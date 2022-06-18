İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 18 Haziran 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 18 Haziran Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 18 Haziran Cumartesi 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı . Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 18 Haziran Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

18 Haziran hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

BAKIRKÖY

NO: 23514117

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah YEŞİLKÖY HALKALI sk bölgelerinde 18/06/2022 01:00:00 - 18/06/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 23535525

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah DENİZATI, KASIRGA, PAZARTÜRK, ŞELALE sk bölgelerinde 18/06/2022 00:00:00 - 18/06/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 23565811

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1520. sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, NİSBETİYE sk / SİNANPAŞA mah ŞEHİT ASIM sk // SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah NUROL SİTESİ(TARABYA BAYIRI) sk / ZEKERİYAKÖY mah YEŞİLTAŞ sk bölgelerinde 18/06/2022 00:00:00 - 18/06/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23456409

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah ARİFİPAŞA, AYŞESULTAN, AŞİYAN YOLU, CEVDETPAŞA, GÜNAYDIN ÇIKMAZI, KAYALAR, TANBERK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/06/2022 00:00:00 - 18/06/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23443914

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah ARİFİPAŞA, AYŞESULTAN, CEVDETPAŞA, GÜNAYDIN ÇIKMAZI, TANBERK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/06/2022 00:00:00 - 18/06/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 23549216

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İHSANİYE mah ADEM, AKAY, ASENA, BAHADIR, BALAMİR, BAŞKÖY ÇIKMAZI, BEKİRLİ, CAMİ ARKASI, CAMİALTI, DESTEGÜL, EDİRNE, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, HARİKA ÇIKMAZI, HARİTA ÇIKMAZI, HASGÜL ÇIKMAZI, HASTÜRK ÇIKMAZI, HAYRAN, HAYRAT, HİLAL, KUPA ÇIKMAZI, KÜÇÜKBEY, NİLÜFER ÇIKMAZI, PALMİYE, PARADİSE, PINAR, PINARCA, REFET ÇIKMAZI, RIZA ÇIKMAZI, SARILALE ÇIKMAZI, SAĞLIK OCAĞI, SEBİL, SOHBET ÇIKMAZI, VAKKAS, YASEMİN, YILDIZ, ZAMBAK, İHSAN AKDOĞAN, İLKBAHAR ÇIKMAZI, İSTANBUL sk bölgelerinde 18/06/2022 01:00:00 - 18/06/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23565967

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-CELEPKÖY mah MİMAR, MİMOZA ÇIKMAZI, MİNARE, MİNE ÇIKMAZI, MİNYATÜR, MİRALAY, MİRCAN, ŞEHİT MUSTAFA ALTINAN sk / HALLAÇLI mah AYDIN sk / HİSARBEYLİ mah ACIÇEŞME, EĞİTMEN, HANDE, HANDEGÜL ÇIKMAZI, HANYERİ, HANZADE, HARDAL, KARADAĞ, KARAKARTAL, PELİN, SÖNMEZ sk / YALIKÖY mah AYKUT sk / ÖRENCİK mah ACEM ÇIKMAZI, AKSOY, AKSU, AKSÖĞÜT, ATİK ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, CEVİZLER, DAR, GALİP, GÖKÇE ÇIKMAZI, GÜLİZAR, KAVAK, KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVILCIM ÇIKMAZI, KIYMET, KIZILCIK ÇIKMAZI, KIZILDAĞ ÇIKMAZI, KIZILÇAM ÇIKMAZI, KONUK, KİBAR, SARAL ÇIKMAZI, SERENGÜL, SEÇKİN, TEPEBAŞI, YAZICI, YERYÜZÜ, ÇAKMAK, ÇAM, ÖRENCİK, ŞEHİT MUSTAFA ALTINAN sk bölgelerinde 18/06/2022 09:00:00 - 18/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.