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- İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 21 Ağustos 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 21 Ağustos 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
- Haber Merkezi
- 21.08.2021 - 09:18
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
AYEDAŞ ve BEDAŞ, 21 Ağustos 2021 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.
Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 21 Ağustos 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?
ATAŞEHİR
10:00 - 15:30 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: KUTLAY
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ÖNCÜ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ATATÜRK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: TİMUR
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: IHLAMUR
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: MOR MENEKŞE
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: MİMAR SİNAN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: BARBAROS
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: SARKAÇ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: BAHÇECİK
KARTAL
09:30 - 16:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AYDOS
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YILDIZ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: NEMRUT ÇIKMAZI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HİCRET ÇIKMAZI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SARIÇİĞDEM
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: FAHRİ KORUTÜRK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: TOPHANE
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MAVİ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: SARI
SANCAKTEPE
09:30 - 14:30 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: DARENDE
09:30 - 14:30 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: UZUNGÖL
TUZLA
09:00 - 18:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ATAYOLU
ÜMRANİYE
10:00 - 15:30 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CENGAVER
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DERYALI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÖNÜLDEN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KAHRAMAN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEVİN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ZERRİN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: UĞURLU
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: İKBAL
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SARIZEYBEK
ÜSKÜDAR
09:30 - 18:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SELVİ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: MENEKŞE (ATA2)
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: MOR SALKIM
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: VEZİR TOPÇU
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: YALNIZ SELVİ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: KALDIRIM
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: ŞEKİP AYHAN ÖZIŞIK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: ÇAKIL
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: MEHMET ÇAVUŞ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: MEHMET ÇAVUŞ ÇIKMAZI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: KALDIRIM
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: GÜLŞEFDE
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: BEYAZ KÖŞKLER
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: LEKECİ NURİ ÇIKMAZI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: PELESENK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: KALDIRIM
09:30 - 18:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: PAZAR
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: UZUNYOL
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: MADEN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: AKBULUT
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: PAK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: TOK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: PİRİ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BASRA
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: MATBAA
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: AYVACI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GAZEL
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: TARİH
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SERİNSU
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: IŞIL
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: TABİAT
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: MORSÜMBÜL
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 21 AĞUSTOS 2021
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.