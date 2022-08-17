İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 17 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 17 Ağustos Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 17 Ağustos Çarşamba günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

17 Ağustos hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

AVCILAR

NO: 27131316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AKKUŞ, AŞIK VEYSEL, BALCIBÜK, DENİZ YILDIZI, KEHRİBAR, KERİM TEKİN, MAVİ, MÜMTAZ SEVİNÇ, PLEVNE, SEL, SELİM, TİRYAKİ SUYU, ÇAVUŞ sk / YEŞİLKENT mah BALCIBÜK, G-1, G-10, G-2, G-3, G-4, G-5, G-551, G-6, G-658, G-663, G-664, G-665, G-667, G-668, G-669, G-670, G-671, G-672, G-673, G-676, G-678, G-689, G-7, G-716, G-741, G-743, G-896, G-9 sk bölgelerinde 17/08/2022 13:00:00 - 17/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 27266316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2191., 2193., 2194., 2195., 2196., 2197., 2238., FETİH, MUSTAFA KEMAL sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 69. sk bölgelerinde 17/08/2022 00:01:00 - 17/08/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27371819

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 115., 116., 117., 121., 122., 123., 125., 127., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 143., 144., 145., 146., 147., 148., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 17/08/2022 00:01:00 - 17/08/2022 01:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27371809

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1995., 2002., 2004., 2005., FATİH sk / MERKEZ mah 672., 673., 674., 675., 676., 677., 678., 683., 709., 711., 712., 713., 714., 715., 716., 717., 718., 719., 720., 721., 722., 723., 724., 726., 727., 728., 729., 733., 734., 735., 736., 738., 739., 740., 741., 742., 743., 744., BAĞCILAR, DR. SADIK AHMET, GÜNGÖREN, İSTANBUL sk / SANCAKTEPE mah 885., 886., 887., 890., 915., 916., 917., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., FATİH, ÇARŞI sk / ÇINAR mah 806., 807., 809., 810., 820., 821., 822., 823., 824., 825., 826., 828., 829., 830., 832., 843., 852., 853., 854., 855., 856., ESENLER, İSTANBUL sk / İNÖNÜ mah 427., 428., 429., BAĞCILAR, HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 17/08/2022 00:01:00 - 17/08/2022 01:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27045826

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1242., 1243., 1244., 1245., 1246., 1247., 1249., 1250., 1257., 1258., 1259., 1268., 1269., 1271., CUMHURİYET, KİRAZLI sk bölgelerinde 17/08/2022 09:00:00 - 17/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27149316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1730., 1731., 1732., 1734., 1737., 1742., 1744., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1754., 1755., 1756., 1757., 1759., 1766., PAZAR, VELİOĞLU, ŞEHİT HACI ALKAN sk bölgelerinde 17/08/2022 09:00:00 - 17/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27329316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1941., 1942., 1944., 1945., HACI BEKTAŞİ VELİ sk bölgelerinde 17/08/2022 09:00:00 - 17/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27217509

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2269., 2270., 2271., 2272., 2273., 2275., 2276., 2277., 2278., 2279., 2280., 2281., 2282., 2283., 2284., 2287., 2288., 2289., ORHAN GAZİ, YANYOL, ŞEHİT MEHMET ÖZCAN sk / MAHMUTBEY mah 2630. sk bölgelerinde 17/08/2022 10:00:00 - 17/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27045827

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1470., 1471., 1473., 1476., 1502., 1503., 1504., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 17/08/2022 10:00:00 - 17/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27045828

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1367., 1369., 1370., 1371., DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2604., 2605., 2606., 2609., 2610., 2611., 2612., 2614., 2615., 2616., 2617., DEVEKALDIRIMI, HALKALI, MİLLET sk bölgelerinde 17/08/2022 13:00:00 - 17/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27217513

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2510., 2511., 2512., 2514., 2515., 2516., 2517., 2518., 2519., 2520., 2521., 2522., 2523., 2524., 2525., 2526., 2530., 2532., 2533., 2537., HACI BOSTAN, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 17/08/2022 13:00:00 - 17/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27045829

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 35., 36., 37., 38., 39., ATATÜRK sk / HÜRRİYET mah 110., 115., 116., 117., 121., 123., 125., 127., 128., 129., 133., 134., 160., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., ATATÜRK, MENDERES sk bölgelerinde 17/08/2022 14:00:00 - 17/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27217515

