Haberler

Yaşam Haberleri

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 20 Ocak 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 20 Ocak 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 20 Ocak 2022 Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...