İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 19 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 19 Şubat Cumartesi 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 19 şubat Cumartesi 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 19 Şubat Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

19 Şubat 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

AVCILAR

NO: 11697943

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİDAN, MAREŞAL, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk / ÜNİVERSİTE mah KANARYA sk bölgelerinde 19/02/2022 13:00:00 - 19/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 11476499

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1471., 1473., 1485. sk bölgelerinde 19/02/2022 09:00:00 - 19/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 11771424

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, BİTİŞİK BAĞLAR, GÜLAY, KOŞUYOLU, YALÇIN sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 19/02/2022 15:00:00 - 19/02/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771434

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah GAZİ EVRENOS, KARANFİL BAHÇESİ, PEMBE MENEKŞE, ÇİÇEK, İRFANİYE sk bölgelerinde 19/02/2022 17:00:00 - 19/02/2022 21:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 11418358

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ADNAN MENDERES, EVLİYA ÇELEBİ, GAZİ YAŞARGİL sk bölgelerinde 19/02/2022 00:01:00 - 19/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11418360

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ADNAN MENDERES, GAZİ YAŞARGİL sk bölgelerinde 19/02/2022 00:01:00 - 19/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 11698159

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-İSMET PAŞA mah BERK, ETİ, FULYA, KAPLAN, KURT, MEHMETÇİK, TOROS, YAMAÇ, ZÜRÜH, ÇİMEN, İSMET PAŞA, İSTASYON, ŞEHİT İSMAİL BARUT sk bölgelerinde 19/02/2022 09:00:00 - 19/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11494316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DERİCİLER D BLOK sk / VATAN mah AKINCILAR, AR, SERAP, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 19/02/2022 13:00:00 - 19/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 11398819

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah KRİZANTEM, LEVENT sk bölgelerinde 19/02/2022 09:00:00 - 19/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLÜKDÜZÜ

NO: 11697953

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BÜYÜKDERE, HARBİYE, ÇALIŞLAR, ŞİŞHANE sk bölgelerinde 19/02/2022 09:00:00 - 19/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11582924

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ARMUTLU, ATAKENT, MUTLU, MİNE, OZAN, SEVDA, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 19/02/2022 09:00:00 - 19/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11698000

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 19/02/2022 15:00:00 - 19/02/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11697995

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah EGEMENLİK sk bölgelerinde 19/02/2022 15:00:00 - 19/02/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 11689316

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah ALİ PAŞA DEĞİRMENİ, DENİZCİLER, GALATA ŞARAP İSKELESİ, KEMANKEŞ, MUMHANE, MURAKIP, ODUN MEYDANI, YUVA sk bölgelerinde 19/02/2022 10:00:00 - 19/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 11630227

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah GÜRPINAR YOLU, LİSE, YILDIRAY ÇINAR, ŞAFAK, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 19/02/2022 09:30:00 - 19/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 11509316

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah ALAMET, AZA HASAN, CELAL İLALDI, DOSTLAR, ENGİNAR ÇIKMAZI, ERBERK ÇIKMAZI, ERCİHAN ÇIKMAZI, ERKAN, ESENLİK, ESENYEL ÇIKMAZI, ESKİHİSAR, ESMA, ESRA, ESİNTİ, ETHEM TATLI, EVİN, FAZIL ÇIKMAZI, FERDA, GÜLŞEN, HAREM, HÜSEYİN YILMAZ, KAMAN ÇIKMAZI, KAZIM SAVAŞ, KILIÇ ALİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NURİ BABA, RAMAZAN PEHLİVAN, SEYFİ DEMİRSOY, UFUK ÇIKMAZI, ŞEHİT TEĞMEN TAMER AYDIN sk bölgelerinde 19/02/2022 09:30:00 - 19/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11476681

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah AKALIN, ARA, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, DÜLGER, DİSPANSER, EGEMENLİK, ENES ÇIKMAZI, GÖKTUĞ, KADER ÇIKMAZI, KAHYA, KALAMIŞ, KALBUR, KALEM ÇIKMAZI, KALENDER, KALFA, KALKAN, KAMER, KAMURAN, KANAL, KARACAKÖY, KAÇKAR, KAİNAT, KORAL, PARK, SAMATYA, SERAMİK, SULARBAŞI, TEBESSÜM, YENİ, ÖZNUR, ÜMMET ÇIKMAZI, İNDERE, İRADE ÇIKMAZI, İTİBAR, İTİMAT, İŞTİRAK sk / ÇANAKÇA mah KARACAKÖY sk bölgelerinde 19/02/2022 10:00:00 - 19/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 11458282

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah GÜNBATIMI, KASIRGA, RÜZGAR, SAMYELİ, SEDEF, ŞELALE sk bölgelerinde 19/02/2022 00:00:00 - 19/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11483316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3055., 3057., HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 19/02/2022 00:30:00 - 19/02/2022 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11483323

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 308., 309., 311., 312., 314., AHMET HAŞİM, EYLÜL, MEHTAP sk bölgelerinde 19/02/2022 09:00:00 - 19/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.