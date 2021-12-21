İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 21 Aralık 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 21 Aralık 2021 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 21 Aralık 2021 Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 21 Aralık 2021 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

21 ARALIK 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 8623103

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AKSOYLU, BOYALIK-BAKLALI sk / BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah AHUDUDU, AKARCA, AKIN, AKKOYUN, AKÇİÇEK, ATAK, BEŞTEPE, BOYALIK, BOYALIK-BAKLALI, BİLHAN, CEVİZLİK, DAHİ, DEFİNE, DURSUNKÖY-BOYALIK, DURUSU PARK, ENDERUN, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, HACI SALİM AĞA, HAMZA YERLİKAYA, ILGIN, KEKLİK, KENDİR, KUFALI, MELTEM, MİLLET, NAZAR, OĞUZER, PETEK, SANCAK, SAYGI, SORGUN ÇIKMAZI, SÖĞÜTLÜ, TARIM, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TELAĞACI, TÜRKMEN YOLU, ULU, ULUÇAM, YEŞİL ÇİMEN, YUKARI, ZENCEFİL, ÖZYURT, İLKYAZ, ŞEHİT ALİ YILMAZ, ŞEHİT İZZET sk / YASSIÖREN mah AKPINAR, BELKIZ, BESTENİGAR, BOĞAZKALE, BULUŞ, CUMHUR, DUMANKAYA, DİCLE, EDAGÜL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜZİDE, HADIMKÖY, KAPAKLI, KIŞ, KULA, KUZU, KÜÇÜK DERE, LEYLAK, NURİ KUYU, SEL, UZUNSELVİ, ŞEHİTLİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2558. sk / YUNUS EMRE mah 1391. sk bölgelerinde 21/12/2021 09:00:00 - 21/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8603479

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2463., 2464., 2465., 2466., 2467., SOĞUKSU, İNÖNÜ sk bölgelerinde 21/12/2021 09:00:00 - 21/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8623668

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2271., 2295., 2341., 2343., 2346., 2347., 2348., 2350., 2360., 2361., 2363., 2364., 2365., 2366., 2367., 2368., 2369., 2370., 2371., 2372., 2373., 2375., BOSNA, KARANFİL sk bölgelerinde 21/12/2021 09:00:00 - 21/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 8621325

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah BANKA GEÇİDİ, DANTELACI, EBUZİYA, FAHRİ KORUTÜRK, HALLAÇ HÜSEYİN, HAMAM, HATBOYU ÇIKIŞI, HÜSREVİYE, MOR SÜMBÜL, İSTANBUL sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZEYTİNLİK mah FİŞEKHANE sk bölgelerinde 21/12/2021 09:00:00 - 21/12/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8621330

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah ALLALE, BANYOLAR, BEYAZ ZAMBAK, KIRMIZI ŞEBBOY, MOR SÜMBÜL, MUHASEBECİ, NİYAZİ BEY, İSKELE, İSTANBUL sk / SAKIZAĞACI mah ASMALI SAKIZ, BERRİN ÇİNİ, MUHARRİR AHMET RASİM, İSKELE, ŞİNASİ GÜRÜNLÜ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, HUBAN, MEKTEP ARKASI, REYHAN sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, GÜVERCİN sk bölgelerinde 21/12/2021 10:00:00 - 21/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 8324375

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah ASLAN, AYAZMADERESİ, BESTEKAR, BİRGÜL, FULDEN, MERCAN, SARAKA, TUĞRUL, YENİ GELİN ZERDE, YENİDOĞAN, YENİGELİN sk bölgelerinde 21/12/2021 00:00:00 - 21/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8624381

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BARBAROS, YENİDOĞAN sk / GAYRETTEPE mah BAYINDIR, EMİRHAN sk bölgelerinde 21/12/2021 17:00:00 - 21/12/2021 23:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 8622995

