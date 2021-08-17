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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 17 Ağustos 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini paylaştı. İşte 17 Ağustos 2021 Sal İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 09:00
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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 17 Ağustos 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ, 17 Ağustos 2021 Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Bugün Bayrampaşa, Pendik, Sarıyer, Beyoğlu gibi ilçelerin belli mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Bazı kesintilerin 1-2 saat içerisinde giderilmesi öngörülürken bazı bölgelerde kesinti gün boyu sürecek.

    Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 17 Ağustos 2021 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

    HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

    BEYKOZ

    09:30 - 18:00 saat aralığında

    Mahalle: KANLICA - Sokak: TURAN
    Mahalle: KANLICA - Sokak: SITKI BEY
    Mahalle: KANLICA - Sokak: İBRAHİM PAŞA
    Mahalle: KANLICA - Sokak: KARAYAZI ÇIKMAZI
    Mahalle: KANLICA - Sokak: MAHMUT PAŞA
    Mahalle: KANLICA - Sokak: ÖZHAN ÇIKMAZI
    Mahalle: KANLICA - Sokak: MİHRABAT
    Mahalle: KANLICA - Sokak: NİYAZİ BEY
    Mahalle: KANLICA - Sokak: NURİ BEY
    Mahalle: KANLICA - Sokak: SADIK BEY ÇIKMAZI

    ÇEKMEKÖY

    09:30 - 18:00 saat aralığında

    Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAŞAK
    Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MELTEM
    Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NİMET
    Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: AKINALP
    Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAHAR
    Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU

    09:00 - 17:00 saat aralığında

    Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: 19 MAYIS
    Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: TURGUT ÖZAL
    Mahalle: TAŞDELEN
    Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: MOTİF
    Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: KIRLANGIÇ
    Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: TURGUT ÖZAL
    Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: SULTAN MURAT
    Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: SIRRI ÇELİK
    Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: BULUŞ
    Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: BULVAR
    Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: BUKLE
    Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: DEKOR
    Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: DESEN

    9:00 - 17:00 saat aralığında

    Mahalle: EKŞİOĞLU
    Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: ŞİLE YOLU
    Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 15.
    Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 14.
    Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 12.
    Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 11.
    Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 9.
    Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 13.
    Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 10.
    Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 2.
    Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 1.
    Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: ÖZTÜRK
    Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: ÖZBEY
    Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: ZADE
    Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: YÜZAKI
    Mahalle: SOĞUKPINAR
    Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: ÖZTÜRK
    Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: NEDİM SİPAHİ
    Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: BARBAROS

    KADIKÖY

    10:00 - 18:00 saat aralığında

    Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: 1. HATBOYU
    Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GEDİKLİ
    Mahalle: FENERYOLU - Sokak: KUYUBAŞI
    Mahalle: FENERYOLU - Sokak: YAZICIBAŞI
    Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FAHİR AÇAN
    Mahalle: FENERYOLU - Sokak: MAZHAR OSMAN
    Mahalle: FENERYOLU - Sokak: İREM
    Mahalle: FENERYOLU - Sokak: TAHİR EKDAL
    Mahalle: FENERYOLU - Sokak: DOSTANE
    Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GAZİ MUHTARPAŞA

    09:30 - 15:00 saat aralığında

    Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: RESSAM SALİH ERİMEZ

    KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 AĞUSTOS 2021

    09:30 - 17:30 saat aralığında

    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ELVAN
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKRA
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: PANORAMA
    Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: FESLEĞEN

    09:00 - 18:00 saat aralığında

    Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YURTOĞLU
    Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KARAKAYA
    Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CEYHAN
    Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: UTKU
    Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ZİYABEY
    Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ZEKİ
    Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SEVAL
    Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÜLDÜNYA
    Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKBAL
    Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ESLEM
    Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÖREN

    09:30 - 16:00 saat aralığında

    Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: LALE
    Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MAZİ
    Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MEDENİ
    Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MODA

    09:30 - 16:00 saat aralığında

    Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EKMEKÇİ ÇIKMAZI
    Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MİLANGAZ
    Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ASLANDAĞI
    Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BURÇAK
    Mahalle: ESENTEPE - Sokak: 23 EVLER
    Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HASANDAĞ
    Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜLDEREN
    Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AYDOS
    Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞEHİT KORAY KARACA
    Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞENPINAR
    Mahalle: ESENTEPE - Sokak: 6 EVLER
    Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞEHİT EMRAH KAYADELEN

    SANCAKTEPE

    09:30 - 14:30 saat aralığında

    Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KUMRAL
    Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: YAZAR
    Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: PIRLANTA
    Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ALTUN
    Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ELMAS
    Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: OKUR
    Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KUMRU
    Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: GALİP
    Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: NAZAR
    Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KIR
    Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: MERTLER
    Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: TALİH
    Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: SAĞLAM
    Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: LALEZAR
    Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: CANLI
    Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: MELİK

