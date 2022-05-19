İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 19 Mayıs 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 19 Mayıs Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 19 Mayıs Perşembe 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 19 Mayıs Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

19 Mayıs hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

BAĞCILAR

NO: 22229146

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 19/05/2022 10:00:00 - 19/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 21639043

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ALADAĞ 1, DAĞLAR, HÜRRİYET, ÖMÜR 1 sk bölgelerinde 19/05/2022 09:00:00 - 19/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 21926924

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1734., 1735. sk bölgelerinde 19/05/2022 00:00:00 - 19/05/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 22323481

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah ALAYBEY, DEFNE, FATİH, KASIM, KAVAKLI, KESTANE, KIZILCIK, LADİN, POYRAZLI, TAFLAN, YILDIRIM, ZAFER sk bölgelerinde 19/05/2022 09:00:00 - 19/05/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.