İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 20 Haziran 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 20 Haziran Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 20 Haziran Pazartesi 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı .

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 20 Haziran Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

20 Haziran hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 23621582

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah EMEKLİ, GÜNGÖR, HADIMKÖY-ÖMERLİ, HÜMEYRA, MEZARLIK, OKUL ÇIKMAZI, RİSALET, TUNÇASLAN, ÖMERLİ, ÜMİT sk bölgelerinde 20/06/2022 09:00:00 - 20/06/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23632756

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİD, AKBAŞAK, AKCAN, ALEYNA, AMİRAL, AYSEMA, AYŞEGÜL, AYŞENUR, BAHÇEKÖY, BARANDE, BAŞARI, BEYSUN, BOLAHENK, CANAY, CANGÜN, CEVVAL, ERDİNÇ, ERENGÜL, EVİN, FREZYA, FİRUZ, GÖKBEN, GÖKÇAY, GÜLAĞACI, GÜLLÜBAHÇE, GÜROL, HAKENDİŞ, HAMİT, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, ILGIT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESUT, METE, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİHRAÇ, MİMAR SİNAN, MİĞFER, NESLİGÜL, NESİL, NURBANU, OKAY, OKTAY, ORHAN, PENDİK, SAHUR, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ, SARNIÇ, SARP, SEVİLEN, SEZİN, SOYKAN, TAKVA, TAYFUR, TEKİNAY, TERTİP, TUTKUN, TUĞBA, YAĞIZALP, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIZLAR, YURDANUR, ZAFERTEPE, ÇELEBİ MEHMET, İKRAM, İNAN, ŞAYESTE, ŞEMSİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah RUMELİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk bölgelerinde 20/06/2022 09:00:00 - 20/06/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23632709

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YEŞİLCE, ÜMMET, İLKE sk / TAŞOLUK mah RÜZGAR GÜLÜ, SELÇUKLU, ŞAH sk bölgelerinde 20/06/2022 10:00:00 - 20/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23632757

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKCAN, ALİÇAVUŞ, ASLIHAN, AYTEN, BİLGİLİ, CENGİZ, DEMİRALP, EGENUR, ENİSE, ESENKAYA, FEHİME, GÖKMEN, GÜLTEKİN, GÜVERTE, HANZADE, HAVUZ, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, KARTEPE, KAİME, KORKUT, KUZGUN, KÖKNAR, KÜLHAN, OLİMPİYAT, SAFFET, SELAMOĞLU, SUMAK, TANIK, TAŞKIRAN, TECELLİ, YAKINSU, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAMLIBEL, İLKER sk / İSLAMBEY mah BAŞEĞMEZ, BEHRAMŞAH, ERTUĞRUL, GÜNGÖRMÜŞ, KAVACIK, RAST, RİSALE, TEPEALTI, TRUVA, YAMANER, YASA, YAYLA DAĞI, YILDIRIM BEYAZIT, ZERAFET, ÇAYBAŞI, ÇOBAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 15. sk bölgelerinde 20/06/2022 10:00:00 - 20/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23632736

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ALEYNA, AYŞENUR, BARANDE, BAŞARI, BOLAYIR, CANAY, ERDEM, GÜZ, HAMD, HOCA AHMET YESEVİ, HİMMET, KADER, KARADUMAN, KAZANCI, MEHİR, MERHAMET, MUZAFFER, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİMAR SİNAN, NURSELİ, ORBAY, ORTAKÖY, SAFİYE, SAHUR, SERVİNAZ, SULUDERE, TAKVA, TERTİP, TUNÇALP, TURHAN, YALÇINER, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, ZAFERTEPE, ZEMHERİ, ÇALIKUŞU, ÇINARALTI, ŞAYESTE, ŞEHİT SEBAHATTİN AKGÜL, ŞEMSİ EFENDİ, ŞÜKÜR sk / NENEHATUN mah MASUM, RIFAT ILGAZ, SOKULLU MEHMET, TEŞVİKİYE, ÜNER sk / İSLAMBEY mah ACAHAN, AKANSEL, AYVAZ, AZMİ, BALA, BAĞCI, BOZKIR, DUATEPE, ERSAN, FEDA, FEYYAZ, FUNDA, FÜSUN, GEZER, LALEGÜL, MECİDİYE, MIZRAK, MOSTAR, OKÇU TEPE, REDİF, RIFAT, SEMAZEN, SERDENGEÇTİ, SOKULLU MEHMET, SÜLEYMAN, SÜRUR, TAYYİBE, YILDIRIM BEYAZIT, YÜZYIL, ÜRÜN sk bölgelerinde 20/06/2022 13:00:00 - 20/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23632759

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah ADIM, ARABACILAR, ARKADAŞ, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEYAZ ZAMBAK, BEZİRGAN, CEPHANELİK, CEPHANELİK ÜSTÜ, DEMİR ALİ, FERAY, GÜLBAHAR, KARANFİL, KESEBİR, KIRÇİÇEĞİ, KÖYİÇİ, MEZARLIK ARKASI , NESLİHAN, OLGUN ÇIKMAZI, TAYAKADIN-TERKOS, TAYAKADIN-YASSIÖREN, İNİŞ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1407/1. sk bölgelerinde 20/06/2022 13:00:00 - 20/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23632760

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, BEYDER, ERBERK, FERHAT, GELENEK, GELİBOLU, HÜDA, KÖKNAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OCAK, SEVİLEN, SUSURLUK, TAŞLIÇAY, TEKİNAY, YELİZ, ÇAVUŞLU, İNAYET sk / ATATÜRK mah BAHRİYE, BAYRAMOĞLU, BELGİN, EBUBEKİR, EKER, ERKUL, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜZELBAHÇE, HIZLI, KAKTÜS, LEYLA, MAHPERİ, MARUF, MARİF, MEDDAH, MOR SALKIM, MÜJGAN, NİHAN, OKUMUŞ, RAHLE, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, YILDIRIM BEYAZIT, ZEMZEM, ZERDA, ZEREN, ÖMÜR, İLBEY, İSKEFİYE, ŞÖHRET, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 610/1. sk bölgelerinde 20/06/2022 14:00:00 - 20/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23632738

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah CAHİT, FATİH, HALİS, MISRA, NASRETTİN HOCA, SEVDENUR, YASER ARAFAT, ZİVER, ÜZEYİR sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ERASLAN, FATİH, KARAKUZU, ZEHRA sk / NENEHATUN mah AFRA, ALTINÖZÜ, BAHARDALI, BELİĞ, CUMALİ, DİLBER, FATİH, GÜLÇİN, HALASKAR, HASAN TAHSİN, HÜŞYAR, KALECİK, KAZIM KARABEKİR, MİS, PİRSULTAN, RAHMAN, SERENGÜL, TEKYILDIZ, TEZEL, YAYLI, YENİDÜNYA, ÇOBANYILDIZI, ŞEREFLİ, ŞÜKRÜ sk / YAVUZ SELİM mah FATİH sk bölgelerinde 20/06/2022 14:00:00 - 20/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23632992

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah GÖKTÜRK sk bölgelerinde 20/06/2022 14:00:00 - 20/06/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 23549423

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASKI, PINAR, YAKAR, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 20/06/2022 09:00:00 - 20/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 23501987

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1432., 1433., 1434., 1436., 1438., 1439., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 20/06/2022 00:00:00 - 20/06/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23501969

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1433., 1434., 1446. sk bölgelerinde 20/06/2022 00:00:00 - 20/06/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 23632731 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 903., 904., 912., 916., 923., 940., OSMAN GAZİ, ÇARŞI sk bölgelerinde 20/06/2022 00:01:00 - 20/06/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23598316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 748., 749., 750., 751., 752., FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 201., 202., 203., 204., 206., 220., 220/1., 221., 222., AKSARAY, FATİH sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah KORAY sk bölgelerinde 20/06/2022 00:01:00 - 20/06/2022 01:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23632720

