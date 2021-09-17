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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 17 Eylül 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul'un iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 17 Eylül 2021 Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2021 - 08:53
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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 17 Eylül 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanırken, Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BEDAŞ internet sitesi üzserinden öğrenilebiliyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ, 17 Eylül 2021 Cuma günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 17 Eylül 2021 Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

    HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

    ATAŞEHİR

    10:00 - 15:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BİRLEŞİK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÖZYURT
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MERKEZ CAMİİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: RAKKAS
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARSLI AHMET
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SONBAHAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DUT AĞACI

    13:00 - 17:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SOMUNCUBABA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SELİMİYE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ŞEHİT CAHAR DUDAYEV
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: BAKÜ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ZEMZEME
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: LİBADİYE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: FEHMİ TOKAY
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: BAYATİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEYZEN AZİZ DEDE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: KANUNİ NAZIMBEY
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ABDÜLKERİM ŞEBİK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: TARÇIN

    BEYKOZ

    09:30 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 13
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 15
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 16
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 17
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: DERBENT

    09:30 - 14:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZHANE - Sokak: KAPADOKYA

    ÇEKMEKÖY

    09:30 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ATIŞ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: EREN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KÖROĞLU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: HANZADE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: BİLGE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ENGİN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: CANVER
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: SELİMİYE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: AYTEKİN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ABANT
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KALENDER
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: EKİM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: YAKUT

    KADIKÖY

    09:00 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ETHEMEFENDİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ETHEMEFENDİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: NURETTİN ALİ BERKOL

    09:30 - 15:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: KURUKAYA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: CAMEVLER
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: YAĞMUR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: YENİYOL
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: REYHAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: PROF.DR. KEMAL AKGÜDER
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: MİMOZA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TOPRAKYOL
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: KURUKUYU

    KARTAL

    09:30 - 16:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: BALIKESİR

    PENDİK

    09:30 - 14:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: YENİCE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: PERİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: SOKULLU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: YILDIZLI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: KÜMBET
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: CİNNAH
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: SEYMEN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: SULAK

    09:30 - 15:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ZEVAT
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAMBER
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: VESİKA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: FATİHA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SON YOL
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MİHENK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: VAZİFE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BAYSAL

    09:30 - 16:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: SELVİ

    09:30 - 14:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTDOĞMUŞ - Sokak: MEZARLIK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTDOĞMUŞ - Sokak: KOZLAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTDOĞMUŞ - Sokak: KÜLLÜK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTDOĞMUŞ - Sokak: ÇAYIRLAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTDOĞMUŞ - Sokak: KURTDOĞMUŞ YOLU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTDOĞMUŞ - Sokak: İSALE

    SANCAKTEPE

    09:00 - 17:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: HOCA NASRETTİN

    SULTANBEYLİ

    09:00 - 17:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: AKGÜN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: GÜLSÜM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: OSMANGAZİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SEYRAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: İSPİR

    TUZLA

    10:00 - 14:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: PAPAZ ÇEŞME
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ALPAY ÇELEN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ULUBAY
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: MEHTER
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: SOĞUKPINAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ZAKKUM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: CANİPEK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: KESİN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: YEŞİLBAĞ

    ÜMRANİYE

    10:00 - 15:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: DARENDE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: AKDERVİŞ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: GÜLPINAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: İKRAM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ÜLKEM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: MÜRŞİT
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: PINARCIK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: FIKIH
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: SELAMET
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: SOHBET
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: GÖKSU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: GÜNALTAY
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ESENLİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ZÜLFİKAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: KUBBE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: MOHAÇ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: BİLAL
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ŞANLI

    ÜSKÜDAR

    10:00 - 15:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ANIT
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: DEVRİM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: VAKIF
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: CUMHURİYET
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: GAZİ

    09:30 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: ALEMDAĞ

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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 17 Eylül 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama #1

    ARNAVUTKÖY

    NO: 6942316

    İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah KAHRAMAN sk bölgelerinde 17/09/2021 09:00:00 - 17/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    AVCILAR

    NO: 6916445

    İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEKÇİ, NAMIK KEMAL, TALİMHANE sk bölgelerinde 17/09/2021 09:00:00 - 17/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6916446

    İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FIRIN, KITA, MENEKŞE, ŞAMLI sk bölgelerinde 17/09/2021 13:00:00 - 17/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BAĞCILAR

    NO: 6916389

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 17/09/2021 02:30:00 - 17/09/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6938326

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 661., BAĞCILAR sk bölgelerinde 17/09/2021 09:00:00 - 17/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6929316

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2590., 2594., 2595., 2596., KARAOĞLANOĞLU, MOSTAR KÖPRÜSÜ sk bölgelerinde 17/09/2021 10:00:00 - 17/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6824352

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2539., 2540., 2581., 2640., 2643., 2646., 2647., 2648., 2649., 2650., KÜÇÜK HALKALI, ORDU sk bölgelerinde 17/09/2021 13:30:00 - 17/09/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6871324

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 675., 676., 677., 685., 686., 693., 694., 695., 696., 697., 698., 699., 700., 702., 703., 704., 705., 706., 707., GÜNGÖREN sk / ÇINAR mah 795., 802. sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah 694 sk bölgelerinde 17/09/2021 14:00:00 - 17/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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