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1431., 1433., 1434., 1439., 1440., 1441., 1442., 1450., 1451., CAMİ YOLU, ŞEHİT MURAT KARAYAZI sk bölgelerinde 17/08/2022 14:00:00 - 17/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 27371822

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah DUMLUPINAR, YILDIRIM BEYAZIT sk / HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, AKGÜN 1, AKTAŞ, AKTAŞ ÇIKMAZI, ALTIN, DUMLUPINAR, FATİH 1, FATİH ÇIKMAZI, GÜNEŞLİ ÇIKMAZI, GÜNGÖREN, HEREKE, HÜRRİYET, KADIOĞLU, MAHMUTBEY, PAMUK ÇIKMAZI, POLAT, SEDEF, SÜMBÜL, TEKİN sk / KOCASİNAN MERKEZ mah AHLAT, AYGÜL, CAMİ 3, EGEMENLİK, HARE, HASTANE, KARADENİZ, KARANFİL 2, KONAK, KUMRULU 1, KÖSE, LALE 3, MAHMUTBEY, MEŞE 1, MİSKANBER, NADİDE , NAZLI, OKTAY, ORDU, OTLAY, TAVUKÇU, TOMURCUK, TURGUTREİS 2, YALAZ 1, ÇAĞ, ÇİĞDEM 2, ÜÇEVLER CAMİ, İREM, ŞAHİNBEY, ŞEHİT ABDULLAH TEKKAS, ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER, ŞEHİT HACI KEMAL MOĞOLKOÇ sk / SOĞANLI mah CUMHURİYET 1, KEMAL SUNAL, NİZAM, SEZER, TEZER, TUNA, ÇAVUŞPAŞA sk / ZAFER mah BAHARGÜLLÜ, BAHARGÜLÜ, DUMLUPINAR, YILDIRIM BEYAZIT, ÇALIŞLAR, ÇINAR 1 sk / ÇOBANÇEŞME mah DERİNKUYU, GÜNEŞLİ 1, KALENDER sk / ŞİRİNEVLER mah 1.MURAT, ACI BADEM, ADNAN KAHVECİ, AK , AKGÜN, AKIN, BAHADIR 1, BEYAZGÜLLER , BEŞKARDEŞLER, CAMİ 1, FERHAT 1, FIRAT, GAMSIZ, GAZİLER, GEDİZ, HASAN TAHSİN, HASTANE, KAZIM KARABEKİR, KAZIM KARABEKİR 4., KERİMÇAVUŞ, MAHMUTBEY, MAHMUTBEY 13., MAHMUTBEY 14., MAHMUTBEY 15., MAHMUTBEY 16., MAHMUTBEY 17., MAHMUTBEY 18., MAHMUTBEY 19., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2., MEHMET AKİF ERSOY, MERİÇ, MURAT, MİMARBAŞI, NARLIBAHÇE, NURAY, NİL, SAKARYA , TAŞKALE, TUNCAY, YENİÇERİ, YILMAZ 1, ÇAĞLAYAN , ÇİĞDEM 1, ÇİĞDEM ÇIKMAZI, İNCESU, ŞEREF sk bölgelerinde 17/08/2022 00:00:00 - 17/08/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27371821

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ALTIN, GÜNEŞLİ ÇIKMAZI, GÜNGÖREN, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, PAMUK ÇIKMAZI, POLAT, SEDEF, SÜMBÜL sk bölgelerinde 17/08/2022 00:00:00 - 17/08/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27371831

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah MEŞE sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, ASMADALI, AĞAÇEŞME, BAKİ, BERKAY, CEYHAN, CUMHURİYET, DAMLA, GELİNCİK 1, GÜMÜŞ, KUMRULU, KUZEY, KÖYÜM, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ŞELALE sk bölgelerinde 17/08/2022 03:30:00 - 17/08/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27217530

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AVCILAR, BALLICA, BAĞCILAR 2. ARA, KIBRIS sk bölgelerinde 17/08/2022 10:30:00 - 17/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27217533

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah KOMİK HASANEFENDİ, ŞÜKUFE NİHAL sk bölgelerinde 17/08/2022 11:30:00 - 17/08/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.