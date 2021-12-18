İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 18 Aralık 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 18 Aralık 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 18 Aralık 2021 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 18 Aralık 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

18 ARALIK 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 8619303

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÇİLİNGİR mah ESNA, GÜRLÜKDERE, KAVAKLIDERE, KOCA SİNAN, NURMELEK, SÖNMEZ, TEPEKÖY, TURAN, ZORBEY, ÜLKER, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 18/12/2021 09:00:00 - 18/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8596319

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1817., 1821., 1822., 1823., 1828., 1829., 1830., 1831., 1832., 1835., 1838., 1839., 1840., 1841. sk bölgelerinde 18/12/2021 03:30:00 - 18/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8619418

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 656., 658., 660., BAĞCILAR sk / YENİGÜN mah 621., 639., 645., 647., 648., 649., 650., 651., 652., 653., 654., 655., 656., BAĞCILAR, KUTSAL sk / YILDIZTEPE mah 464., 465., 472., 473., 474., 475., 477., 507., 508., 509., 513., BAĞCILAR, ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk bölgelerinde 18/12/2021 09:00:00 - 18/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8610372

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2048., 2051., 2115., 2116., 2117., 2118., 2119., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 18/12/2021 09:00:00 - 18/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8610353

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2138., 2140., BARBAROS, MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 18/12/2021 09:00:00 - 18/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8561367

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 657., 658., 660., 661., 662., 663., 664., 665., 675., 676., 686., 687., 688., 689., 690., 691., 692., 693. sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah SEBLA sk bölgelerinde 18/12/2021 09:00:00 - 18/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8576311 İSTANBUL BAĞCILAR ilce -15 TEMMUZ mah sk / EVREN mah sk bölgelerinde 18/12/2021 09:00:00 - 18/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 8606319

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ- / KARTALTEPE mah MEHMET SAİT, TERAKKİ, TERAKKİ ARALIĞI, TEZ sk / OSMANİYE mah TEZ sk bölgelerinde 18/12/2021 00:05:00 - 18/12/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8605320

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YŞENLİKKÖY mah ACAR, ADAKALE, ALTI EKİM, AVCILAR, DİRSEK, EFELER, FUAT PAŞA, GERMEYAN, GÜL, HARMAN, KORU, MEKTEP, ORMAN, SELİM PARS, YAMAÇ, YAMAÇ ÇIKMAZI, YEŞILYURT, YEŞİLKÖY, YEŞİLYURT ÇIKMAZI, YONCA, ÇATAL, ÇATAL ÇIKMAZI, ÖREN sk bölgelerinde 18/12/2021 02:30:00 - 18/12/2021 05:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 8381488

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BALLI, EYLÜL, FUNDA, GEYİKLİ, GONCA, KAMELYA, KARANFİL, KASIMPATI, KRİZANTEM, LALE, LAVİNYA, LİLYUM, NİSBETİYE, SÜLÜN, SÜMBÜL, YASEMİN, ÇALIKUŞU, ÇARŞI, İRİS sk / NİSBETİYE mah AYTAR, BARBAROS, BİNBAŞI NAZIM KAPTAN, CAHİT AYBAR, GAZİ GÜÇNAR, MALAZGİRT, NİSBETİYE sk bölgelerinde 18/12/2021 00:00:00 - 18/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8569422

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah BAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah 2. ORTAKIR, AYÇİÇEĞİ, BAŞAK 2, CAMİ, CİN DERESİ, MERDİVENLİ 1, ÜÇÜNCÜ YOL, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 18/12/2021 10:00:00 - 18/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 8616336

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1042., 1044., HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 18/12/2021 09:00:00 - 18/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 8559317

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah 1.ÖNDER, HAN, KÖPRÜLÜ, PLEVNE, SEYRAN, SUNA, YAYLIM, ÇAKMAK, ÖZEN, ŞAHANE sk / YEŞİLPINAR mah 1.ÇETİN, SEVGİ, ŞELALE sk bölgelerinde 18/12/2021 00:05:00 - 18/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8559316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.BARIŞ, 1.ÖZTÜRK, BELGİN, KALENDER, LALA MUSTAFA PAŞA, NEŞELİ, VEYSEL KARANİ, YILDIRIM, ŞENGÜZEL sk bölgelerinde 18/12/2021 00:05:00 - 18/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8535217

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah 1.TİKVEŞLİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/12/2021 12:00:00 - 18/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8535221

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah LOKAL, MÜNZEVİ KIŞLA, OTAKÇILAR, RIZA UZUN, TUNALIGİL, ÇAYCILAR sk / NİŞANCI mah OTAKÇILAR sk bölgelerinde 18/12/2021 14:00:00 - 18/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 8517435 İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah ADLİYE, AKBIYIK, KUTLUGÜN, TERBIYIK, YENİ SARAÇHANE, İSHAKPAŞA sk / EMİN SİNAN mah ONUR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/12/2021 09:00:00 - 18/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 8534367

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 18/12/2021 10:00:00 - 18/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 8618150

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2566., 2568., 2569., 2570., 2571., 2572., 2573., 2578., 2579., 2586., 2586/2., 2587., 2588., 2589., 2590., 2591., 2592., 2596., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 18/12/2021 09:00:00 - 18/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.