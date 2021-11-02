İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 2 Kasım 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 2 Kasım 2021 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 2 Kasım 2021 Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 2 Kasım 2021 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

2 KASIM 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 7867622

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ANDIZ, BEGÜM, DİLDAR, ENVER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TÜLAY, ZARA, ÖZBİL, İSTİKBAL sk bölgelerinde 02/11/2021 09:00:00 - 02/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7867136

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah TAYAKADIN-YASSIÖREN sk / YASSIÖREN mah AKPINAR, BELKIZ, BESTENİGAR, BOĞAZKALE, BULUŞ, CUMHUR, DUMANKAYA, DİCLE, EDAGÜL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜZİDE, HADIMKÖY, KAPAKLI, KIŞ, KULA, KUZU, KÜÇÜK DERE, LEYLAK, NURİ KUYU, SEL, UZUNSELVİ, ŞEHİTLİK sk bölgelerinde 02/11/2021 09:00:00 - 02/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7866701

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sk bölgelerinde 02/11/2021 10:00:00 - 02/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7867304

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah ABDULLAH GÜL, AŞIK PAŞA sk / MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL, AKSA, ALTINOLUK, AŞIK SEYRANİ, FIRTINA, ULUGAZİ, ÜLKE sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ALİ KUŞÇU, KILIÇTAR, NURCİHAN sk bölgelerinde 02/11/2021 14:00:00 - 02/11/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 7865325

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, AKKUŞ, ALABORA, ALT, ALİ GÜLMEZ, AŞIK VEYSEL, BALCIBÜK, BALKAN, BAYINDIR, BAYKAL, BAĞDAŞ, BAŞER, BENLİ, BODUR, BOZKIR, BURGAZ, BİLGEHAN, CANBAK, CANBAZ, DALGA, DALGIC, DELİORMAN, DENİZ YILDIZI, DERVİŞ, DESTAN, DEĞİRMENCİ, DURAK, DURAN, DURMAZ, DİNÇER KARAY, ELATAN, ELMAS, EMEK, EMİN, ERENLER, ERGÜL, ERGÜN, F23, FİRUZE, G-832, GÖKKUŞAĞI, GÖZDE, GÖZTAŞI, GÖÇEN, GÖÇMENLER, GÜLLÜLER, GÜLMEZ, HASAN ÖNEL, KARA İBRAHİM, KARAGÖZ, KAROL, KAZIM KARABEKİR, KEHRİBAR, KERİM TEKİN, KIRLANGIÇ, KISA, KOBALT, KOCADERE, KOZA, KURŞUN, KUŞ, MAVİ, MÜMTAZ SEVİNÇ, MİKAİL, ONOK, PEHLİVAN, PIRLANTA, PLEVNE, POYRAZ, SADABAT, SADIK, SEL, SELİM, SEVTAP, SEVİNÇ, SEYİR, TALK, TAN, TAŞER, TETİK, TOKER, TOLGA, TUBA, TURAN, TÜTÜN, TİRYAKİ SUYU, ULUDAĞ, YEDİTEPE, YONGACI, YUSUF, ÇAVUŞ, ÇETE, ÇOLAK, ÖN, ÖNER, ÖZGÜNER, ÖZIŞIK, ÜLKEM, ÜLKER, ÜST, ŞAN, ŞÜKRÜ sk / YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, BALCIBÜK, G-1, G-10, G-11, G-12, G-13, G-14, G-15, G-16, G-17, G-2, G-3, G-4, G-5, G-535, G-551, G-6, G-658, G-660, G-661, G-662, G-663, G-664, G-665, G-667, G-668, G-669, G-670, G-671, G-672, G-673, G-675, G-676, G-677, G-678, G-679, G-680, G-681, G-682, G-683, G-684, G-685, G-686, G-687, G-688, G-689, G-691, G-692, G-693, G-694, G-695, G-696, G-697, G-698, G-699, G-7, G-700, G-701, G-702, G-703, G-704, G-705, G-706, G-707, G-708, G-709, G-710, G-711, G-712, G-713, G-714, G-715, G-716, G-717, G-718, G-719, G-720, G-721, G-722, G-723, G-724, G-725, G-727, G-728, G-729, G-730, bölgelerinde 02/11/2021 00:00:00 - 02/11/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7866488

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, DOĞU, GÜNEY, MEZARLIK ALTI, MEZARLIK ÜSTÜ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 02/11/2021 09:00:00 - 02/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 7867377

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah ASMALI SAKIZ, BANYOLAR, EBUZİYA, KARTOPU, KENNEDY, MUHTAR HALİT KRAL, MÜNİR ÖZKUL, SAKIZLI YALI, İSKELE sk / SAKIZAĞACI mah ASMALI SAKIZ, KÜÇÜK YALI, MUHARRİR AHMET RASİM, REVNAKLI, RÜYA, YETİM KIZ, İSKELE, ŞİNASİ GÜRÜNLÜ sk / bölgelerinde 02/11/2021 00:00:00 - 02/11/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7867378

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah ALLALE, EBUZİYA, HAMDİPAŞA MEKTEBİ, KARTOPU, KENNEDY, MUHTAR HALİT KRAL sk / ZEYTİNLİK mah EBUZİYA, KENNEDY, LAMİBEY, MOR MENEKŞE, ODABAŞI, ÖMER NACİ, ŞEHİT NUSRET sk bölgelerinde 02/11/2021 02:00:00 - 02/11/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7867382

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 02/11/2021 04:00:00 - 02/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7867387

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 02/11/2021 04:00:00 - 02/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7862938

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKSOY, TEZ sk bölgelerinde 02/11/2021 09:00:00 - 02/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7867650

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER, YEŞİLKÖY HALKALI sk bölgelerinde 02/11/2021 09:00:00 - 02/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 7855512

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah UZUN sk bölgelerinde 02/11/2021 10:00:00 - 02/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 7866468

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ- BAĞLARÇEŞME mah 1117., 1134., 1135., AHMET ARİF, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 02/11/2021 09:00:00 - 02/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7854391

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah RESNELİ NİYAZİ, TALATPAŞA, VEDAT ALTUN, YEŞİLIRMAK sk bölgelerinde 02/11/2021 09:00:00 - 02/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7863085

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 112., 113., 171. sk bölgelerinde 02/11/2021 09:00:00 - 02/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7860084

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1122., 1140., 1148., 1151., 1152., 1154., 1155., 1156., 1157., 1158., 1160., 1163., 1172., 1182., 1183., 1184., 1185., 1186., 1187., 1188., 1189., 1190., 1191., 1192., 1193., 1196., 1197., 1198., 1199., 1200., 1201., 1202., 1203., 1204., 1205., 1207., 1208., 1209., 1210., 1211., 1212., 1213., 1214., AHMET ARİF, BAĞLARÇEŞME, YAŞAR KEMAL sk / PINAR mah 1215., 1216., 1218., 1220., 1240., 1247., 1248., 1252., 1253., 1254., YAŞAR KEMAL sk / ÇINAR mah 1396., 1410., 1441., 1442., 1443., AHMET ARİF sk bölgelerinde 02/11/2021 09:00:00 - 02/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 7863331

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1001., 1002., 1003., 1007., 1012., 1086., ESKİ EDİRNE ASFALTI, HOCA ALİ ASLAN, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk / HÜRRİYET mah 268., 269., 270., 271., 272., 273., 275., 500 EVLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk bölgelerinde 02/11/2021 00:05:00 - 02/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7867492

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 558., 560., 561., 561/2., 561/3., 576., 607/2., 608., GALERİ, KADİR AKDOĞAN sk / YENİ MAHALLE mah 556., 556/1., 586., 586/1., GALERİ sk bölgelerinde 02/11/2021 11:00:00 - 02/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 7865584

