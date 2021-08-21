Euro
9.9396
-0.33%
Dolar
8.4846
-0.26%
Altın
486.04
0.02%
Borsa
1.445
0.33%
Bitcoin
411.210
3.01%
EXEN Coin
26.70
0.98%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 21 Ağustos 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini paylaştı. İşte 21 Ağustos 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2021 - 09:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 21 Ağustos 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ, 21 Ağustos 2021 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 21 Ağustos 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

    HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

    ATAŞEHİR

    10:00 - 15:30 saat aralığında

    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: KUTLAY
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ÖNCÜ
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ATATÜRK
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: TİMUR
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: IHLAMUR
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: MOR MENEKŞE
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: MİMAR SİNAN
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: BARBAROS
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: SARKAÇ
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: BAHÇECİK

    KARTAL

    09:30 - 16:00 saat aralığında

    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AYDOS
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YILDIZ
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: NEMRUT ÇIKMAZI
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HİCRET ÇIKMAZI
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SARIÇİĞDEM
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: FAHRİ KORUTÜRK
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: TOPHANE
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MAVİ
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: SARI

    SANCAKTEPE

    09:30 - 14:30 saat aralığında

    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: DARENDE

    09:30 - 14:30 saat aralığında

    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: UZUNGÖL

    TUZLA

    09:00 - 18:00 saat aralığında

    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ATAYOLU

    ÜMRANİYE

    10:00 - 15:30 saat aralığında

    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CENGAVER
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DERYALI
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÖNÜLDEN
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KAHRAMAN
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEVİN
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ZERRİN
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: UĞURLU
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: İKBAL
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SARIZEYBEK

    ÜSKÜDAR

    09:30 - 18:00 saat aralığında

    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SELVİ
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: MENEKŞE (ATA2)
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: MOR SALKIM
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: VEZİR TOPÇU
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: YALNIZ SELVİ
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: KALDIRIM
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: ŞEKİP AYHAN ÖZIŞIK
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: ÇAKIL
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: MEHMET ÇAVUŞ
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: MEHMET ÇAVUŞ ÇIKMAZI
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: KALDIRIM
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: GÜLŞEFDE
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: BEYAZ KÖŞKLER
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: LEKECİ NURİ ÇIKMAZI
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: PELESENK
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: KALDIRIM

    09:30 - 18:00 saat aralığında

    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: PAZAR
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: UZUNYOL
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: MADEN
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: AKBULUT
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: PAK
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: TOK
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: PİRİ
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BASRA
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: MATBAA
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: AYVACI
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GAZEL
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: TARİH
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SERİNSU
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: IŞIL
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: TABİAT
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: MORSÜMBÜL

    BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 21 AĞUSTOS 2021

    İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

    21 AĞUSTOS 2021 AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir