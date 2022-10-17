Haberler

Yaşam Haberleri

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 17 Ekim 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 17 Ekim 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 17 Ekim Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..