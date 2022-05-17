İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 17 Mayıs 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 17 Mayıs 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 17 Mayıs 2022 Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 17 Mayıs 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

17 Mayıs 2022 Salı elektrik kesintisi yapılacak ilçeler

Arnavutköy

NO: 22126316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AFİYET, AKMESCİT, AKYAYLA, ALYAZMA, BABAOCAĞI, BAĞDAGÜL, BEHİYE, BOZDOĞAN, CANNUR, CENNETKUŞU, DARI, ETKİN, FERHATPAŞA, KABATAŞ, KAMURAN, KARAKOÇAN, KAYYUM, KÖŞKLER, MUAZZAM, MÜRVER, NARDALI, PAYİDAR, PİNHANİ, RUHSAR, SEVBAN MEHMET, TAKA, TUNCA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, ULUBAY, VAKIF, YENİÇARŞI, ZELİHA, ÇAVUŞOĞLU, ÖNCEL, ÖZGÜVEN, ÖĞRETMEN RAİF ÖZMEN, İMRAHOR sk bölgelerinde 17/05/2022 01:00:00 - 17/05/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21926577

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah GÖKTÜRK sk bölgelerinde 17/05/2022 10:00:00 - 17/05/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar

NO: 22140316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, ER ÇIKMAZI, ERİŞİR, GEMİCİ ÇIKMAZI, KOPAN, ŞEHİT P. ER YAŞAR ATEŞ sk bölgelerinde 17/05/2022 09:00:00 - 17/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22142316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), GÜZEL, MUHTAR KAZIM AKGÜL sk bölgelerinde 17/05/2022 13:00:00 - 17/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

NO: 22072316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1535., 1536., 1537., 1538., 1539., 1540., 1564., 1565., 1568., 1569., 1570., 1571., 1572., 1573., 1574., DÖKÜMCÜLER, MEVLANA sk bölgelerinde 17/05/2022 10:00:00 - 17/05/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

NO: 21884317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GÜRGEN, KIZILELMA, MAHMUTBEY, ORKİDE 1, PAŞA, SEMA, SUBAŞI sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 202., 205., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 17/05/2022 13:00:00 - 17/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bakırköy

NO: 21927061

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah PALMİYE, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 17/05/2022 01:00:00 - 17/05/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir

NO: 21927183

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah AKAR, BİROL, GÜNDOĞDU, MEYDAN, MUTLUHAN, TUTUM, YAPRAK, ÇİÇEKLİ, İSKELE sk bölgelerinde 17/05/2022 09:00:00 - 17/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayrampaşa

NO: 21790840

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL, ANADOLU, ATABEY, GAZİ YÜZBAŞI ÖMER BULU, NAR, SOY, İBRAHİMAĞA sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah 1.BALİBABA ÇIKMAZI, ALACA TEKKE, ALPTEKİN, AYVANSARAY, BOSTAN, DEĞİRMEN, FETHİ ÇELEBİ, GÜRDİNÇ, KIRIMİ ÇEŞME, MEŞATLIK, MOBİLYACILAR, MÜNZEVİ KIŞLA, OTAKÇILAR, SAKIZ AĞACI, TUNALIGİL, TÜFEKÇİ, YAVEDUT, ÇELEBİ ÇAYIRI sk / DÜĞMECİLER mah DÜĞMECİLER, DÜŞ ÇIKMAZI, GÖZDAĞI, HALİTPAŞA, KARA SÜLEYMAN TEKKE, KİTAPÇI KASIM, SOFULAR BOSTANI, TAHTAMİNARE , VESİLE ÇIKMAZI, VEZİR TEKKE sk / MERKEZ mah BAHARİYE YOLU, CAMİİ KEBİR, ESKİ MAHKEME, EYÜP HAMAMI, EYÜP İSKELE, FAHRİ KORUTÜRK, FESHANE, HASAN HÜSNÜPAŞA, KALENDER HANE, KIZIL DEĞİRMEN, KIZILMESCİT , KORUTÜRK ÇIKMAZI, OYUNCAKÇILAR ÇIKMAZI, SULTAN MEHMET REŞAT ÇIKMAZI, SULTAN REŞAT, SİLAHTARAĞA sk / NİŞANCI mah 1.BAHÇE ÇIKMAZI, 1.ERGUVAN, 1.MASLAK YOKUŞU, 1.MELTEM, 1.ORKİDE ÇIKMAZI, 1.SARDUNYA, 1.SERÇE, 1.SİRKECİ ÇIKMAZI, 1.ÜZÜMBAĞI ÇIKMAZI, 2.CEYLAN, 2.KASIMPATI, 2.LEYLAK, 2.ZAMBAK, 3.BEGONYA, 3.MENEKŞE, 4.KARANFİL, 4.LALE, ABDURRAHMAN ŞEREFBEY, AHMET ÇELEBİ, ALACA TEKKE, AMCAZADE HÜSEYİNPAŞA, ARAKİYECİ CAMİİ, ARPACI HAYRETTİN, AŞHANE, AŞÇIBAŞI CAMİİ, BABA HAYDAR, BABA HAYDAR CAMİİ, BABA HAYDAR KUYUSU, BABA HAYDAR ÇEŞMESİ, BABAHAYDAR MEKTEBİ, BALCI YOKUŞU, CEZRİ KASIM AKAR ÇEŞME, DAVUTAĞA, DAVUTAĞA KABRİSTAN, DEFTERDAR, DEFTERDAR CAMİİ AVLUSU, EYÜP NİŞANCA, EYÜP SULTAN, FESHANE, GÜLSUYU, GÜVERCİNLİ, HANIMOĞLU YAŞAR, HELVACI ŞERİF, HZ. HALİD, ITRİ MUSTAFA, KAHRAMAN, KARAYEL, KIZIL bölgelerinde 17/05/2022 00:01:00 - 17/05/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21828317

