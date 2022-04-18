İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 18 Nisan 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 18 Nisan Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 18 Nisan Pazartesi 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 18 Nisan Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

18 Nisan hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

AVCILAR

NO: 15263353

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BEŞEVLER, DR SADIK AHMET, HARMANYERİ sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 15273316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1720. sk,1735 Sk bölgelerinde 18/04/2022 08:00:00 - 18/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15270316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2249., 2250., 2251., 2252., 2253., 2254., 2257., 2258., 2259., 2260., 2261., 2262., MATBAACILAR 3. sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15245698

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 890., 917., 920., FATİH sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15245688

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 1524570

1 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1993., 1994., 1995., 1996., 1997., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15245790

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 232., 240., 242., 243., 244., 246., 247., 248., 251., 292., 348., 349., 350., 351., 352. sk bölgelerinde 18/04/2022 10:00:00 - 18/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15349335

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2030., 2031., 2035., 2036., 2037., 2038., 2039., 2040., 2041., 2042., 2043., 2049., 2050., 2051., 2052., 2053., 2054., 2056. sk bölgelerinde 18/04/2022 12:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 15190411

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah 500.YIL, DELİ HÜSEYİNPAŞA, FERİT SELİMPAŞA sk / SİYAVUŞPAŞA mah FERİT SELİMPAŞA sk bölgelerinde 18/04/2022 09:30:00 - 18/04/2022 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15275316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ADEM, BARBAROS 1, ELVAN 1, ERGÜN, KEREM 1, METİNBEY, MÜSLÜM, PLEVNE, YAVUZ 1, YAŞAR, İSFAHAN sk / ZAFER mah AKYOL, BAHARİSTAN, BALÇIK, BARBAROS 1, BAĞLARBAŞI, CANAN, COŞARSU, CİHANGİR, GİRNE, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, KAPTAN, KILIÇALİ 1, MADALYON, PLEVNE, SİBEL, TURGUT REİS 3 sk bölgelerinde 18/04/2022 10:00:00 - 18/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15190413

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah NECATİBEY sk bölgelerinde 18/04/2022 11:00:00 - 18/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15350336

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah SAKLIVADİ, İPEK, ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL sk bölgelerinde 18/04/2022 12:00:00 - 18/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15279316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, IHLAMUR 2, KELEBEK, LALE, MARTI, YILDIRIM BEYAZIT sk / YENİBOSNA MERKEZ mah FATİH, KÖKSAL, YILDIRIM BEYAZIT sk / ZAFER mah CİHANGİR, EFLATUN, KILIÇALİ 1, PLEVNE, TURGUT REİS 3, YILDIRIM BEYAZIT sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 56. sk bölgelerinde 18/04/2022 13:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 15350329

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 15216316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah OTAKÇILAR sk / NİŞANCI mah 1.ERGUVAN, 2.CEYLAN, 3.BEGONYA, AHMET ÇELEBİ, AŞHANE, AŞÇIBAŞI CAMİİ, DAVUTAĞA, DAVUTAĞA KABRİSTAN, GÜLSUYU, KIZILCIK, NAZPERVER, OTAKÇILAR, ÇİNİLİ ÇEŞME, İLAHİCİLER, ŞAİR HAKANİ sk / TOPÇULAR mah DEMİRKAPI, MALTEPE, RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 18/04/2022 00:01:00 - 18/04/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15216321

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah OTAKÇILAR sk / NİŞANCI mah 1.ERGUVAN, 2.CEYLAN, 3.BEGONYA, AHMET ÇELEBİ, AŞHANE, AŞÇIBAŞI CAMİİ, DAVUTAĞA, DAVUTAĞA KABRİSTAN, GÜLSUYU, KIZILCIK, NAZPERVER, OTAKÇILAR, ÇİNİLİ ÇEŞME, İLAHİCİLER, ŞAİR HAKANİ sk / TOPÇULAR mah DEMİRKAPI, MALTEPE, RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 18/04/2022 02:30:00 - 18/04/2022 03:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15349326

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CEM, ELEKTRİK, ÇUKUROVA, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 18/04/2022 10:00:00 - 18/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15349325

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah ŞEHİT SELAHATTİN sk bölgelerinde 18/04/2022 10:00:00 - 18/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15245793

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah FATİH, SÜLEYMAN ŞAH, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk bölgelerinde 18/04/2022 11:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.