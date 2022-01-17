İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 17 Ocak 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 17 Ocak Pazartesi 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 17 Ocak Pazartesi 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 16 Ocak Pazartesi 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

17 OCAK 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

AVCILAR

NO: 9626317

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, FİDAN, KANARYA, KARANFİL, KARATAŞ, MAHİR, MAREŞAL, MİMARSİNAN, NERGİS, ORHAN GAZİ, YILDIRIM BEYAZIT, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah CAMİ, FİRUZKÖY BULVARI, KANARYA, KARADUT, LALE, MAHİR, MAREŞAL, NERGİS, URAN, ÜMİT, İSTİKLAL sk bölgelerinde 17/01/2022 02:00:00 - 17/01/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9586298

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, FİDAN, KANARYA, MAHİR, MAREŞAL, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah CAMİ, FİRUZKÖY BULVARI, KANARYA, KARADUT, LALE, MAHİR, MAREŞAL, NERGİS, URAN, ÜMİT, İSTİKLAL sk bölgelerinde 17/01/2022 09:00:00 - 17/01/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 9747864

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 17/01/2022 00:00:00 - 17/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9747867

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2265., 2266., 2267., 2268., 2269., 2270., 2283., 2385., 2386., 2387., 2388., 2392., 2393., 2394., 2395., 2396., 2398., 2399., ORHAN GAZİ, YANYOL, İNÖNÜ sk bölgelerinde 17/01/2022 00:00:00 - 17/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 9509333

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah ALADAĞ, ARDA, EREN , GENÇ OSMAN 1, KÖPRÜLÜ, LATİFE, MİTHATPAŞA, NAMIK KEMAL 1, RÜSTEMPAŞA, SOKULLU 1, TEPECİK , TUNA 1, YAPRAK 1, ÇELİK , ÇORUH, ŞAHMERDAN sk bölgelerinde 17/01/2022 09:00:00 - 17/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 9828256

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah FLORYA, YAN, ÇEKMECE YOLU sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah ALTAY, AVCILAR, BİLLUR, CAMİ GİRİŞİ, DİRSEK, EFELER, FLORYA, FLORYA ASFALTI ÇIKMAZI, MEKTEP, MEYDAN, TEZGEL, ÇEKMECE YOLU, ÖZGEN, İÇ sk bölgelerinde 17/01/2022 09:30:00 - 17/01/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9902370

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah HULUSİ DEMİRELLİ, RIFKI IŞIK, SAMİ AYANOĞLU, YAKUP ŞEVKİ, ŞEHİT ER RIDVAN MERT sk bölgelerinde 17/01/2022 12:30:00 - 17/01/2022 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 9658716

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AFŞAR, ATA, ATAKAN, BÜYÜK COŞKUN, DERİCİLER A BLOK, DERİCİLER B BLOK, DERİCİLER E BLOK, DERİCİLER F BLOK, ESNAF, KARTOPU, KÜÇÜK COŞKUN, PINAR, ULUYOL, YENİTAŞ, ÖZDEN, İNAN, ŞENGÜL, ŞENLİK sk bölgelerinde 17/01/2022 00:01:00 - 17/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9658723

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKASYALAR, ANKARA, CİCOZ YOLU, CİHAN, FATİH, GÜMÜŞYOLU, KANARYA sk / MURATPAŞA mah 10., 105., 106., 107., 109., 11., 12., 8., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, EDİRNE, EGE, ELAZIĞ, ERDEK, EREĞLİ, EVCİ, KAMİL sk bölgelerinde 17/01/2022 04:00:00 - 17/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9658722

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DEMİRHİSAR sk bölgelerinde 17/01/2022 04:00:00 - 17/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 9853316 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah 100. YIL, ANT, BURÇ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, IHLAMUR, KIR, KIZILIRMAK, ULUDAĞ, ÖZER, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 17/01/2022 09:00:00 - 17/01/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9854316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah BAĞLAR, FETİH, ZAMBAK, ÇARŞI sk / VATAN mah AKARSU, ATEŞ, BARUT, BAĞLAR, BEGONYA, ESEN, ESENLER, ESKİ KALDIRIM, FAİK AĞA, GÜRKAN, KÜÇÜK MİLLET, MİLLİYET, RUMELİ, ÇARŞI, ŞAHİN sk bölgelerinde 17/01/2022 10:00:00 - 17/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 9702839

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-YILDIZ mah MÜVEZZİ, ÇIRAĞAN sk bölgelerinde 17/01/2022 10:00:00 - 17/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 9856316

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah BEGÜM, CAMİ, USLU ÇIKMAZI sk bölgelerinde 17/01/2022 00:30:00 - 17/01/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9858316

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ADEMEFENDİ, ATAOL BEHRAMOĞLU, CAMBAZ, DİK, FETİH, GÖK, KALEARKASI, KARADENİZ, MEHMET ŞANLI, MUHTAR ENVER ÇAĞLAYAN, MUKADDER ÖKTEN, PETEK, PİYALE, TOPUKLU, ULU CAMİ, VEZİR FERHATPAŞA, YILDIRIM, ÇUKURÇEŞME, ÖRNEK, ÖĞRETMEN GALİP AKSU, ŞEHİT KADRİ ÇAKMAKYAPAN sk bölgelerinde 17/01/2022 01:30:00 - 17/01/2022 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9858317

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah AKALIN, ARA, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, DÜLGER, DİSPANSER, EGEMENLİK, ENES ÇIKMAZI, GÖKTUĞ, KADER ÇIKMAZI, KAHYA, KALAMIŞ, KALBUR, KALEM ÇIKMAZI, KALENDER, KALFA, KALKAN, KAMER, KAMURAN, KANAL, KARACAKÖY, KAÇKAR, KAİNAT, KORAL, PARK, SAMATYA, SERAMİK, SULARBAŞI, TEBESSÜM, YENİ, ÖZNUR, ÜMMET ÇIKMAZI, İNDERE, İRADE ÇIKMAZI, İTİBAR, İTİMAT, İŞTİRAK sk / ÇANAKÇA mah KARACAKÖY sk bölgelerinde 17/01/2022 05:00:00 - 17/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9902334

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YAZLIK mah BAŞOĞLU, BORA, BOTANİK, BOZ, BOZDAĞ ÇIKMAZI, BOZDOĞAN, BOZKAYA, BOZKIR, DOĞANYOL, KORDON, YETKİN sk bölgelerinde 17/01/2022 11:30:00 - 17/01/2022 18:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9902336

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ- NAKKAŞ mah ALACA, ALİ RIZA EFENDİ, AYŞULE, BARIŞ, COŞKUNDERE, DERİNDERE, DESEN, ESKİCİ BABA, EYÜP PEHLİVAN, GÜNDOĞUŞU, HACI TEVFİK, HARMANLIKLAR, HÜRREM, KOŞUYOLU, MASLAK, NAKKAŞ, NARLI, OTLUK, PAŞAÇAYIRI, RÜYA, SADIK ONBAŞI, TEKİN, VURAL, YAZLIK, ZEYREK, ÇANGIR, ÇARŞI, ÇETİNER, ÖRENBAYIRI sk bölgelerinde 17/01/2022 11:30:00 - 17/01/2022 18:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



