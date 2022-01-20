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- İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 20 Ocak 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 20 Ocak 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
- Haber Merkezi
- 20.01.2022 - 08:56
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
AYEDAŞ ve BEDAŞ, 20 Ocak 2022 Perşembe günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.
Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 20 Ocak 2022 Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
20 OCAK 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?
ARNAVUTKÖY
NO: 9930166
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ARASTA, ARI BURNU, ARİFE, ASLAN, BARIŞ, BAŞAK , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CEYLAN , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , ELMAS, ENGİN, EZGİ , FEZA, GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜRPINAR, GÜVEN , HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, IŞIK, KARATEPE, KAĞAN, KUMSAL, KÖKSAL , LODOS, MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, PELİT, PIRLANTA , SAHİL, SARAY , SERGEN , SUBAŞI, TEMMUZ, TUNCEL, YAKAMOZ , YOSUN , ÇELİK , ÇETİN, ÇINAR, ŞENGÜL sk / YENİKÖY mah BEYAZ YASEMİN, EBRU, EGE, GÜLHAN, HAKİMİYET, KARADENİZ, OKYANUS, RAUF DENKTAŞ, SAHİL, ÇAKABEY, İSHAK PAŞA sk bölgelerinde 20/01/2022 09:00:00 - 20/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 9923327
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah İLKEM sk / GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, ASKER, BAŞARAN, BİÇER, DAMAT, DÖNERTAŞ, DİK, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GELİN, GEZEGEN, GÖRÜMCE, GÜMÜŞPALA, HÜSEYİN ÖZKAN, KAYNANA, KAYNATA, KURUÇEŞME, LEVAZIM, MÜGE, MİCAN, SARP, SEYİSOĞLU, TÜRKMEN, YÜKSEL, YİĞİT, ÇAMLIK, ÖREN, ÖZGÜR, ÜÇGEN, ŞULE sk bölgelerinde 20/01/2022 09:00:00 - 20/01/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 9828095
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AŞIK VEYSEL1, IHLAMUR YOLU sk bölgelerinde 20/01/2022 09:00:00 - 20/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 9923336
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah YÜCEL sk / DENİZKÖŞKLER mah ADALET, AHMET KAYA, AKIN, ARDIÇ, ASLI, ATAMAN, BERKER, BÜLBÜL, BİLGİÇ, DENİZKÖŞKLER, DÜNDAR, GELİNCİK, GÜVENEL, HASAN ÇELEBİ, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARA, KAZAK, KENT ÇIKMAZI, KIRKPINAR, MİDİLLİ, NASİP, NEBAHAT, REŞİTPAŞA, SALEP, SIRMA, SÜLÜN, TARÇIN, TAVLA, TURNA, ÇAVUŞOĞLU, ÇAYIR, ÇİMEN, ÜNER, İLKEM, İREM, ŞEHİT HÜSEYİN DEMİROĞLU sk / MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, ALTINOĞLU, BENGİ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), GENCERİ, KATİP AHMET, KOÇ, MAHMUTOĞLU, POSTACI, REŞİTPAŞA, TALİMHANE, TÜLOĞLU, YAPRAK, YAZGAN, YENİYOL, ÇAYIR, ÇİĞDEM, ÖZGÜLER, ÜFTADE, İLİM, ŞAMLI sk bölgelerinde 20/01/2022 09:30:00 - 20/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 9827976
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1759., 1760., 1762., 1763., 1764. sk bölgelerinde 20/01/2022 09:00:00 - 20/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 9747997
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KANDİLLİ 1 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1652., 1653., 1654., 1655., MASLAK sk / FATİH mah 1759. sk / GÖZTEPE mah 2341., 2343., 2344., 2345., 2346., 2347., 2348., 2349., 2351., 2352., 2353., 2354., 2356., 2358., 2360., 2371., MASLAK sk bölgelerinde 20/01/2022 09:00:00 - 20/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 9206761
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DEMİRKIRAN, DEMİRKIRAN ARALIĞI, FATİH SULTAN, GENİŞ, MÜVERRİH ALİ, TEPE ÜSTÜ, YAMAK, YAMAK ÇIKMAZI, ÇİLESİZ sk / KAPTANPAŞA mah BÜYÜK ALTAYBAŞI, FATİH SULTAN MİNBERİ, KÜÇÜK ALTAYBAŞI, NİL, PAŞA CAMİ, PİYALEPAŞA, SEHER, SEZER, UZUNCA, ÇAKMAK, ÇİFTÇİLER, ÇİFTÇİLER ARALIĞI, ÜST BARUTHANE, İTİMAT sk / KEÇECİ PİRİ mah BÜYÜKTAŞ, CAVKAYTAR, DUTLU, FATİH SULTAN MİNBERİ, GECELER, GÜLER, GÜR, HAN, MÜVERRİH ALİ, SUNAY, TUNA, UFUK, UĞUR, YILDIRIMLAR, ÖMÜR, ÖZYURT sk / PİYALEPAŞA mah AKÇAY, CANDAN, DOĞAN, FATİH SULTAN, HOŞGÖR, KARADUT, KONAK CAMİİ ÇIKMAZI, YILMAZ, ÇAMLI YAYLA, ÇAVUŞOĞLU, ÜST BARUTHANE, ŞENGÜL sk bölgelerinde 20/01/2022 00:00:00 - 20/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 9884318
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATEŞ BÖCEĞİ, BALTABAŞ, HACI AHMET BOSTANI, MACAR BOSTANI, YENİ BOSTAN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah ATEŞ BÖCEĞİ, CEVİZ sk bölgelerinde 20/01/2022 10:00:00 - 20/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 9977316
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah FATİH SULTAN sk / PİYALEPAŞA mah AKMAN, AKÇAY, ARDIÇ, ATLAS, AYDIN, DOĞAN, FATİH SULTAN, GÜLŞEN, IŞIKLI, KARADUT, KUZEY, SIRAÇ, ÇAVUŞOĞLU, ŞEN sk bölgelerinde 20/01/2022 10:00:00 - 20/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 9981318
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 20/01/2022 09:00:00 - 20/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 9828076
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ABUHAYAT, AZAD, CEVİZ, DOLGUN, DİNÇ, FUAR, GÜLAÇAN, GÜLVEREN, GÜLİSTAN, KOZLU sk bölgelerinde 20/01/2022 09:30:00 - 20/01/2022 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 9884323
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.HÜLYA, 1.KAKTÜS, 2.FULYA, 2.NERGİS, 2.PINAR, 4.ZAMBAK, 5.MANOLYA, ABUHAYAT, AYÇİÇEK, BADEM, DİNÇ, FESLEĞEN, FİLİZ, GELİNCİK, GÜNEBAKAN, MUTEDİL, NANE, NİLGÜN, RÜZGAR, SAYA YOKUŞU, VEYSEL KARANİ, ÇALI, ÇIKRIK, ÖRGÜ, ÖĞÜT sk bölgelerinde 20/01/2022 09:30:00 - 20/01/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 9827863
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 601., GALERİ, HEKİMSUYU, KADİR AKDOĞAN sk bölgelerinde 20/01/2022 00:05:00 - 20/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 9827861
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 758. sk bölgelerinde 20/01/2022 00:05:00 - 20/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 9945316
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah 1. MİNE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2277., 2278., 2289., 2290., 2292., 2293., 2294., 2295., 2296., 2323., 2324., 2325., FATİH, MUHSİN YAZICIOĞLU, N, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 20/01/2022 10:00:00 - 20/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
NO: 9828065
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah POSTA, ÇUBUKÇU, ÇUKUROVA sk / GÜVEN mah CEVİZLİK, GELİNCİK, HANZER, KAHRAMAN, KAYA, MENDERES, POSTA, SARMAŞIK, SERAMİK, TAŞLIK, TUNÇ, YÜCEL, ZEYTİNLİK sk bölgelerinde 20/01/2022 00:00:00 - 20/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 9828069
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah ERGUVAN, ESKİ LONDRA ASFALTI, HANZER, KAHRAMAN, LALEZAR, MENDERES, UÇAK, YAMAÇ, YÜCEL sk bölgelerinde 20/01/2022 02:00:00 - 20/01/2022 15:28:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 9873320
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, ATLAS, BAYRAKLI, BEYHUDAR, BUĞRA, CAZİP, CAZİP ÇIKMAZI, CESARET, COŞKUN, CİVANMERT, DALYAN, DALYAN ÇIKMAZI, DERE ÇIKMAZI, DOĞU, DUYAN, FAYDA, FERAH, GÜRBÜZ, HAK, HAYRAN, KANAAT, KEREM, MENGEN, SUYOLU, TALATPAŞA, TUĞ, UYANIK, VAN, ÖZKAN, ÜLKÜ, İLKYAZ, İMREN sk / YAHYA KEMAL mah GÜNIŞIĞI, İMREN, ŞUBAT sk / ŞİRİNTEPE mah AZİM sk bölgelerinde 20/01/2022 01:00:00 - 20/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 9930116
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ARANIR, SEVİLEN, SEĞMEN sk bölgelerinde 20/01/2022 09:00:00 - 20/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 9863317
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BAĞDAŞ, DESTEK, DUYGU, HALİL RAHMAN, SAKARYA, SÖNMEZAY sk bölgelerinde 20/01/2022 11:00:00 - 20/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 9930250
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AYGÜN, BAŞAR, CENGİZ TOPEL, DEFNE, ELA, ELİBOL, ETİBANK, FERDA, FETİH, GÖMEÇ, GÖÇEN, GÜLAÇAN, GÜLİBRİŞİM, GÜNEŞ, HELAL, KARAÇAM, MİNE, NEZİH, OKUL ARKASI, SABIR, SİLAHTAR, YURDANUR, ÖZGE, ÖZLER, İSTİKLAL, ŞEFKAT sk bölgelerinde 20/01/2022 16:00:00 - 20/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 9863319
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 102., 103., 113., 114., 115., 116., 122., 150., 151., 153., 154., 156., 162., 173., 175., 176., 177., 192., 194., 195., 196., 205., 207., 210. ÇIKMAZ, AYAZAĞA 207. ÇIKMAZI, ŞEHİT İLHAN YURT sk bölgelerinde 20/01/2022 09:00:00 - 20/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 9862321
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 105., 106., 107., 108., 110., 111., 113., 114., 115., 117., 118., 119., 120., 121., 122., 123., 151., 154., 171., 172., 197., 198., 211., 212., AYAZAĞA 197. ÇIKMAZI, ESKİ PAZAR, ŞEHİT İLHAN YURT sk bölgelerinde 20/01/2022 09:00:00 - 20/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 9945316
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2277., 2278., 2289., 2290., 2292., 2293., 2294., 2295., 2296., 2323., 2324., 2325., FATİH, MUHSİN YAZICIOĞLU, N, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 20/01/2022 10:00:00 - 20/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.