İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 21 Ağustos 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini paylaştı. İşte 21 Ağustos 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 21 Ağustos 2021 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 21 Ağustos 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ATAŞEHİR

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: KUTLAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ÖNCÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: TİMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: IHLAMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: MOR MENEKŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: MİMAR SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: SARKAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: BAHÇECİK

KARTAL

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AYDOS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: NEMRUT ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HİCRET ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SARIÇİĞDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: FAHRİ KORUTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: TOPHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MAVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: SARI

SANCAKTEPE

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: DARENDE

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: UZUNGÖL

TUZLA

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ATAYOLU

ÜMRANİYE

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CENGAVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DERYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÖNÜLDEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KAHRAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEVİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ZERRİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: UĞURLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: İKBAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SARIZEYBEK

ÜSKÜDAR

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SELVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: MENEKŞE (ATA2)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: MOR SALKIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: VEZİR TOPÇU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: YALNIZ SELVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: KALDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: ŞEKİP AYHAN ÖZIŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: ÇAKIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: MEHMET ÇAVUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: MEHMET ÇAVUŞ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: KALDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: GÜLŞEFDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: BEYAZ KÖŞKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: LEKECİ NURİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: PELESENK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: KALDIRIM

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: PAZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: UZUNYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: MADEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: AKBULUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: PAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: TOK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: PİRİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BASRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: MATBAA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: AYVACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GAZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: TARİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SERİNSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: IŞIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: TABİAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: MORSÜMBÜL

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 21 AĞUSTOS 2021

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.