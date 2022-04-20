İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 20 Nisan 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 20 Nisan Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 19 Nisan Salı 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 20 Nisan Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

20 Nisan hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

AVCILAR

NO: 1524569

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah GÖÇMEN, YURTSEVER sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah KAYABAŞI, ÇETİN sk bölgelerinde 20/04/2022 08:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15245692

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KAYABAŞI sk bölgelerinde 20/04/2022 08:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15273317

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah KERAMET sk / MERKEZ mah ASKI, ESTİM, MENEKŞE, PINAR, TIPATAN, YAKAR, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 20/04/2022 09:00:00 - 20/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15245576

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ANIT, BABADAĞ, BAYRAK, DEYİM, EMNİYET, MEHMETÇİK, SİMGE, ÇAMLIDERE sk bölgelerinde 20/04/2022 09:00:00 - 20/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 15352319

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1427., 1449., 1450. sk bölgelerinde 20/04/2022 08:00:00 - 20/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15302316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 20/04/2022 12:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 15350356

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah CELAL NURİ, MEHTAP, NEYİRE NEYİR sk bölgelerinde 20/04/2022 09:00:00 - 20/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15282316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AKBAYRAK, ALİ RIZA ZENGİN, EFELER, ESKİ EDİRNE YOLU, GARİP, GAZİ, GÖKIRMAK, HARPUT, HATİCE, MAHMUTBEY, MAREŞAL ÇAKMAK, MARMARA, OKTAY, POLAT 1, SAKIP SABANCI, SİTE 1, TAYLAN, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, ÇUHADAR, ŞİRİN 3 sk bölgelerinde 20/04/2022 10:00:00 - 20/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15350357

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU, CELAL NURİ, NACİ KASIM, NEYİRE NEYİR, ÇALDIRAN sk bölgelerinde 20/04/2022 12:00:00 - 20/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15283317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BAHÇELİ, DERE 1, ESKİ EDİRNE YOLU, GARİP, GAZİ, GONCA 1, GÜNEŞLİ, HANIM, MAHMUTBEY, MAREŞAL ÇAKMAK, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, YONCA 2 sk bölgelerinde 20/04/2022 13:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 15351339

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah 19 MAYIS, BEYAZ LALE, KİLİTBAHİR sk bölgelerinde 20/04/2022 09:00:00 - 20/04/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15351347

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah DEFNE, LALE sk bölgelerinde 20/04/2022 12:30:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 15245575

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah AHMET YESEVİ, BEYTEPE, BOZTEPE, CUMHURİYET, ERTEKİN, FATİH, GÜL, MALAZGİRT, ORHANGAZİ, SADABAT, YAMAN, ÇALIKUŞU sk bölgelerinde 20/04/2022 09:00:00 - 20/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15322510

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah DEREYOLU, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN sk bölgelerinde 20/04/2022 10:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.