İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 17 Eylül 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul'un iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 17 Eylül 2021 Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanırken, Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BEDAŞ internet sitesi üzserinden öğrenilebiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 17 Eylül 2021 Cuma günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 17 Eylül 2021 Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ATAŞEHİR

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BİRLEŞİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÖZYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MERKEZ CAMİİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: RAKKAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARSLI AHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SONBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DUT AĞACI

13:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SOMUNCUBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SELİMİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ŞEHİT CAHAR DUDAYEV

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: BAKÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ZEMZEME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: LİBADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: FEHMİ TOKAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: BAYATİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEYZEN AZİZ DEDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: KANUNİ NAZIMBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ABDÜLKERİM ŞEBİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: TARÇIN

BEYKOZ

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 13

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 15

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 16

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 17

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: DERBENT

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZHANE - Sokak: KAPADOKYA

ÇEKMEKÖY

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ATIŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: EREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KÖROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: HANZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: BİLGE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ENGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: CANVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: SELİMİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: AYTEKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ABANT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KALENDER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: EKİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: YAKUT

KADIKÖY

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ETHEMEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ETHEMEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: NURETTİN ALİ BERKOL

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: KURUKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: CAMEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: YAĞMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: YENİYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: REYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: PROF.DR. KEMAL AKGÜDER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: MİMOZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TOPRAKYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: KURUKUYU

KARTAL

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: BALIKESİR

PENDİK

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: YENİCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: PERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: SOKULLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: YILDIZLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: KÜMBET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: CİNNAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: SEYMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: SULAK

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ZEVAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAMBER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: VESİKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: FATİHA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SON YOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MİHENK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: VAZİFE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BAYSAL

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: SELVİ

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTDOĞMUŞ - Sokak: MEZARLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTDOĞMUŞ - Sokak: KOZLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTDOĞMUŞ - Sokak: KÜLLÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTDOĞMUŞ - Sokak: ÇAYIRLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTDOĞMUŞ - Sokak: KURTDOĞMUŞ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTDOĞMUŞ - Sokak: İSALE

SANCAKTEPE

09:00 - 17:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: HOCA NASRETTİN

SULTANBEYLİ

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: AKGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: GÜLSÜM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: OSMANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SEYRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: İSPİR

TUZLA

10:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: PAPAZ ÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ALPAY ÇELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ULUBAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: MEHTER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: SOĞUKPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ZAKKUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: CANİPEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: KESİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: YEŞİLBAĞ

ÜMRANİYE

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: DARENDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: AKDERVİŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: GÜLPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: İKRAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ÜLKEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: MÜRŞİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: PINARCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: FIKIH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: SELAMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: SOHBET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: GÖKSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: GÜNALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ESENLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ZÜLFİKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: KUBBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: MOHAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: BİLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ŞANLI

ÜSKÜDAR

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ANIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: DEVRİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: VAKIF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: GAZİ

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: ALEMDAĞ

ARNAVUTKÖY

NO: 6942316

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah KAHRAMAN sk bölgelerinde 17/09/2021 09:00:00 - 17/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 6916445

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEKÇİ, NAMIK KEMAL, TALİMHANE sk bölgelerinde 17/09/2021 09:00:00 - 17/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6916446

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FIRIN, KITA, MENEKŞE, ŞAMLI sk bölgelerinde 17/09/2021 13:00:00 - 17/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 6916389

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 17/09/2021 02:30:00 - 17/09/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6938326

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 661., BAĞCILAR sk bölgelerinde 17/09/2021 09:00:00 - 17/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6929316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2590., 2594., 2595., 2596., KARAOĞLANOĞLU, MOSTAR KÖPRÜSÜ sk bölgelerinde 17/09/2021 10:00:00 - 17/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6824352

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2539., 2540., 2581., 2640., 2643., 2646., 2647., 2648., 2649., 2650., KÜÇÜK HALKALI, ORDU sk bölgelerinde 17/09/2021 13:30:00 - 17/09/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6871324

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 675., 676., 677., 685., 686., 693., 694., 695., 696., 697., 698., 699., 700., 702., 703., 704., 705., 706., 707., GÜNGÖREN sk / ÇINAR mah 795., 802. sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah 694 sk bölgelerinde 17/09/2021 14:00:00 - 17/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.