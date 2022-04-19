İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 19 Nisan 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 19 Nisan Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 19 Nisan Salı 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 19 Nisan Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

19 Nisan hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 15393418

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ANAFARTALAR, CEREN, DEMİR, FATİH, FATİH SULTAN, GÖKÇEAĞAÇ, HASRET, HIZIR REİS, KESTANE, KIYMET, METİN, MEŞE TARLA, MOR LALE, NÜKHET, RÜYA, SEFA, SÜVARİ, TAFLAN, TOPHANE, VENÜS, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAPRAK, YİĞİT, ÇARDAK, ÖZTÜRK, ÜLKENUR, İĞDELİ, ŞAİR sk / FATİH mah ADAGÜLÜ, AKGÜN, ALADAĞ, ALIÇ, ALPÇETİN, ATASEVEN, ATLI, AYNA, AYŞEN, BALDEMİR, BAYAR, BAĞDAT, BİRGÜL, CEREN, DOĞAN, DR. HİLMİ DEMİRCİ, DİLA, DİNÇTÜRK, EMİRŞAH, ERBAY, ERCİHAN, ERDOĞAN, EROL, FATİH, FATİH SULTAN, GIPTA, GONCAGÜL, GÖKÇEN, GÖZCÜ, GÜLBAŞAK, HALE, HATIR, HAYAT, HİSARTEPE, KADIRGA, KAHRAMANMARAŞ, KAYNARCA, KÖROĞLU, MADENLİ, MAKUL, MERVE, MEŞE TARLA, NURFER, NURPERİ, PALMİYE, PEYKER, RÜYA, SARAYÖNÜ, SARIKAYA, SERTAP, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TAKDİR, TANSU, TAŞLITARLA, TOYGAR, TRABZON, TULUMBA, TURALP, URAL, YAHYA KEMAL, YEŞİLOBA, YURTSEVER, ÇİLEK, ÖYKÜ, ÖZTUNÇ, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ, ŞEMS, ŞENGEZER sk / TAYAKADIN mah AKARSU, AYDANUR, BAKLALI-HACIMAŞLI, DESTAN, ELMA, ERK, ERİK, GÖKNAR, GÜRLÜKDERE, KAVUN, KIZILAĞAÇ, KUZULUK, RABİA, REHA, TELLİ TURNA, TRABZON, UYANIK, UĞURHAN, YENİŞEHİR sk / ÇİLİNGİR mah AKYÜZ, BAKLALI-HACIMAŞLI, BAĞDAT, GÜRLÜKDERE, HAYIRLI, SERMET, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15393411

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALÇİÇEK, ALİBABA, ANKA, ATASAGUN, ATILAY, BAŞÇAVUŞ, BENEK, BEYREK, CELADET, DEVRAN, DEYYAN, ERDAL, EROĞLU, GÖÇ, GÜRKAN, HAMAMÖZÜ, HANYERİ, HASAN HÜSEYİN, KAŞİF, KONAKTEPE, KOZA, KURTARAN, KURUÇAY, KÖPRÜ, MANDIRA, MEDİNE, MEYAN, MUAZZEZ, MİNBER, NERMİN, ONURSAL, REŞATPAŞA, SAADETTİN, SEYİT ONBAŞI, TAŞTEKİN, TOPAÇ, TÜRBE, YALVAÇ, YASEMEN, YÜKSEK OKUL, ZEYTİNDALI, ÖVÜNÇ, ÖĞRETMENLER, İNTİZAR, ŞEHADET, ŞİRİNYER sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2456. sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15393415

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah AKNUR, ARICI, ATAYURT, AYYILDIZ, CANDEMİR, CENGAVER, DEVRAN, FATİH, FESTİVAL, GÜLAÇAN, HAMZA, HELAL, KAYHAN, KÖPRÜ, MENDERES, PEYAMİ SAFA, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TEPELİK, UHUD, ULUHAN, YALVAÇ, YAY, YAYLA, YEŞİLYOL, ZÜLFÜ DEMİRBAĞ, ÖNER, ÖZÇİÇEK, İNCİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah ACEM, ANAYURT, AYAZ, AZERİ, BADEMLİK, BERRİN, ECLA, FATİH, GÖLHİSAR, GÖLYAKA, HATİPLİ, NARGÜL, NARLIDERE, VİYANA sk bölgelerinde 19/04/2022 10:30:00 - 19/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 15272316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASYA, KATİP AHMET, TALİMHANE sk bölgelerinde 19/04/2022 12:00:00 - 19/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 15350342

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah MEHMET AKİF sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15280318

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 20 TEMMUZ, 30 AĞUSTOS, AHMET KOPUZ, ALATTİN ALTIKAYA, AYDOĞDU 2, BOZKURT 1, KERKÜK, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 2., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 3., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 4., OSMAN GAZİ, YÖRÜKLER sk bölgelerinde 19/04/2022 10:00:00 - 19/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15349390

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah ESENLER, MUSTAFA KEMALPAŞA sk bölgelerinde 19/04/2022 10:30:00 - 19/04/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15350353

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ERDE, GÜNEŞ 1, MEHTAP, ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL sk bölgelerinde 19/04/2022 12:00:00 - 19/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15281324

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 30 AĞUSTOS, ALİ ŞABAN, AYDOĞDU 2, AYGÜL, AYNUR 1, BOZKURT 1, CAMİ 3, DÜZOVA, GÜLTEPE, KAAN 2, KERKÜK, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 1., KÖYİÇİ, MAHMUTBEY, MERKEZ, OKTAY, OSMAN GAZİ, SAKIP SABANCI, SİPAHİ, ÇEŞME 1, ÇEŞMEALTI, İNTEPE, İPEK 2, ŞEHİT MUZAFFER ERDÖNMEZ sk bölgelerinde 19/04/2022 13:00:00 - 19/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 15330316

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah KENNEDY sk bölgelerinde 19/04/2022 08:30:00 - 19/04/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15331317

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah KENNEDY sk bölgelerinde 19/04/2022 08:30:00 - 19/04/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 15322509

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2217., 2219., 2228., 2230. ÇIKMAZ, AYDIN ÇIKMAZI, AŞIK VEYSEL, DİLARA, ERAY, ESER, ESMA, KIŞLA, MELİSA, SEL, ÖZEN, ŞAFAK, ŞENOL sk bölgelerinde 19/04/2022 10:00:00 - 19/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 15217316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah GÜNEŞ, RÜYA, SEMA sk bölgelerinde 19/04/2022 00:01:00 - 19/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15350384

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 50. YIL, GAZİ KEMAL, OKUL, İSTANBUL, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, ŞENER sk bölgelerinde 19/04/2022 10:00:00 - 19/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15350382

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah DEMET, NAKIŞ, NARÇİÇEĞİ, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk bölgelerinde 19/04/2022 10:00:00 - 19/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.