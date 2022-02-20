İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 20 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 20 Şubat 2022 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 20 Şubat 2022 Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 20 Şubat 2022 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

20 ŞUBAT 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 11698286

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah AK, AKINCI, ALPDEMİR, ANAFARTALAR, AYDIN SAYILI, AYDINLIK, AYDINTUĞ, AYÇA, AYŞİRİN, BAHA, BALKIZ, BALÖZÜ, BERCESTE, CEREN, CESUR, DEMİR, DORUK, DOĞA, EGEMEN, FATİH, FATİH SULTAN, GAMZELİ, GAYRETTEPE, GÖKSU, GÖKÇEAĞAÇ, GÖLKAYA, GÜLBAHÇE, GÜLBAĞLAR, GÜZELTEPE, HASRET, HIZIR REİS, KARDELEN, KESTANE, KIYMET, KURŞUNLU, MERA, METİN, MEŞE TARLA, MOR LALE, MUHABBET, NÜKHET, RÜYA, SAMANTEPE, SEFA, SEYRANTEPE, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, SÜVARİ, TAFLAN, TALİP, TOPHANE, ULUBATLI, VENÜS, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAKUT, YAPRAK, YİĞİT, ÇARDAK, ÇİLİNGİR, ÖZGÜR, ÖZTÜRK, ÜLKENUR, İĞDELİ, ŞAİR, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk / FATİH mah ADAGÜLÜ, AKAY, AKGÜN, AKKOÇ, ALADAĞ, ALIÇ, ALPÇETİN, ATASEVEN, ATLI, AYDIN SAYILI, AYNA, AYŞEN, BALDEMİR, BAYAR, BAĞDAT, BİRGÜL, CEREN, DOĞAN, DR. HİLMİ DEMİRCİ, DİLA, DİNÇTÜRK, EMİRŞAH, ERBAY, ERCİHAN, ERDOĞAN, EROL, FATİH, FATİH SULTAN, GIPTA, GONCAGÜL, GÖKÇEN, GÖZCÜ, GÜLBAŞAK, HALE, HATIR, HAYAT, HİSARTEPE, KAAN, KADIRGA, KAHRAMANMARAŞ, KAYNARCA, KÖROĞLU, MADENLİ, MAKUL, MERVE, MEŞE TARLA, NARLIK, NURFER, NURPERİ, OKÇU, PALMİYE, PEYKER, RÜYA, SARAYÖNÜ, SARIKAYA, SERTAP, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TAKDİR, TANSU, TAŞLITARLA, TOYGAR, TRABZON, TULUMBA, TURALP, URAL, YAHYA KEMAL, YEŞİLOBA, YURTSEVER, ÇİLEK, ÖYKÜ, ÖZTUNÇ, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ, ŞEMS, ŞENGEZER sk / TAYAKADIN mah AKARSU, AYDANUR, BAKLALI-HACIMAŞLI, DESTAN, ELMA, ERK, ERİK, GÖKNAR, GÜRLÜKDERE, KAVUN, KIZILAĞAÇ, KUZULUK, RABİA, REHA, TELLİ TURNA, TRABZON, U bölgelerinde 20/02/2022 11:00:00 - 20/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 11771789

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1608., 1609., 1611., 1613., 1615., 1622., 1628., 1629., 1630., 1631., 1632., 1633., 1638., 1668., 1670., 1671., 1672., 1673., 1674., 1675., 1676., 1677., 1678., 1679., 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1700., BAĞCILAR ASFALTI, HALİDE EDİP ADIVAR, OSMANOĞLU sk bölgelerinde 20/02/2022 00:30:00 - 20/02/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771790

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1685., 1686., 1687., 1688., 1689., 1691., 1693., 1694., 1695., 1696., 1697., BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1543., 1545., 1560., 1563., 1564., 1566., 1567., MEVLANA sk bölgelerinde 20/02/2022 02:30:00 - 20/02/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11613316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 115., 116., 117., 121., 122., 123., 125., 127., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 143., 144., 145., 146., 147., 148., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 20/02/2022 09:00:00 - 20/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11613318

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 56., ATATÜRK, MİMAR SİNAN sk / HÜRRİYET mah 129., 130., 64., 65., MALAZGİRT, MENDERES, ŞEHİT ALİ YILMAZ sk bölgelerinde 20/02/2022 12:00:00 - 20/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11615316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1443. sk / MAHMUTBEY mah 2583., 2584., 2585., 2586., 2587., 2588., 2589., 2590., 2591., 2592., 2629., 2630., 2631., 2632., 2633., 2634., 2636., 2637., 2638., 2639., 2640., DEVEKALDIRIMI, KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 20/02/2022 14:00:00 - 20/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11614316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1169., 1173., 1174., 1175., 1176., 1177., 1178., 1179., 1180., 1181., 1182., 1184., 1185., 1186., 1188., 1199., 1201., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 20/02/2022 14:00:00 - 20/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 11831318

ISTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 20/02/2022 01:00:00 - 20/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771791

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHMET KOPUZ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1542., 1548., 1549., 1550., 1551., 1552., 1553., 1554., 1555., 1556., 1557., 1558., 1559., 1560., 1561., 1562., BAĞCILAR ASFALTI, MEVLANA, ŞEHİT GÜNTAY POLAT sk bölgelerinde 20/02/2022 05:00:00 - 20/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11698186

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK, ÇINAR sk bölgelerinde 20/02/2022 14:00:00 - 20/02/2022 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 11772160

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah ASMALI SAKIZ, REVNAKLI, İSKELE sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 20/02/2022 16:00:00 - 20/02/2022 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 11673323

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah MUSTAFA KEMAL ATATÜRK sk / MURATPAŞA mah DERİCİLER D BLOK, DERİCİLER E BLOK sk bölgelerinde 20/02/2022 04:00:00 - 20/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 11697954

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK sk bölgelerinde 20/02/2022 09:00:00 - 20/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11745321

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 140., 23., 56., 58., 60., 62., 64., 72., 74., BARIŞ, GÖÇMEN, MOHAÇ, ÖZAL sk bölgelerinde 20/02/2022 13:00:00 - 20/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 11476762

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah ALTINBAŞAK, AZA HASAN, ERCÜMENT, ERCİYES ÇIKMAZI, ERKAN, ERYILMAZ ÇIKMAZI, ESENLER, ESMA, ESNAF, EVREN, EYLÜL, EYMEN, EYVAN ÇIKMAZI, EZEL, FARUK, FELEK, FERMAN, HAREM, KAZIM SAVAŞ, KILIÇ ALİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAZLIHAN, NURİ BABA, RAMAZAN PEHLİVAN, SEDEF ÇIKMAZI, YUNUS EMRE, ÇAY sk bölgelerinde 20/02/2022 09:30:00 - 20/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11697871

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah FABRİKALAR sk bölgelerinde 20/02/2022 10:00:00 - 20/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 11743321

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 777., 781., 782., 785., 786., 787., 788., 789., 790., 791., 792., 793., 794., 805., 806., 807., 824., 853., KARAOĞLANOĞLU, KAZIM KARABEKİR, ÇİNÇİN DERE, ŞEHİT HALİL SAĞIR sk bölgelerinde 20/02/2022 09:00:00 - 20/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 11698234

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1674. sk bölgelerinde 20/02/2022 09:00:00 - 20/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11698231

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 13.YOL, 14.YOL, 15.YOL sk bölgelerinde 20/02/2022 09:00:00 - 20/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 11673320

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah OSMANGAZİ sk bölgelerinde 20/02/2022 00:01:00 - 20/02/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771993

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, KARTAL, MANOLYA sk bölgelerinde 20/02/2022 09:00:00 - 20/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11630190

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah YILDIRIM BEYAZIT sk / KARADOLAP mah AYÇİÇEK sk / PİRİNÇÇİ mah 1.ÇALIŞKAN, ARMUTLU, AĞAÇKAKAN , BİBERİYE , ESKİ EDİRNE ASFALTI, HARMANDALI , KAMERİYE, KARAÇALI , MADEN, MENDERES, MÜŞERREF , PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, SEYMEN , TOPRAKÇI , ZİYADE, ÇINGIRAK , İSKENDER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDINLAR, PULLU sk / KARADENİZ mah 1179. sk / KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2421. sk / ESKİ HABİPLER mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, HANIMELLER sk / HABİBLER mah 2689., 2690., 2690/1., 2691., 2692., 2693., 2700., 2701., 2702., 2703., 2704., 2705., 2714., 2714/2., 2716., 2717., 2718., 2718/1., 2718/2., 2718/3., 2719., 2719/1., 2720., 2721., 2722., 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/1., 2724/2., 2724/3., 2725., 2726., 2727., 2728., 2732., 2733., 2734., 2735., 2736., 2737., 2738., 2739., 2740., 2741., 2742., 2745., A-1, ESKİ EDİRNE ASFALTI, Z-1 sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 197. sk / YAYLA mah AKASYA, AKSEL, AKÇAY, AKÇİN, ALPARSLAN, AMBER, AÇELYA, BADEM, BAHAR, BAYRAM, BİLGE, BİNNUR, CEVHER, CEYLAN, CEZERYE, CÖMERT, DADAŞ, DEFNE, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DOĞANAY, DUYGU, DİLARA, EBABİL, ERGUVAN, EVLİYA, FERAH, FETİH, FEZA, FIRAT, FİGEN, GAZEL, GELİNCİK, GONCA, GÖL, GÖLBAŞI, GÖLOVA, GÜL, GÜLBAHÇE, GÜLENDAM, GÜLİSTAN, GÜMÜŞ, GÜNEŞ, GÜVERCİN, HİLAL, IHLAMUR, KALE CAMİİ, KAMER, KANDİL, KARANFİL, KASIMPATI, KEKLİK, KINALI, KIR, KIZILCIK, LALE, LAVANTA, LİMON ÇİÇEĞİ, MANOLYA, MENEKŞE, MESCİT, MEVSİM, MİRAÇ, NADİDE, NAM bölgelerinde 20/02/2022 09:30:00 - 20/02/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 11605331