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah YAHYA KEMAL sk bölgelerinde 17/05/2022 00:01:00 - 17/05/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21830317

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DERİCİLER D BLOK sk / TERAZİDERE mah DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR sk / VATAN mah 29 EKİM, AKINCILAR, AR, ELMAS, SERAP, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 17/05/2022 04:00:00 - 17/05/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21790856

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL, ANADOLU, ATABEY, GAZİ YÜZBAŞI ÖMER BULU, NAR, SOY, İBRAHİMAĞA sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah 1.BALİBABA ÇIKMAZI, ALACA TEKKE, ALPTEKİN, AYVANSARAY, BOSTAN, DEĞİRMEN, FETHİ ÇELEBİ, GÜRDİNÇ, KIRIMİ ÇEŞME, MEŞATLIK, MOBİLYACILAR, MÜNZEVİ KIŞLA, OTAKÇILAR, SAKIZ AĞACI, TUNALIGİL, TÜFEKÇİ, YAVEDUT, ÇELEBİ ÇAYIRI sk / DÜĞMECİLER mah DÜĞMECİLER, DÜŞ ÇIKMAZI, GÖZDAĞI, HALİTPAŞA, KARA SÜLEYMAN TEKKE, KİTAPÇI KASIM, SOFULAR BOSTANI, TAHTAMİNARE , VESİLE ÇIKMAZI, VEZİR TEKKE sk / MERKEZ mah BAHARİYE YOLU, CAMİİ KEBİR, ESKİ MAHKEME, EYÜP HAMAMI, EYÜP İSKELE, FAHRİ KORUTÜRK, FESHANE, HASAN HÜSNÜPAŞA, KALENDER HANE, KIZIL DEĞİRMEN, KIZILMESCİT , KORUTÜRK ÇIKMAZI, OYUNCAKÇILAR ÇIKMAZI, SULTAN MEHMET REŞAT ÇIKMAZI, SULTAN REŞAT, SİLAHTARAĞA sk / NİŞANCI mah 1.BAHÇE ÇIKMAZI, 1.ERGUVAN, 1.MASLAK YOKUŞU, 1.MELTEM, 1.ORKİDE ÇIKMAZI, 1.SARDUNYA, 1.SERÇE, 1.SİRKECİ ÇIKMAZI, 1.ÜZÜMBAĞI ÇIKMAZI, 2.CEYLAN, 2.KASIMPATI, 2.LEYLAK, 2.ZAMBAK, 3.BEGONYA, 3.MENEKŞE, 4.KARANFİL, 4.LALE, ABDURRAHMAN ŞEREFBEY, AHMET ÇELEBİ, ALACA TEKKE, AMCAZADE HÜSEYİNPAŞA, ARAKİYECİ CAMİİ, ARPACI HAYRETTİN, AŞHANE, AŞÇIBAŞI CAMİİ, BABA HAYDAR, BABA HAYDAR CAMİİ, BABA HAYDAR KUYUSU, BABA HAYDAR ÇEŞMESİ, BABAHAYDAR MEKTEBİ, BALCI YOKUŞU, CEZRİ KASIM AKAR ÇEŞME, DAVUTAĞA, DAVUTAĞA KABRİSTAN, DEFTERDAR, DEFTERDAR CAMİİ AVLUSU, EYÜP NİŞANCA, EYÜP SULTAN, FESHANE, GÜLSUYU, GÜVERCİNLİ, HANIMOĞLU YAŞAR, HELVACI ŞERİF, HZ. HALİD, ITRİ MUSTAFA, KAHRAMAN, KARAYEL, KIZIL bölgelerinde 17/05/2022 06:00:00 - 17/05/2022 07:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22058316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 26. BLOK, MERAM, SOKULLU sk bölgelerinde 17/05/2022 19:00:00 - 17/05/2022 22:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beşiktaş