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, AMBAR , ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, AĞAÇKAKAN, BALCI ÇIKMAZI, BAYRAKTAR, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, BULGUR, ENGİN, EĞİTİM, GÜLSEREN, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, HATİP, KARLI ÇIKMAZI, KEMERBURGAZ., KIVILCIM, KOMŞU ÇIKMAZI, KOSOVA, LEYLEK ÇIKMAZI, MARANGOZ, NEFER, OZANLAR, PIRILTI, SANCAKTAR, SARI ÇİÇEK, SERGİ, SUNA, TATLIPINAR, TAŞHAN, UZUNOLUK, UĞUR, YÖRÜK, ÖZEN, ÜMİT ÇIKMAZI, ŞUBAT sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZ ALASI, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, MUTLU., TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk bölgelerinde 02/11/2021 01:00:00 - 02/11/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7865587

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DEMİRCİKÖY mah AKGÖL YAYLASI, ARGIN YAYLASI, DEMİRCİKÖY, GÜVENDE YAYLASI, HARMAN, KALSIN, KEYFALAN YAYLASI, ÇAMBAŞI YAYLASI sk bölgelerinde 02/11/2021 04:00:00 - 02/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7865421

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/11/2021 09:00:00 - 02/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7867553

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah CENK, NANE sk / TARABYA mah ALTUNCU, GÜLVEREN, JALE, KASIMPATI, NANE sk bölgelerinde 02/11/2021 14:00:00 - 02/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 7860100

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah DR. ŞEVKETBEY, HALASKARGAZİ sk / CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET, SİLAHŞÖR, İZZETPAŞA sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, HALASKARGAZİ, HALEPLİ ŞÜKRÜ, HARZEMŞAH, NAKİYE ELGÜN, OKTAY CEBECİ, SAĞDIÇ, SAĞLAM, SIRA CEVİZLER, SİLAHŞÖR, TAYYARECİ MEHMET ALİBEY, İSKETE sk bölgelerinde 02/11/2021 00:00:00 - 02/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7868409

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, ASMA, BENEK, CİHAN, DOĞANAY, DURAN, FİDAN, GAZİ ENGİN AYDOĞDU, GÜMÜŞHANE, GÜNEY 2, HUDUT, IŞIL, KARTOPU ÇIKMAZI, KISMET, KIZILCIK MAHMUT, KÖZ, LALE, LİMAN, LİMON, MÜJDE, NAR ÇİÇEĞİ, PAPATYA, SÜMBÜL 1, TAN, YAVRUKUŞ, YEŞİLCE, YONCALI, ZEYTİNLİK, ÇİLEK, ÇİĞDEM, ÖZGÜR, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI, ŞENGÜL sk / MECİDİYEKÖY mah AHU, KEKİK, KIR, KISMET, MERT, UĞUR, VİŞNE, ÇAĞLAR, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 02/11/2021 01:00:00 - 02/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 7862948

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1338/1., 1339., GAZİ, OKUL sk / GAZİ mah 1348., 1349., 1368/1. sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1275/1., 1279., 1280., 1281., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1288., 1288/1., 1289., 1289/1., 1290., 1291., 1291/1., 1292/2., 1293., 1294., 1298., 1342., 1343., 1344., 1345/1., 1347., 1348., 1349., 1350/1., 1351., 1440., 1441., 1442., 1442/1., 1443., 1444., 1445., 1464., GAZİ, OKUL, ŞEHİT NURETTİN ATEŞ, ŞEHİT SAVAŞ KOYUN sk bölgelerinde 02/11/2021 00:05:00 - 02/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7867423

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2423. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 14. sk / İSMETPAŞA mah 134., 76., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 92., 95., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 02/11/2021 09:00:00 - 02/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7867361

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2691., 2692., 2693., 2700., 2701., 2702., 2703., 2704., A-1 sk bölgelerinde 02/11/2021 09:00:00 - 02/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.