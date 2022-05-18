İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 18 Mayıs 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 18 Mayıs Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 16 Mayıs Pazartesi 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 18 Mayıs Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

18 Mayıs hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 22128317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, AYDINTEPE, BATIKENT, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, NESİM, TAHA, YAYLA, YÖN, ÖZGÜL sk / YAVUZ SELİM mah AKTUĞ, AKTÜRK, ALTINOK, ALYILDIZ, AYTUNA, AYVALIK, AYŞE, BERİL, BOZKURT, BİNTUĞ, DAĞ LALESİ, DENİZ YILDIZI, EGELİ, ELANUR, EMANET, ERKUT, FAZIL, GAZANFER, GÜRBÜZ, GÜRSU, HACER, HACIBEY, KAHYA, KAYISI, KORKMAZ, MALKOÇOĞLU, MÜMTAZ, NADİR, NAZLIGÜL, NEFER, NESRİN, NİDA, ORUÇ, PAPATYALI, POSTACI, RIZA, SEVBAN MEHMET, SEVEN, SOKULLU MEHMET, SUSAM, SİBEL, TARİH, TRAKYA, TURA, TÜRKİYE, TÜTÜNCÜ, ULUBATLI HASAN, ULUÇINAR, UZUNER, VAKAR, YAYLA, YELPAZE, YEŞİLÇINAR, YORGANCI, YÖN, YÜRÜYÜŞ, ZERDALİ, ZEYTİNLİ, ZİYA ÜLHAK, ÇAMLIK, ÇÖMLEK, ÜSTÜN, ŞEFFAF sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ADNAN, ALKIŞ, MORGÜL, NAGEHAN, SEVBAN MEHMET, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF sk / İSLAMBEY mah AKÇAN, ALP, HASLET, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN, ÖZBAĞ sk bölgelerinde 18/05/2022 01:00:00 - 18/05/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21927020

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, ENVER, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, İLKE sk / TAŞOLUK mah RÜZGAR GÜLÜ, SELÇUKLU sk bölgelerinde 18/05/2022 09:00:00 - 18/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21926579 İ

STANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah HAMZA, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TEPELİK, İNCİRLİK sk bölgelerinde 18/05/2022 10:00:00 - 18/05/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 21926590

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, KAYABAŞI, ÇETİN, ÜMİT sk bölgelerinde 18/05/2022 09:00:00 - 18/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21926599

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-12, G-14, G-15, G-16, G-662, G-677, G-678, G-694, G-695, G-696, G-700, G-701, G-702, G-703, G-704, G-705, G-706, G-707, G-708, G-743, G-746, G-747, G-810, G-868, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 18/05/2022 09:00:00 - 18/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22177316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ANIT, ATA, BABADAĞ, HALK, HAYAT, ONUR, PAZAR, SAKİN, VATAN, ÇAMLIDERE, ÇAĞDAŞ, ÖZGÜRLÜK, İSTANBUL sk bölgelerinde 18/05/2022 09:00:00 - 18/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22145316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah ARAL, BAĞLARİÇİ, CEYHUN, MANDIRA, NAZ, SEYHUN sk bölgelerinde 18/05/2022 09:00:00 - 18/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22146317

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALSANCAK, KARAKAŞ, KARAYOLLARI, KURUÇEŞME, MELİK HANIM, NİLGÜN, SEZABEY, ÇOBAN SUYU sk bölgelerinde 18/05/2022 13:00:00 - 18/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 21726317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2545., KÜLTÜR, İNÖNÜ sk bölgelerinde 18/05/2022 09:00:00 - 18/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21926961

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 62., ŞEHİT HASAN UZUN sk bölgelerinde 18/05/2022 10:00:00 - 18/05/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22063316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2130., 2131., 2132., 2133., 2134., 2135., 2136., 2139., 2140., 2141., 2143., KIŞLA, MATBAACILAR, VEYSEL KARANİ sk bölgelerinde 18/05/2022 15:30:00 - 18/05/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22064316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2120., 2121., 2125., 2126., 2127., 2128., 2129., 2131., 2132., 2137., 2138., 2141., 2173., KIŞLA, MATBAACILAR, MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 18/05/2022 17:00:00 - 18/05/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 22228547

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KARADENİZ, KOÇLAR, ORDU, TURNA, ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER sk bölgelerinde 18/05/2022 09:00:00 - 18/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 21927084

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ, KARANFİL sk bölgelerinde 18/05/2022 01:00:00 - 18/05/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 22206846

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah 2801., AKASYA, AKKAVAK, BADEM, BEYAZGÜL, ERGUVAN, GÜLAĞACI, GÜLDALI ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE ÇIKMAZI, ILGIN, KİRAZ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, KİRAZLIK ÇIKMAZI, NAR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, SÖĞÜT, TÜTÜN ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, ÇAMLIK, ÇAVDAR ÇIKMAZI, ÇINARLI, İĞDE sk bölgelerinde 18/05/2022 09:00:00 - 18/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 21860316

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, DOLAPLIKUYU, ELÇİ, HAREMEYN, HAREMEYN ÇIKMAZI, KİREÇHANE, LÜTFİYEMEVKİİ, PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEKBANLAR, VEZİRKÖŞKÜ, ÇELİK sk / BEBEK mah AYAZBOSTANI ÇIKMAZI, BOSTANÜSTÜ, CEVDETPAŞA, ERCÜMENT EKREM TALU, HÜSNÜ KORTEL, KORTEL KORUSU YOLU, LÜTFİYEMEVKİİ, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, VEZİRKÖŞKÜ, VEZİRKÖŞKÜ ÇIKMAZI sk / KÜLTÜR mah AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI, PALACI, SEKBANLAR, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 18/05/2022 10:00:00 - 18/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22049316

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah AKAY, CANİK, ELMAS, ELİF, ELİUYGUN, FENERLİ HRİSTO, GÜVEN, KAÇAR, KUMRU, PAPATYA, SEVGİ, TAÇ, UMUT, ÇINAR, ÖREN, İLKE sk bölgelerinde 18/05/2022 12:00:00 - 18/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.