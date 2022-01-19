İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 19 Ocak 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 19 Ocak Çarşamba 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 19 Ocak Çarşamba 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 19 Ocak Çarşamba 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

19 OCAK 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

BAĞCILAR

NO: 9747909

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 1., 2., 3., KOÇMAN sk bölgelerinde 19/01/2022 00:00:00 - 19/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9747924

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 2. sk bölgelerinde 19/01/2022 00:00:00 - 19/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9827975

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2267., 2268. sk bölgelerinde 19/01/2022 09:00:00 - 19/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 9747996

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah KIMIZ sk bölgelerinde 19/01/2022 09:00:00 - 19/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 9658725

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ŞEHİT KAMİL BALKAN sk bölgelerinde 19/01/2022 09:00:00 - 19/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 9206747

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah TOYGAR sk / FETİHTEPE mah ERDEMLİ, IŞILDAK, KESKİN, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ALİ ÇIKMAZI, YAYLA, ÖNEM sk / KAPTANPAŞA mah KALAFATÇI YUSUF sk / KEÇECİ PİRİ mah AHMET TURAN, AKASYALAR, AKASYALAR ÇIKMAZI, AZİZ, BAHÇELER ÜSTÜ, BAHÇELER İÇİ, BASMACI RUŞEN, BÜLBÜL, CAMİ ARALIĞI, DERE, DONANMA, DOYMAZ DERE, DOYMAZ DERE ÇIKMAZI, DOĞA, DURUPINAR, FLORYA, GAZİ, GEÇİT, GÜLBAHÇE, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜNEŞ, GÜVENLİ, HARAP ÇEŞME, HASBAHÇE, HASBAHÇE ARALIĞI, HASKÖY KÖPRÜLÜ, HASKÖY MEYDANI, HAZAR, KADRİYE, KARDEŞLER, KAYNAK, KEÇECİ PİRİ CAMİ, KEÇECİPİRİ CAMİİ ARALIĞI, KONUK, KONUK ÇIKMAZI, KÜÇÜK KÖPRÜLÜ, KİRACI ODALARI, KİRAZ, KİTABİ, LEYLAK, MEMURLAR, NAMAZGAH, NAMAZGAH ALTI, NAMAZGAH ARALIĞI, NEHİR, OKMEYDANI, OKÇU, OKÇULAR, SADİKİYE, STADYUM, SUNAY, TAN, TAN ARALIĞI, TAN ÇIKMAZI, TERZİ KASIM, TOYGAR, TÜNEY, UZUN, YAĞMUR, YILDIRIMLAR, YÜCEL, ÇAKIRGÖZ, ÖMÜR, ÖZTÜRK, ŞAHİN, ŞENLİK, ŞERİTÇİ, ŞERİTÇİ ARALIĞI, ŞİRİN sk / KULAKSIZ mah DOYMAZ DERE, HASBAHÇE sk / PİRİPAŞA mah MÜVERRİH ÇIKMAZI sk bölgelerinde 19/01/2022 00:00:00 - 19/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9884316

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DEMİRKIRAN ARALIĞI sk bölgelerinde 19/01/2022 10:00:00 - 19/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9818316

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah KURTULUŞ DERESİ sk bölgelerinde 19/01/2022 13:00:00 - 19/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 9902352

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah AKBAYIR, KARACAKÖY sk bölgelerinde 19/01/2022 09:30:00 - 19/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9902359

İSTANBUL ÇATALCA ilce -ÇANAKÇA mah sk bölgelerinde 19/01/2022 10:00:00 - 19/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 9885316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 2011. sk bölgelerinde 19/01/2022 00:00:00 - 19/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9886316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3013., 3015., 3017., 3111., HALİL FAHRİ ORMAN sk bölgelerinde 19/01/2022 02:00:00 - 19/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9702488

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1203., 1205., 1207. sk bölgelerinde 19/01/2022 09:00:00 - 19/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9828092

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ERGENE, YAĞMUR, ÇİSE, ÜVEYİK sk bölgelerinde 19/01/2022 09:00:00 - 19/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9747891

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569. sk / PINAR mah 1475., 1476., 1477., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 19/01/2022 09:00:00 - 19/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9827932

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 138., DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 19/01/2022 12:00:00 - 19/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



