTACI, RIZA, SEVBAN MEHMET, SEVEN, SOKULLU MEHMET, SİBEL, TRAKYA, TURA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKAR, YAYLA, YELPAZE, YEŞİLÇINAR, YÖN, ZERDALİ, ZEYTİNLİ, ZİYA ÜLHAK, ÇAMLIK, ÇÖMLEK, ŞEFFAF sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ADNAN, ALKIŞ, MORGÜL, NAGEHAN, SEVBAN MEHMET, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF sk / İSLAMBEY mah AKÇAN, ALP, HASLET, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN, ÖZBAĞ sk bölgelerinde 17/08/2021 03:00:00 - 17/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6218369



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, BİRDAL, CEVİZLİBAĞ, ESRA, FALİH RIFKI ATAY, KUVVETLİ, MERTCAN, MİLLİ EGEMENLİK, SELÇUK, YÖRÜK, ÇIRAĞAN, ÇUKURDERE sk / YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, AKDUMAN, ALDEMİR, ANI, AYAYDIN, BAYBARS, BİÇER, COŞKUN, DEREN, DÜŞ, ENGİNALP, EYÜP, FALİH RIFKI ATAY, GÖKAY, GÖLCÜK, HANLI, HAŞMET, KASİDE, KIRAAT, KUYUBAŞI, KÜÇÜKSU, MEMNUN, MUAMMER, MÜSTESNA, MİLAT, MİROĞLU, NAZAN, NEBAHAT, NEBİL, OYLUM, OYMAK, REFET, SAMANDIRA, SAMET, SEYİR, SOHBET, SONNUR, SİRMEN, TANYERİ, TANZİMAT, TAVAF, TUANA, YİĞİTOĞLU, ZİYARET, ÇAMLICA, ÇAPA, ÇEMBER, ÖZCANLAR, İDEALTEPE, İSKENDERUN, ŞECAAT, ŞİRİNDERE sk bölgelerinde 17/08/2021 09:00:00 - 17/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6344418



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ sk bölgelerinde 17/08/2021 09:00:00 - 17/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 6270320

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ŞÜKRÜBEY sk bölgelerinde 17/08/2021 13:00:00 - 17/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6344319

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, AZİZE ÇIKMAZI, BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI, HASAN ÖNEL, MEZARLIK ÜSTÜ, MUSTAFA KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 17/08/2021 22:00:00 - 18/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 6301321

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk / BAĞLAR mah 8. sk bölgelerinde 17/08/2021 00:00:00 - 17/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6335353

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1426., 1427., 1428., 1429., CAMİ YOLU, HALKALI, SABİA sk / MAHMUTBEY mah 2629., HALKALI sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.KAYALI sk bölgelerinde 17/08/2021 03:30:00 - 17/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6192204

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2230., 2231., 2233., MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 17/08/2021 09:00:00 - 17/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.