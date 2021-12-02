İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 2 Aralık 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 2 Aralık 2021 Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 2 Aralık 2021 Perşembe günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 2 Aralık 2021 Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

2 ARALIK 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

AVCILAR

NO: 8229332

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, DEMET, FİDAN, KANARYA, MAHİR, MİMARSİNAN, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 02/12/2021 00:30:00 - 02/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8229333

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah NEHİR sk / MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, BERİK, DEMİR, NEHİR, REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 02/12/2021 00:30:00 - 02/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8229338

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BAYTAR, HACI, HAMZA YERLİKAYA, KAHRAMAN, KALYON, KARTOPU, KOÇAK, KİBELE, KİLİM, NALBANT, OYMAK, SANDAL, SARI ÇİÇEK, SEMİHA ŞAKİR, YUVA, ÇETİN EMEÇ, ÜZENGİ sk bölgelerinde 02/12/2021 00:30:00 - 02/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8229335

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKGÜL, AVCIBAŞI, AYIK, BAĞ, BURNAZ, BURSA, DAMLA, GÜNER, KAPLICA, KIMIZ, KINALI, KONAK, KİLLİ, MERİH, MORLALE, ORMANLI, SEBZECİ, SUSUZBAĞ, YAMAÇ, YAZICIGİL, YEŞİLIRMAK, ÇAPRAZ, ŞEFTALİ, ŞENLİK sk bölgelerinde 02/12/2021 00:30:00 - 02/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8229329

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah DİCLE, FIRAT, GÜNER, KALEM, KIZILIRMAK, KİRAZLI, MERİH, ORMANLI, SILA, YEŞİLIRMAK sk bölgelerinde 02/12/2021 00:30:00 - 02/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8229330

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah REŞİTPAŞA sk / MERKEZ mah KATİP AHMET, KOÇ, MAHMUTOĞLU, REŞİTPAŞA, TÜLOĞLU, YENİYOL, ÇİĞDEM, ÖZGÜLER, İLİM sk bölgelerinde 02/12/2021 00:30:00 - 02/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8229343

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah KADIRGA, MEŞRUTİYET, OYMAK, SANDAL sk bölgelerinde 02/12/2021 00:30:00 - 02/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8229339

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah OSMANPAŞA, REŞİTPAŞA sk / FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah CENGİZ TOPEL sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKDENİZ 1, REZZAN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1965. sk bölgelerinde 02/12/2021 00:30:00 - 02/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8229344

İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 02/12/2021 00:30:00 - 02/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8229336

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ALİ EKBER ÇİÇEK, BOZDAĞ, CANDARLI, DEMİRCİ, DERYADİL, ELİT, FINDIK, GEDİZ, GÜLDÜNYA, GÜNEŞLİ, KAHRAMAN, KARINCA, KARLI, KELEBEK, KIRCI, MEHTER, MEŞRUTİYET, PETEK, PROF. DR. BAHRİYE ÜÇOK, PİRİNÇ, SAKARYA, SANAYİ, SULUKUYU, TUNÇ, YUVA, ÇAKIL, İNCİR sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah KARANFİL sk bölgelerinde 02/12/2021 00:30:00 - 02/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8229340

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKGÜL, AYIK, DEVA, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), KAMAROT, KAPTAN, KİLLİ, PİYALE, TALATPAŞA, YELKEN sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) sk bölgelerinde 02/12/2021 00:30:00 - 02/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8266324

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ELMA, GÖK, KAYISI, KIZILCIK, ORMANLI, UYGUN sk bölgelerinde 02/12/2021 09:00:00 - 02/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8171316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1502., 1503. sk bölgelerinde 02/12/2021 09:00:00 - 02/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8286328

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1617., İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 02/12/2021 09:00:00 - 02/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8331321

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ASLI, EMRE, GÜL 2, GÜNER, KEREM, YUNUS 1, YUVAM, ZAMBAK, ÇİÇEK 1, İMREN, ŞAHİN 2, ŞAHİN ÇIKMAZI sk / KOCASİNAN MERKEZ mah ESRA sk / ÇOBANÇEŞME mah ALADAĞ sk bölgelerinde 02/12/2021 10:00:00 - 02/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8296335

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 745., 747., 748., 749., 750., 752., DOĞANBEY, ESENLER sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DOĞANBEY sk bölgelerinde 02/12/2021 12:30:00 - 02/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 8304238

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah EMİRHAN sk bölgelerinde 02/12/2021 10:00:00 - 02/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8304237

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BALMUMCU DERESİ, BÖĞÜRTLEN, ECE, TUNA, YENİGELİN, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YÜCE sk / GAYRETTEPE mah BALMUMCU DERESİ, BAYINDIR, HAMİDİYE, HATTAT HALİM, NECATİ ALBURUZ, PAZAR, ÇAKIR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/12/2021 10:00:00 - 02/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8328388

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah EMİRHAN sk bölgelerinde 02/12/2021 10:00:00 - 02/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8328380

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BALMUMCU DERESİ, BÖĞÜRTLEN, ECE, TUNA, YENİGELİN, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YÜCE sk / GAYRETTEPE mah BALMUMCU DERESİ, BAYINDIR, HAMİDİYE, HATTAT HALİM, NECATİ ALBURUZ, PAZAR, ÇAKIR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/12/2021 10:00:00 - 02/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.