NO: 22153316

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah AYDINLIK, BEREN, MANDIRA, MEHMETÇİK, ORTABAYIR, SARMACI, TAVUK ÇIKMAZI, URGANCI, YENİKALDIRIM, İNCİ sk bölgelerinde 17/05/2022 10:00:00 - 17/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

NO: 21982316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 17/05/2022 00:01:00 - 17/05/2022 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21926595

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah GİRNE, HAYDAR PAŞA, LAMİA, NEDİM, RECEP, RUMELİ, YARASA, ZAMAN, ÇAMÖZÜ sk bölgelerinde 17/05/2022 09:00:00 - 17/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyükçekmece

NO: 22059316

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah BURKAY, DURKAN, FENER 1, GÜLİSTAN 3, KALENDER 1, SANCAM, ULUS 1 sk bölgelerinde 17/05/2022 09:00:00 - 17/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22063317

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah 103., KILIÇARSLAN sk / KUMBURGAZ mah 2. OTOBAN, ARDA, DEDEBAHÇE, DR. SADIK AHMET, EĞRELTİ, GECESEFASI, ÇANÇİÇEĞİ, ÇİM sk bölgelerinde 17/05/2022 09:00:00 - 17/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21926593

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ATATÜRK, BOĞAZKÖY, HANIMELİ 2, KORDONBOYU, MARMARA, MÜNİR NURETTİN SELÇUK, MÜNİR ÖZKUL, MÜZEYYEN SENAR, ZAMBAK sk bölgelerinde 17/05/2022 09:00:00 - 17/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çatalca

NO: 22206884

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ÇAYIR sk / NAKKAŞ mah ALACA, ALİ RIZA EFENDİ, AYŞULE, BARIŞ, COŞKUNDERE, DERİNDERE, DESEN, ESKİCİ BABA, EYÜP PEHLİVAN, GÜNDOĞUŞU, HACI TEVFİK, HARMANLIKLAR, HÜRREM, KOŞUYOLU, MASLAK, NAKKAŞ, NARLI, OTLUK, PAŞAÇAYIRI, RÜYA, SADIK ONBAŞI, TEKİN, VURAL, YAZLIK, ZEYREK, ÇANGIR, ÇARŞI, ÇETİNER, ÖRENBAYIRI sk / OKLALI mah KERİM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 17/05/2022 09:00:00 - 17/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22225320

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah COŞAR ÇIKMAZI, CİHANGÜL, CİVELEK ÇIKMAZI, DR. CELALETTİN ÜNLÜTÜRK, DİLAY ÇIKMAZI, DİLBER, HUZUR, KARACAKÖY, PEKER, RUMELİLER ÇIKMAZI, SADAKAT, SONBAHAR, TAŞLI TARLA, YAREN, ÇAKIL ÇIKMAZI, ÇAĞ ÇIKMAZI, ÇIRÇIR, İZZET CİNSER, ŞAHİN ÇIKMAZI, ŞEN, ŞERİFE ACAR sk / ORMANLI mah NAZLI sk bölgelerinde 17/05/2022 09:00:00 - 17/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

NO: 21926920

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 11.YOL, 13.YOL, 14.YOL, 15.YOL sk bölgelerinde 17/05/2022 00:00:00 - 17/05/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21983316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah GAZİ sk bölgelerinde 17/05/2022 04:00:00 - 17/05/2022 08:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21927154

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3034., 3093., 3095. sk / OSMANGAZİ mah 3133. sk bölgelerinde 17/05/2022 09:00:00 - 17/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21971316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah DEREBOYU sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1015. sk / TALATPAŞA mah 1012., 1017., 1018. sk bölgelerinde 17/05/2022 09:00:00 - 17/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22206699

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah MİHRİMAH sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1400., 1405., 1412., 1415., 1416., 1417., 1419., 1420., 1421., 1427., 1428., 1429., 1430., 1431., 1432., 1434., 1435., 1440., 1441., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 17/05/2022 10:00:00 - 17/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Eyüpsultan

NO: 22010327

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk / IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk / İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk bölgelerinde 17/05/2022 09:00:00 - 17/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21927105

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 1.ÇAĞLAYAN, 10.LALE, 3.ARI, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, ECZANE, MEHMET AKİF ERSOY, NEŞE, PETEK, POYRAZ, SARNIÇ, TOPÇULAR YOKUŞU, YEŞİL ÇİMEN sk bölgelerinde 17/05/2022 09:30:00 - 17/05/2022 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21790931

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk bölgelerinde 17/05/2022 10:00:00 - 17/05/2022 18:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21790932

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -IŞIKLAR mah sk bölgelerinde 17/05/2022 10:00:00 - 17/05/2022 18:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 21927107 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 2.ESEN, AÇANGÜL, BARBAROS, GÜLZADE, KAMER, KIRLANGIÇ, METİN, ÖNAL sk bölgelerinde 17/05/2022 11:30:00 - 17/05/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih

NO: 21876317 İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah ADEM YAVUZ, ALİBABA TÜRBE, BEZCİLER, CELAL FERDİ GÖKÇAY, GAZİ SİNANPAŞA, MAHMUTPAŞA MAHKEME, NUR-U OSMANİYE, SELVİLİ MESCİT, TASVİR, TEZKERECİ, VEZİRHANI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ŞEREFEFENDİ sk / SURURİ mah BEZCİLER, CELAL FERDİ GÖKÇAY sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU sk bölgelerinde 17/05/2022 00:00:00 - 17/05/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa

NO: 21927074

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 868., 869/1., 874., 900/1., AKŞEMSETTİN sk bölgelerinde 17/05/2022 00:05:00 - 17/05/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21927075

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 882., CAHİT ZARİFOĞLU, HIZIREFENDİ sk bölgelerinde 17/05/2022 00:05:00 - 17/05/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21927073

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 883., 884., 885. sk bölgelerinde 17/05/2022 00:05:00 - 17/05/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

NO: 22110316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah GÜLFİDAN, METRO, NARİN, ONUR sk bölgelerinde 17/05/2022 00:00:00 - 17/05/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22123316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah DEMET, METRO sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah 324. sk bölgelerinde 17/05/2022 02:00:00 - 17/05/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kağıthane

NO: 22141316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah HAŞMET sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah BILDIRCIN, BİBERİYE, IŞIK, KARANFİL, KASIMPATI, MUHTAR, PELİT, SALİH TOZAN, SOLMAZ, YALÇIN, ÇAMLI, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk / MECİDİYEKÖY mah BAŞER, DARCAN, GÜLBAHAR, KIRÇIL, KUŞÇULAR, MECİDİYE, MECİDİYE DERESİ, MEHTAP, TOPUZ, ÇINARLI, ŞAHİNLER, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk bölgelerinde 17/05/2022 01:00:00 - 17/05/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21926971

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DR. CEMİL BENGÜ sk bölgelerinde 17/05/2022 10:00:00 - 17/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22163317

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah BATUHAN, BURAK, FERHAN, FERMAN, GAYE, HALAY, KARYAĞDI ÇIKMAZI, SEHER sk bölgelerinde 17/05/2022 13:00:00 - 17/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükçekmece

NO: 21926582

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.AKSU, 1.EMEK, 1.YEŞİLTEPE, 1.ÇEŞME, 1.ÇINAR, 1.İKİTELLİ, 1203., 1242., 2.CİHAN, 2.ELMAS, 2.KARANFİL, 2.YAYLA, CEVİZLİK ÇIKMAZI, DAĞLI ÇIKMAZI, KARAKOL, KOCAALİ, MERKEZ CAMİİ, OSMAN GAZİ, PINAR, SANAYİ, SARMAŞIK, ÖZGÜN, ŞEHİT YILMAZ ÖZDEMİR sk bölgelerinde 17/05/2022 00:01:00 - 17/05/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21926584

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah SÖNMEZ sk bölgelerinde 17/05/2022 00:01:00 - 17/05/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21926580

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.AKSU, 1.EMEK, 2.ELMAS, 2.KARANFİL, ATAMAN, GÜVERCİN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 17/05/2022 00:01:00 - 17/05/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer

NO: 21926951

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah AYAZ, HAVUZ ÇIKMAZI, HİKAYE ÇIKMAZI, PETEK sk / ÇAMLITEPE mah AKGÜN, AYAZ, ÇAYIRYOLU sk bölgelerinde 17/05/2022 09:00:00 - 17/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22082316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah BERRAK ÇIKMAZI, BOĞAZİÇİ, DESEN, FİGEN, FİRUZAN, FİRUZE, GÜZİN, KEHRİBAR, KIYMET ÇIKMAZI, MADALYON, SELVİ, SILA, TEPE ÜSTÜ BAYIR, ULUDAĞ, VAKIF, YAZGÜLÜ, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE 2, ZUHAL, ZÜLAL sk bölgelerinde 17/05/2022 09:00:00 - 17/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21944316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, AMBAR , ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, AĞAÇKAKAN, BALCI ÇIKMAZI, BAYRAKTAR, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, BULGUR, ENGİN, EĞİTİM, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, HATİP, KARLI ÇIKMAZI, KIVILCIM, KOMŞU ÇIKMAZI, KOSOVA, LEYLEK ÇIKMAZI, MARANGOZ, NEFER, OZANLAR, SANCAKTAR, SERGİ, TATLIPINAR, TAŞHAN, UZUNOLUK, UĞUR, YÖRÜK, ÖZEN, ÜMİT ÇIKMAZI, ŞUBAT sk bölgelerinde 17/05/2022 09:30:00 - 17/05/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22083316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ KAVAĞI mah RUMELİFENERİ sk / ZEKERİYAKÖY mah BİÇER, TATAR sk bölgelerinde 17/05/2022 13:00:00 - 17/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri

NO: 21927129

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk / FENER mah GÖKUN, SANATSEVER, ULUŞAHİN, UĞUR BIÇAKER, YENGİ sk / KURFALLI mah AKYEL, AYDOĞMUŞ ÇIKMAZI, AYHAN, BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAMİ, DEĞİRMEN BAYIRI, DİYLİK KÖPRÜ ÇIKMAZI, EMİR KÜLAL, FERDA ÇIKMAZI, FETVA, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, KAVİS, KORUÇEŞME, KUMBURGAZ, MÜREKKEP, RASATHANE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SERDAR, SIHHİYE, SÜLEYMANİYE, TARLA ÇIKMAZI, TEPKİ, UĞUR BIÇAKER, VATANDAŞLIK, ÜÇGÖZLÜ, ŞENNUR sk bölgelerinde 17/05/2022 09:00:00 - 17/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22137316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FEVZİ PAŞA mah DERMAN, BEHİÇ sk bölgelerinde 17/05/2022 09:00:00 - 17/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22206728

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk bölgelerinde 17/05/2022 09:00:00 - 17/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21790659

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN SİLİVRİ mah KADİR BARAN CADDESİ bölgelerinde 17/05/2022 09:00:00 - 17/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21790652

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 7053., ABDÜLHALİK RENDA sk bölgelerinde 17/05/2022 09:00:00 - 17/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21790656

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, ABELİA, AK, BİLEN ÇIKMAZI, ERKİN BALABAN, HATİPOĞLU, MİNİK, OĞUZ ARAL, TÜRKÜN, VARNALI sk bölgelerinde 17/05/2022 09:00:00 - 17/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22206758

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BALABAN MAH. BÜYÜKYALI CADDESİ, ÖMER SEYFETTİN CADDESİ /- GÜMÜŞYAKA MAHALLESİ BÜYÜK YALI, EMİR SULTAN ERTUĞRUL GAZİ, MEMDUOĞLU Melih Cevdet Anday CADDESİ bölgelerinde 17/05/2022 10:00:00 - 17/05/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Şişli

NO: 21851316

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah YENİ YOL 1 sk / MERKEZ mah ESEN, FERİKÖY FIRIN, HANIMEFENDİ, HASAT, HUZUR, KAZIM ORBAY, KOCAMANSUR, PERİHAN, REHA YURDAKUL, SIRA CEVİZLER, ÇİFTE CEVİZLER, İSKETE sk bölgelerinde 17/05/2022 00:00:00 - 17/05/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

NO: 21926535

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2396., 2417., 2418., 2419., 2421., 2422., 2423., 2424., 2425/3. sk bölgelerinde 17/05/2022 09:30:00 - 17/05/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21926502

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 30. sk bölgelerinde 17/05/2022 11:00:00 - 17/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.