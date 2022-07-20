İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 20 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 20 Temmuz Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 20 Temmuz Çarşamba günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

20 Temmuz hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 24475801

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah KARAAĞAÇLAR, PİRİ REİS, ÇELEBİ sk bölgelerinde 20/07/2022 00:00:00 - 20/07/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 24475802 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah KARAAĞAÇLAR, ÇELEBİ sk bölgelerinde 20/07/2022 02:00:00 - 20/07/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24106884

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, BİRDAL, CEVİZLİBAĞ, ESRA, FALİH RIFKI ATAY, KUVVETLİ, MERTCAN, MİLLİ EGEMENLİK, SELÇUK, YÖRÜK, ÇIRAĞAN, ÇUKURDERE sk / YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, AKDUMAN, ALDEMİR, AYAYDIN, BAYBARS, BİÇER, COŞKUN, DEREN, DÜŞ, ENGİNALP, EYÜP, FALİH RIFKI ATAY, GÖKAY, GÖLCÜK, HANLI, HAŞMET, KASİDE, KIRAAT, KUYUBAŞI, KÜÇÜKSU, MEMNUN, MUAMMER, MÜSTESNA, MİLAT, MİROĞLU, NAZAN, NEBAHAT, NEBİL, OYLUM, OYMAK, REFET, SAMANDIRA, SAMET, SEYİR, SOHBET, SONNUR, SİRMEN, TANYERİ, TANZİMAT, TAVAF, TUANA, YİĞİTOĞLU, ZİYARET, ÇAMLICA, ÇAPA, ÇEMBER, ÖZCANLAR, İDEALTEPE, İSKENDERUN, ŞECAAT, ŞİRİNDERE sk bölgelerinde 20/07/2022 09:00:00 - 20/07/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24172316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah EBUBEKİR, HIZLI, KAKTÜS, KAYALIK, TÜRKSOY, YENER, YENİGÜN, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ABDÜLKADİR GEYLANİ, AKTAN, ALTINYAYLA, AYBARS, BAKİNAZ, BENDE, BİLGİNUR, ERDENER, GAYRET, GÖKSEL, HÜMA, KIZILCA, MELEK, MEMLEKET, REFAH, TÜRKSOY, ZEYCAN, İTİBAR sk / YUNUS EMRE mah ALACA MESCİT, ALTÜRK, AYŞİN, BAKANAY, BEZİROĞLU, BÜLENT, BİROL, GÜRSES, HÜMA, KUBBE, MELİH, NAZDAR, NECİP, NECİP FAZIL, NURGÜN, NİZAM, SAYDAM, SOYDAŞ, SİMYA, TALİMHANE, YAVUZAY, YEŞİLKIR, YÜCEDAĞ, ÖZSOY, ŞİRİNDERE sk bölgelerinde 20/07/2022 10:00:00 - 20/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24173316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALİCENAP, GAZEL, KIBRIS, SANTRAL sk / TAŞOLUK mah KENT sk / YAVUZ SELİM mah AHBAP, BAHRİYELİ, BALKOÇ, BATIHAN, CANTÜRK, CİHANSER, DEVA, DİLRUBA, ERTEKİN, HANDEGÜL, HASANKEYF, IŞIKLAR, KIBRIS, KILIÇALP, KIRÇEŞME, MALKOÇ, MAZHAR, MEHVEŞ, MESUDİYE, MÜRVET, MİKAİL, MİRCAN, SAFİR, SEYMEN, SIDIKA, SIRDAŞ, SOKULLU MEHMET, TANSEL, TATLIPINAR, TESTİ, YEDİ GÖLLER, ZABİT, ÇAMÖZÜ, ÇELİKTEPE, ÖZGİRAY, İKLİM sk / İSLAMBEY mah ABİDE, AKTEPE, AKÇA MESCİT, ALPNUR, AYSUNGUR, BAŞKAYA, BEYSAN, BOTANİK, CAFER, DEFTERDAR, ESKİKALE, EĞİLMEZ, FETİH, GÜZİN, HAVADAR, HAVUZBAŞI, KIBRIS, KINALIZADE, MARAL, MAVİ CAMİ, MUTLU, PİYADE, SARUHANLI, SAYGILI, SENA, SERASKER, SOKULLU MEHMET, SULTAN AHMET, ULUBATLI HASAN, UNCU, YENİÇERİ, ÇAMBURNU, ÖZBAĞ, ÖZLEMLİ, İSLAMBEY, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 20/07/2022 13:00:00 - 20/07/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24176316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ALTAN, AZER, BEHİCE, BEYKAN, CENAP, HATMİ, KANDİLLİ, SERKAN, UTKU, YEŞİLBELDE sk bölgelerinde 20/07/2022 14:00:00 - 20/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 24074293

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 656., 658., 660., BAĞCILAR sk / YENİGÜN mah 621., 639., 645., 647., 648., 649., 650., 651., 652., 653., 654., 655., 656., BAĞCILAR, KUTSAL sk / YILDIZTEPE mah 463., 464., 465., 472., 473., 474., 475., 477., 507., 508., 509., 513., BAĞCILAR, ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk bölgelerinde 20/07/2022 00:01:00 - 20/07/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 24545462

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKTEPE, ARSLAN, DAMLA 1, KAPLAN , KARAAĞAÇLI, KUYULU, MELTEM, METİN, ORMANTEPE, OTAĞ, YILMAZ 2, ZAFER 3, ÇELİK HANÇER, ÇELİK HANÇER 7., ÇELİK HANÇER 8., ÇELİK HANÇER 9., İLBEY, ŞAFAK 1 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 575., 576., 577., 578., AKTEPE, KUYULU, METİN sk bölgelerinde 20/07/2022 00:00:00 - 20/07/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.