- Haberler
- Yaşam Haberleri
- İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 17 Eylül 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 17 Eylül 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
- Haber Merkezi
- 17.09.2021 - 08:53
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanırken, Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BEDAŞ internet sitesi üzserinden öğrenilebiliyor.
AYEDAŞ ve BEDAŞ, 17 Eylül 2021 Cuma günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.
Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 17 Eylül 2021 Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?
ATAŞEHİR
10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BİRLEŞİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÖZYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MERKEZ CAMİİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: RAKKAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARSLI AHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SONBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DUT AĞACI
13:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SOMUNCUBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SELİMİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ŞEHİT CAHAR DUDAYEV
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: BAKÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ZEMZEME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: LİBADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: FEHMİ TOKAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: BAYATİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEYZEN AZİZ DEDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: KANUNİ NAZIMBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ABDÜLKERİM ŞEBİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: TARÇIN
BEYKOZ
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 13
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 15
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 16
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 17
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: DERBENT
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZHANE - Sokak: KAPADOKYA
ÇEKMEKÖY
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ATIŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: EREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KÖROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: HANZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: BİLGE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ENGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: CANVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: SELİMİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: AYTEKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ABANT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KALENDER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: EKİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: YAKUT
KADIKÖY
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ETHEMEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ETHEMEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: NURETTİN ALİ BERKOL
09:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: KURUKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: CAMEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: YAĞMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: YENİYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: REYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: PROF.DR. KEMAL AKGÜDER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: MİMOZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TOPRAKYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: KURUKUYU
KARTAL
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: BALIKESİR
PENDİK
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: YENİCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: PERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: SOKULLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: YILDIZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: KÜMBET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: CİNNAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: SEYMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: SULAK
09:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ZEVAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAMBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: VESİKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: FATİHA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SON YOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MİHENK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: VAZİFE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BAYSAL
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: SELVİ
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTDOĞMUŞ - Sokak: MEZARLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTDOĞMUŞ - Sokak: KOZLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTDOĞMUŞ - Sokak: KÜLLÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTDOĞMUŞ - Sokak: ÇAYIRLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTDOĞMUŞ - Sokak: KURTDOĞMUŞ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTDOĞMUŞ - Sokak: İSALE
SANCAKTEPE
09:00 - 17:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: HOCA NASRETTİN
SULTANBEYLİ
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: AKGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: GÜLSÜM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: OSMANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SEYRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: İSPİR
TUZLA
10:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: PAPAZ ÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ALPAY ÇELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ULUBAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: MEHTER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: SOĞUKPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ZAKKUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: CANİPEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: KESİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: YEŞİLBAĞ
ÜMRANİYE
10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: DARENDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: AKDERVİŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: GÜLPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: İKRAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ÜLKEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: MÜRŞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: PINARCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: FIKIH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: SELAMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: SOHBET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: GÖKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: GÜNALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ESENLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ZÜLFİKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: KUBBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: MOHAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: BİLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ŞANLI
ÜSKÜDAR
10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ANIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: DEVRİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: VAKIF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: GAZİ
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: ALEMDAĞ
İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
ARNAVUTKÖY
NO: 6942316
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah KAHRAMAN sk bölgelerinde 17/09/2021 09:00:00 - 17/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 6916445
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEKÇİ, NAMIK KEMAL, TALİMHANE sk bölgelerinde 17/09/2021 09:00:00 - 17/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6916446
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FIRIN, KITA, MENEKŞE, ŞAMLI sk bölgelerinde 17/09/2021 13:00:00 - 17/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 6916389
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 17/09/2021 02:30:00 - 17/09/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6938326
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 661., BAĞCILAR sk bölgelerinde 17/09/2021 09:00:00 - 17/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6929316
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2590., 2594., 2595., 2596., KARAOĞLANOĞLU, MOSTAR KÖPRÜSÜ sk bölgelerinde 17/09/2021 10:00:00 - 17/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6824352
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2539., 2540., 2581., 2640., 2643., 2646., 2647., 2648., 2649., 2650., KÜÇÜK HALKALI, ORDU sk bölgelerinde 17/09/2021 13:30:00 - 17/09/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6871324
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 675., 676., 677., 685., 686., 693., 694., 695., 696., 697., 698., 699., 700., 702., 703., 704., 705., 706., 707., GÜNGÖREN sk / ÇINAR mah 795., 802. sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah 694 sk bölgelerinde 17/09/2021 14:00:00 - 17/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.