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, AKSARAY MEKTEBİ, KADRİBEY, MURATPAŞA, SADİ ÇEŞMESİ, TANBURİ CEMİLBEY, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 20/02/2022 10:00:00 - 20/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 11630190

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah YILDIRIM BEYAZIT sk / KARADOLAP mah AYÇİÇEK sk / PİRİNÇÇİ mah 1.ÇALIŞKAN, ARMUTLU, AĞAÇKAKAN , BİBERİYE , ESKİ EDİRNE ASFALTI, HARMANDALI , KAMERİYE, KARAÇALI , MADEN, MENDERES, MÜŞERREF , PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, SEYMEN , TOPRAKÇI , ZİYADE, ÇINGIRAK , İSKENDER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDINLAR, PULLU sk / KARADENİZ mah 1179. sk / KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2421. sk / ESKİ HABİPLER mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, HANIMELLER sk / HABİBLER mah 2689., 2690., 2690/1., 2691., 2692., 2693., 2700., 2701., 2702., 2703., 2704., 2705., 2714., 2714/2., 2716., 2717., 2718., 2718/1., 2718/2., 2718/3., 2719., 2719/1., 2720., 2721., 2722., 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/1., 2724/2., 2724/3., 2725., 2726., 2727., 2728., 2732., 2733., 2734., 2735., 2736., 2737., 2738., 2739., 2740., 2741., 2742., 2745., A-1, ESKİ EDİRNE ASFALTI, Z-1 sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 197. sk / YAYLA mah AKASYA, AKSEL, AKÇAY, AKÇİN, ALPARSLAN, AMBER, AÇELYA, BADEM, BAHAR, BAYRAM, BİLGE, BİNNUR, CEVHER, CEYLAN, CEZERYE, CÖMERT, DADAŞ, DEFNE, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DOĞANAY, DUYGU, DİLARA, EBABİL, ERGUVAN, EVLİYA, FERAH, FETİH, FEZA, FIRAT, FİGEN, GAZEL, GELİNCİK, GONCA, GÖL, GÖLBAŞI, GÖLOVA, GÜL, GÜLBAHÇE, GÜLENDAM, GÜLİSTAN, GÜMÜŞ, GÜNEŞ, GÜVERCİN, HİLAL, IHLAMUR, KALE CAMİİ, KAMER, KANDİL, KARANFİL, KASIMPATI, KEKLİK, KINALI, KIR, KIZILCIK, LALE, LAVANTA, LİMON ÇİÇEĞİ, MANOLYA, MENEKŞE, MESCİT, MEVSİM, MİRAÇ, NADİDE, NAM bölgelerinde 20/02/2022 09:30:00 - 20/02/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 11849320

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.PINAR, 4.BÜLBÜL, 7.ŞİRİN, AYDOĞDU, BİLGE, DİVAN, MERİÇ, MUĞLA, PAPATYA, POLAT, SALI PAZARI, ULUBATLI HASAN, ÖMÜR, ŞEHİT ERTAN YILMAZTÜRK sk / MEHMET AKİF mah 1.PINAR, 1902., 2.MANOLYA ÇIKMAZI, TAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 20/02/2022 12:00:00 - 20/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 11771977

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah SUNGUR ALP, ÇERKEZKÖY sk / SANCAKTEPE mah ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 20/02/2022 09:00:00 - 20/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771755

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah MİLLİ ŞAİR sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, AKINCILAR, AYDIN, BAŞKUMANDAN, CANER ÇIKMAZI, ERGÜN, HACI YILMAZ, KADI, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, LAMBA TARLA, METİN, MUCİZE, MUHABBET, MUHARREM ÇIKMAZI, MUHLİS ÇIKMAZI, MUHTEREM, MUKADDES, MURAT, MUTEBER, MUTLU, MUZAFFER, MÜBAREK, MÜCEVHER, MİLLİ ŞAİR, SAYAN, SEBAT, SERBEST, SEZER, VATAN, YUNUS, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 20/02/2022 11:00:00 - 20/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 11630121

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah YEDİKULE ÇIRPICI YOL sk bölgelerinde 20/02/2022 10:00:00 - 20/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11772094

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah 2. TAŞOCAĞI, 3. TAŞOCAĞI (G/4), ÇINAR 1 sk bölgelerinde 20/02/2022 13:00:00 - 20/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.