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah CİN DERESİ, CİN DERESİ ÇIKMAZI, GÜLİSTAN, İLYAS BEY, İLYAS BEY ARALIĞI, İPLİKÇİ FIRINI sk / İSTİKLAL mah DEDE, KOLAN, ŞEN KANARYA sk bölgelerinde 21/12/2021 10:00:00 - 21/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 8610388

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ERCİYES, EVYAP, KARADUT, KAYA sk bölgelerinde 21/12/2021 00:05:00 - 21/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 8619455

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, EMİR BUHARİ, FEVZİPAŞA, OCAKLI, YARGIÇ NAİM OKTAY, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah KADI ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 21/12/2021 09:00:00 - 21/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8619464

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah MURATEFENDİ sk / HACI KADIN mah ATLAMATAŞI, HIZIR KÜLHANI, HIZIRBEY CAMİİ, İŞLEK sk / HOCA GIYASETTİN mah ATLAMATAŞI, HACI KADIN , HACI KADIN 1. ÇIKMAZI, HIZIRBEY CAMİİ, KÜÇÜKPAZAR, KÜÇÜKPAZAR MEKTEBİ, MEHMETPAŞA YOKUŞU, SAATÇİ SADİ, SAATÇİ YOKUŞU, YENİHAYAT, İŞLEK sk / YAVUZ SİNAN mah AKTAR DEĞİRMENİ ÇIKMAZI, ARALIKDOLAP, ARAP ÇEŞMESİ, ATLAMATAŞI, KÜÇÜKDOLAP, KÜÇÜKPAZAR, KÜÇÜKPAZAR KARAKOL, LEBLEBİCİ, PAZAR ÇEŞMESİ, RAGIP GÜMÜŞPALA, TAHSİLDAR, UNKAPANI DEĞİRMENİ, YAVUZ SİNAN CAMİİ, YENİHAYAT, YOĞURTCU NURİ, ÇAKŞIRCI sk bölgelerinde 21/12/2021 12:00:00 - 21/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 8610382

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 293., 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 304., BAŞARAN, CENGİZ TOPEL, RUMELİ sk / ŞEMSİPAŞA mah 19., 21., 23., 24., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 37., 41., CENGİZ TOPEL, ŞEHİT ALİ KÖSE, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 166. sk bölgelerinde 21/12/2021 00:05:00 - 21/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8620972

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1030., 1032., 1032/1., 1081., 1082., 1083., 1084., 1085., 1086., 1087., 1088., 1089., 1091., 1092., 1093., 1094., 1095., 1096., 1097., 1098., 1099., 1099/1., 1100., 1101., 1102., 1108., 1109., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MİMAR SİNAN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2053. sk bölgelerinde 21/12/2021 09:30:00 - 21/12/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8622960

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah CANAN, GÜLLÜ, MENEKŞE sk / SARIGÖL mah ADA, ADA ARALIĞI, AY, BEKÇİ, BİLGİN, CENGAVER, DEREYOLU, GÜLLÜ, GÜNEYSU, GÜZEL, HAMAM, KAMBER, KAMER, KEMER, NAZENİN, NAZLI, PİYALE, TULUMBA, VATAN, ÇETİNKAYA, İNCİ, ŞAHİKA sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2399. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk bölgelerinde 21/12/2021 10:00:00 - 21/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 8621713

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah BEYAZ, FUNDA ÇIKMAZI, KÜÇÜKDERE, MOR LEYLAK, ZORLU sk bölgelerinde 21/12/2021 09:00:00 - 21/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8619449

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ÇAMLITEPE mah ATA, BAYRAMLIK, GAZİ, HANIMGÜL, KONAK, TENEKE, ÖZGÜR, ŞEN, ŞENER ÇIKMAZI sk bölgelerinde 21/12/2021 09:30:00 - 21/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8619259

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah AKASYA., BASIN YAYIN-AKASYA., BASIN YAYIN-ERGUVAN , BASIN YAYIN-IHLAMUR, ERGUVAN. sk bölgelerinde 21/12/2021 10:00:00 - 21/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.