İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 2 Ocak 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 2 Ocak 2022 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 2 Ocak Pazar 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 2 Ocak Pazar 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

2 OCAK 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 8847318

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, BEYDER, ERBERK, FERHAT, GELENEK, GELİBOLU, HÜDA, KÖKNAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OCAK, SEVİLEN, SUSURLUK, TAŞLIÇAY, TEKİNAY, YELİZ, ÇAVUŞLU, İNAYET sk / ATATÜRK mah BAHRİYE, BAYRAMOĞLU, BELGİN, EBUBEKİR, EKER, ERKUL, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜZELBAHÇE, HIZLI, KAKTÜS, LEYLA, MAHPERİ, MARUF, MARİF, MEDDAH, MOR SALKIM, MÜJGAN, NİHAN, OKUMUŞ, RAHLE, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, YILDIRIM BEYAZIT, ZEMZEM, ZERDA, ZEREN, ÖMÜR, İLBEY, İSKEFİYE, ŞÖHRET, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 610/1. sk bölgelerinde 02/01/2022 02:00:00 - 02/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8821792

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah DEĞİRMEN ARKASI, KAFTAN, KEREM, KIRMAN, MAZİ, SİNANPAŞA sk bölgelerinde 02/01/2022 09:00:00 - 02/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8822164

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, AYDINTEPE, BATIKENT, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, NESİM, TAHA, YAYLA, YÖN, ÖZGÜL sk / YAVUZ SELİM mah AKTUĞ, ALTINOK, AYTUNA, GÜRBÜZ, GÜRSU, KAHYA, NİDA, PAPATYALI, POSTACI, RIZA, SEVEN, TURA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, YAYLA, YELPAZE, YEŞİLÇINAR, YÖN, ZİYA ÜLHAK, ÇAMLIK, ÇÖMLEK, ŞEFFAF sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, MORGÜL, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF sk bölgelerinde 02/01/2022 09:00:00 - 02/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8867316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SARI ZEYBEK, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 02/01/2022 09:00:00 - 02/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8866316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÜVERCİN, KEMAL TÜRKLER sk bölgelerinde 02/01/2022 09:00:00 - 02/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8788316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 20., OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 02/01/2022 00:00:00 - 02/01/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8791318

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2662. sk bölgelerinde 02/01/2022 02:30:00 - 02/01/2022 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8677279

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2539., 2540., 2581., 2640., 2643., 2646., 2647., 2648., 2649., 2650., KÜÇÜK HALKALI, ORDU sk bölgelerinde 02/01/2022 09:00:00 - 02/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8814093

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, IHLAMUR 3, KAVAK, SEDİR sk bölgelerinde 02/01/2022 05:00:00 - 02/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8820338

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ORUÇ REİS, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk bölgelerinde 02/01/2022 12:00:00 - 02/01/2022 20:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