    ŞİLE

    09:00 - 17:00 saat aralığında

    Mahalle: İMRENDERE
    Mahalle: İMRENDERE - Sokak: TUĞRULBEY
    Mahalle: İMRENDERE - Sokak: AYDOĞDU
    Mahalle: İMRENDERE - Sokak: İLİM
    Mahalle: İMRENDERE - Sokak: BİLGEHAN
    Mahalle: İMRENDERE - Sokak: BOĞAZ
    Mahalle: İMRENDERE - Sokak: FERAH
    Mahalle: İMRENDERE - Sokak: ÇINARLIK
    Mahalle: İMRENDERE - Sokak: YEŞİLDERE
    Mahalle: İMRENDERE - Sokak: ÇARDAKLI
    Mahalle: İMRENDERE - Sokak: ÇAKILLIK
    Mahalle: İMRENDERE - Sokak: İMREN
    Mahalle: İMRENDERE - Sokak: MÜRŞİT
    Mahalle: OVACIK
    Mahalle: OVACIK - Sokak: AKSOY
    Mahalle: OVACIK - Sokak: KARTANESİ
    Mahalle: OVACIK - Sokak: KAYACALI
    Mahalle: OVACIK - Sokak: OVACIK
    Mahalle: OVACIK - Sokak: YILANDERE

    SULTANBEYLİ

    09:30 - 14:30 saat aralığında

    Mahalle: ADİL - Sokak: BEYKOZ
    Mahalle: ADİL - Sokak: YEŞİLOVA
    Mahalle: ADİL - Sokak: ZEMHERİ
    Mahalle: ADİL - Sokak: İHVAN
    Mahalle: ADİL - Sokak: GÖKDERE
    Mahalle: ADİL - Sokak: EKOL
    Mahalle: ADİL - Sokak: AYAZMA
    Mahalle: ADİL - Sokak: SAİD NURSİ
    Mahalle: ADİL - Sokak: ORMANÖZÜ
    Mahalle: ADİL - Sokak: POLENEZ

    TUZLA

    09:00 - 14:30 saat aralığında

    Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇAMLI BELDE YOLU
    Mahalle: AYDINLI - Sokak: ESRA

    09:00 - 18:30 saat aralığında

    Mahalle: İSTASYON - Sokak: NURSEL
    Mahalle: İSTASYON - Sokak: MEMBA
    Mahalle: İSTASYON - Sokak: ALEM
    Mahalle: İSTASYON - Sokak: VATAN
    Mahalle: İSTASYON - Sokak: HANÇER
    Mahalle: İSTASYON - Sokak: GAYRET
    Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÖZENLİ

    ÜMRANİYE

    10:00 - 18:00 saat aralığında

    Mahalle: YUKARI DUDULLU
    Mahalle: ŞERİFALİ
    Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: MÜNEVVER
    Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KIBLE
    Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KULE
    Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KIZKALESİ
    Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: ÇETİN
    Mahalle: TATLISU - Sokak: GÖKSU
    Mahalle: TATLISU - Sokak: YESEVİ
    Mahalle: TATLISU - Sokak: MÜNEVVER
    Mahalle: TATLISU - Sokak: TEZCAN
    Mahalle: TATLISU - Sokak: ÇETİN

    10:00 - 15:30 saat aralığında

    Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAKLA
    Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞENLİ
    Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞEKER
    Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KENEVİR
    Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KETEN
    Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MERCİMEK
    Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SATIROĞLU
    Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TUĞHAN
    Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÜLENDAM
    Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÜNIŞIĞI
    Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SARIZEYBEK

    09:00 - 14:30 saat aralığında

    Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ATMACA
    Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BOZACI
    Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BRONZ
    Mahalle: ESENEVLER - Sokak: DEVRAN
    Mahalle: ESENEVLER - Sokak: FİRUZE
    Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KOCATEPE
    Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KÜLTÜR
    Mahalle: ESENEVLER - Sokak: SEVİLAY
    Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YUNUS EMRE
    Mahalle: ESENEVLER - Sokak: AKŞEMSETTİN
    Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BALA
    Mahalle: ESENEVLER - Sokak: SEHERYELİ
    Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ÖZGÜNEŞ
    Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KEBAN

    ÜSKÜDAR

    09:00 - 18:00 saat aralığında

    Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: GÜNDOĞUMU
    Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: EMİN ONGAN
    Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: ESVAPÇI
    Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: BAHADIR ÇIKMAZI
    Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: İSKENDERBABA ÇIKMAZI
    Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: DR. FAHRİ ATABEY
    Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: KEFÇEDEDE MEKTEBİ
    Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: ÇINAR ÇIKMAZI
    Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: ŞAİR NAİLİ
    Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: HALK
    Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: TEPSİ FIRINI
    Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: HAKİMİYETİ MİLLİYE
    Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AÇIK TÜRBE MEKTEBİ
    Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AZİZ MAHMUT EFENDİ
    Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AÇIK TÜRBE
    Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: HALK
    Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: TÜRBE KAPISI
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DR. FAHRİ ATABEY
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HAKİMİYETİ MİLLİYE