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2120., 2121., 2122., 2123., 2124., 2125., 2126., 2127., 2128., 2129., 2131., 2132., 2137., 2138., 2140., 2141., 2165., 2173., BARBAROS, KIŞLA, MATBAACILAR, MATBAACILAR 5. sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 2101., 2103., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 580., 581., 582., 584., 585., 586., 587., 589., 590., 591., 592., 596., 597., 598., 599., 600., 601. ÇIKMAZ, 602., 603., 604., 608., 609., 610., 611., 612., 619., 620., 622., 623., 625., 629., 633., AYDIN, BARBAROS, EGE, GAZİ, KARADENİZ, OĞUZHAN sk / TUNA mah 650., 651. ÇIKMAZ, 652., 653., 654., 655., 656., 657., 658., 659., 660., 661., 662., 663., 664., 665., 666., 666/1. ÇIKMAZ, 667., 668., 669., 670., 672., 673., 675., 676., 681., 697., 705., MAHMUTBEY, MEHMET AKİF ERSOY, OSMAN GAZİ, SAKARYA, TUNA sk bölgelerinde 20/06/2022 00:01:00 - 20/06/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23599316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2101., 2103., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 633. sk / TUNA mah 659., 660., 661., 662., 663., 664., 665., 666., 666/1. ÇIKMAZ, 667., 668., 670., 681., MAHMUTBEY, OSMAN GAZİ, SAKARYA, TUNA sk bölgelerinde 20/06/2022 03:00:00 - 20/06/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23600316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2087., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 662., 668., 670., 671., 672., 673., 674., 675., 676., 677., 678., 679., 680., 681., OSMAN GAZİ, SAKARYA, TUNA, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk bölgelerinde 20/06/2022 04:00:00 - 20/06/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 23578864 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 360., 402., 425., 441., 444., 445. sk bölgelerinde 20/06/2022 09:00:00 - 20/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23621774

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2040., 2042., 2043., 2044., 2045., 2046., 2047., FATİH, NAMIK KEMAL sk / SANCAKTEPE mah 966., FATİH sk bölgelerinde 20/06/2022 09:00:00 - 20/06/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23632729

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2030., 2031., 2041. sk / MERKEZ mah 674., 677., 678., 680., 682., 729., 734., ESENLER, GÜNGÖREN, İSTANBUL sk / SANCAKTEPE mah 885., 888., 889., 890., 895., OSMAN GAZİ, İSTANBUL sk / ÇINAR mah 781., 785., 788., 789., 790., 791., 792., 793., 794., 795., 796., 797., 798., 799., 800., 801., 802., 804., 805., 806., 807., 809., 810., 811., 812., 813., 814., 815., 816., 817., 818., 819., 820., 826., 827., 830., 831., 832., 833., 834., 835., 836., 837., 838., 839., 840., 841., 842., 843., 844., 845., 846., 847., 848., 849., 850., 851., 853., 854., 856., 857., 858., 859., 860., 861., 862., 863., 864., 865., 866., 867., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., FATİH, OSMAN GAZİ, İSTANBUL sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 291. sk bölgelerinde 20/06/2022 11:00:00 - 20/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23632732

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2018., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025., 2026., 2027., 2032., 2052., 2060., 2063., 2067., 2072., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk / TUNA mah 707., 708., 709., 712., 714., BAĞCILAR, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 20/06/2022 15:00:00 - 20/06/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 23576316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -ÇOBANÇESME mah sk bölgelerinde 20/06/2022 09:00:00 - 20/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23621455

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah CAMİ 2, ORKİDE, TUNA sk bölgelerinde 20/06/2022 09:30:00 - 20/06/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23579208

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah DOLUNAY 1, KÖKSAL, MUŞTU, REYHAN 1 sk / ÇOBANÇEŞME mah MİHRİBAN, MİTHATPAŞA, NAR , NUR, OĞUL, REYHAN 1, YILAN sk bölgelerinde 20/06/2022 10:00:00 - 20/06/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23621463

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ARA, ORDU sk bölgelerinde 20/06/2022 11:00:00 - 20/06/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23621497

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYVALI, NURETTİNPAŞA, ÇINARLI sk bölgelerinde 20/06/2022 12:00:00 - 20/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.