    10:00 - 13:00 saat aralığında

    Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ALTUNCU

    İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    ARNAVUTKÖY

    NO: 6326408

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AFACAN, AHİ, ATILIM, AZİMET, BENGİSOY, CANSEL, DEMİRYOLU, DİRHEM, ELANUR, GÖKÇEK, GÜLHATMİ, GÜLLÜDERE, HACI, HERCAİ, HOŞGÖRÜ, KANUNİ, KOSOVA, KUŞAK, MARMARA, NADİR, NEVZAT, ORHANGAZİ, REFİ, SACİD, SEVBAN MEHMET, TAŞ, TEKNECİ, TEPEÜSTÜ, TÜTÜNCÜ, TİMUÇİN, YARDIM, YENİÇEŞME, YORGANCI, ZİYA ÜLHAK, ÜSTÜN, İNCEYOL, İSKENDERPAŞA sk bölgelerinde 17/08/2021 01:00:00 - 17/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6342316

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AKTUĞ, AYTUNA, AYVALIK, AYŞE, BERİL, BOZKURT, EGELİ, ELANUR, FAZIL, GAZANFER, GÜRSU, HACIBEY, KAYISI, NADİR, NİDA, SEVBAN MEHMET, SEVEN, SUSAM, TARİH, TURA, TÜRKİYE, TÜTÜNCÜ, ULUBATLI HASAN, ULUÇINAR, UZUNER, YAYLA, YELPAZE, YEŞİLÇINAR, YORGANCI, YÖN, YÜRÜYÜŞ, ZİYA ÜLHAK, ÜSTÜN, ŞEFFAF sk / İMRAHOR mah TÜRKİYE sk bölgelerinde 17/08/2021 02:00:00 - 17/08/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6342320

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, AYDINTEPE, BATIKENT, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, NESİM, TAHA, YAYLA, YÖN, ÖZGÜL sk / YAVUZ SELİM mah AKTUĞ, AKTÜRK, ALTINOK, ALYILDIZ, AYTUNA, AYŞE, BİNTUĞ, DAĞ LALESİ, DENİZ YILDIZI, EMANET, ERKUT, FAZIL, GÜRBÜZ, GÜRSU, HACER, KAHYA, KORKMAZ, MALKOÇOĞLU, MÜMTAZ, NAZLIGÜL, NEFER, NESRİN, NİDA, ORUÇ, PAPATYALI, POSTACI, RIZA, SEVBAN MEHMET, SEVEN, SOKULLU MEHMET, SİBEL, TRAKYA, TURA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKAR, YAYLA, YELPAZE, YEŞİLÇINAR, YÖN, ZERDALİ, ZEYTİNLİ, ZİYA ÜLHAK, ÇAMLIK, ÇÖMLEK, ŞEFFAF sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ADNAN, ALKIŞ, MORGÜL, NAGEHAN, SEVBAN MEHMET, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF sk / İSLAMBEY mah AKÇAN, ALP, HASLET, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN, ÖZBAĞ sk bölgelerinde 17/08/2021 03:00:00 - 17/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6218369

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, BİRDAL, CEVİZLİBAĞ, ESRA, FALİH RIFKI ATAY, KUVVETLİ, MERTCAN, MİLLİ EGEMENLİK, SELÇUK, YÖRÜK, ÇIRAĞAN, ÇUKURDERE sk / YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, AKDUMAN, ALDEMİR, ANI, AYAYDIN, BAYBARS, BİÇER, COŞKUN, DEREN, DÜŞ, ENGİNALP, EYÜP, FALİH RIFKI ATAY, GÖKAY, GÖLCÜK, HANLI, HAŞMET, KASİDE, KIRAAT, KUYUBAŞI, KÜÇÜKSU, MEMNUN, MUAMMER, MÜSTESNA, MİLAT, MİROĞLU, NAZAN, NEBAHAT, NEBİL, OYLUM, OYMAK, REFET, SAMANDIRA, SAMET, SEYİR, SOHBET, SONNUR, SİRMEN, TANYERİ, TANZİMAT, TAVAF, TUANA, YİĞİTOĞLU, ZİYARET, ÇAMLICA, ÇAPA, ÇEMBER, ÖZCANLAR, İDEALTEPE, İSKENDERUN, ŞECAAT, ŞİRİNDERE sk bölgelerinde 17/08/2021 09:00:00 - 17/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6344418

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ sk bölgelerinde 17/08/2021 09:00:00 - 17/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    AVCILAR

    NO: 6270320

    İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ŞÜKRÜBEY sk bölgelerinde 17/08/2021 13:00:00 - 17/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6344319

    İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, AZİZE ÇIKMAZI, BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI, HASAN ÖNEL, MEZARLIK ÜSTÜ, MUSTAFA KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 17/08/2021 22:00:00 - 18/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BAĞCILAR

    NO: 6301321

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk / BAĞLAR mah 8. sk bölgelerinde 17/08/2021 00:00:00 - 17/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6335353

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1426., 1427., 1428., 1429., CAMİ YOLU, HALKALI, SABİA sk / MAHMUTBEY mah 2629., HALKALI sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.KAYALI sk bölgelerinde 17/08/2021 03:30:00 - 17/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6192204

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2230., 2231., 2233., MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 17/08/2021 09:00:00 - 17/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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