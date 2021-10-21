İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 21 Ekim 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini paylaştı. İşte 21 Ekim 2021 Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 21 Ekim 2021 Perşembe günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 21 Ekim 2021 Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

21 EKİM 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 7823725

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ALPARSLAN TÜRKEŞ, ESENLER, HİTİT, MEVLANA, OMURTAK, ŞAHİNER sk bölgelerinde 21/10/2021 09:00:00 - 21/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818535

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -İSTİKLAL mah sk // BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAK mah sk bölgelerinde 21/10/2021 09:00:00 - 21/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7823655

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ALYAPRAK, ÖZGÜ sk bölgelerinde 21/10/2021 09:00:00 - 21/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7823204

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURUSU mah BAŞÖĞRETMEN, BOYACI MUSTAFA, DARI ALİ, DURUSU-YENİKÖY, ESEN, FERHAT TOKER, GENCAY, HASAN ÇAVUŞ, KAYAHAN, KRAL, MÜZE, PEMBE, TAŞTEPELER, VATANSEVER, ÇAM, ÇAVUŞ, ÖZTAŞ sk / TERKOS mah ASMALI, BAYIRGÜLÜ, BİRSEN, DEMOKRASİ, DEMİRCANLAR, DUMAN, DURUSU-YENİKÖY, EYÜP MUSTAFA, GÜLLÜ, HACI İZZET, HAVVA NİNE, HOCA AHMET EFENDİ, KURT, KÜLTÜR, MAKİNİST MUSTAFA, MEHRİBEY, MUHSİN ÇAVUŞ, MUSA TAN, PAZAR YERİ, PEHLİVAN AHMET, PEHLİVAN MEHMET, RASİM AĞA, SEZENER, SUCU BASRİ, TERKOS-KARABURUN, UĞURALP, YUSUF BİLGİÇ, ZEYNEL ÇAYLAN, ÇAKIR MUSTAFA, ÇOBAN PÜSKÜLÜ, ÖMER İSMAİL, İPEK, ŞABANAĞA sk / YENİKÖY mah DURUSU-YENİKÖY sk bölgelerinde 21/10/2021 09:00:00 - 21/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7823638

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah FATİH sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah YILDIRIM BEYAZIT sk / KARADOLAP mah AYÇİÇEK sk / PİRİNÇÇİ mah 1.ÇALIŞKAN, ARMUTLU, BİBERİYE , HARMANDALI , KAMERİYE, KARAÇALI , PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, TOPRAKÇI , ZİYADE, İSKENDER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDINLAR, PULLU sk / KARADENİZ mah 1179. sk / KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2421. sk / HABİBLER mah 2689., 2690., 2690/1., 2691., 2692., 2693., 2700., 2701., 2702., 2703., 2704., 2705., 2714., 2714/2., 2716., 2717., 2718., 2718/1., 2718/2., 2718/3., 2719., 2719/1., 2720., 2721., 2722., 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/1., 2724/2., 2724/3., 2725., 2726., 2727., 2728., 2732., 2733., 2734., 2735., 2736., 2737., 2738., 2739., 2740., 2741., 2742., 2745., A-1, Z-1 sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 197. sk / YAYLA mah AKASYA, AKSEL, AKÇAY, AKÇİN, ALPARSLAN, AMBER, AÇELYA, BADEM, BAHAR, BAYRAM, BİLGE, BİNNUR, CEVHER, CEYLAN, CEZERYE, CÖMERT, DADAŞ, DEFNE, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DOĞANAY, DUYGU, DİLARA, EBABİL, ERGUVAN, EVLİYA, FERAH, FETİH, FEZA, FIRAT, FİGEN, GAZEL, GELİNCİK, GONCA, GÖL, GÖLBAŞI, GÖLOVA, GÜL, GÜLBAHÇE, GÜLENDAM, GÜLİSTAN, GÜMÜŞ, GÜNEŞ, GÜVERCİN, HİLAL, IHLAMUR, KALE CAMİİ, KAMER, KANDİL, KARANFİL, KASIMPATI, KEKLİK, KINALI, KIR, KIZILCIK, LALE, LAVANTA, LİMON ÇİÇEĞİ, MANOLYA, MENEKŞE, MESCİT, MEVSİM, MİRAÇ, NADİDE, NAMLI, NERGİS, NEŞE, OKUL YOLU, PAPATYA, PELİKAN, PELİN, PETEK, PINAR, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SALKIM, SARDUNYA, SA bölgelerinde 21/10/2021 09:15:00 - 21/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7816527

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-SAZLIBOSNA mah GAZİLER sk bölgelerinde 21/10/2021 09:30:00 - 21/10/2021 13:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7823889

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 21/10/2021 11:30:00 - 21/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7816336

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah OSMANLI sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 2829., 2836. ÇIKMAZ, DEĞERMİHİÇ, TERKOS ALTINŞEHİR YOLU sk bölgelerinde 21/10/2021 12:00:00 - 21/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7816531

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-SAZLIBOSNA mah EMEKTAR, GAZİLER, GERBERA, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KARDEŞLER, KILIÇ REİS, KIRIM, OKUL, SULTAN HAMİD, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA sk bölgelerinde 21/10/2021 12:30:00 - 21/10/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7823726

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, EVREN, KIŞLA, OMURTAK, YAR, YENİLİK, ÖZVERİ sk bölgelerinde 21/10/2021 13:00:00 - 21/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 7817177

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah COŞKUN, DEĞİRMEN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GÜLSEREN ALTUNER, MANOLYA, MERCAN, NADİDE, PALMİYE, PAPATYA, YELPAZE sk / MERKEZ mah ÖZARI sk bölgelerinde 21/10/2021 09:00:00 - 21/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818488

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, DOĞU, GÜNEY, MEZARLIK ALTI, MEZARLIK ÜSTÜ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 21/10/2021 09:00:00 - 21/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 7817217 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ELİFOĞLU, GAMZE, GÜMÜŞPALA sk bölgelerinde 21/10/2021 09:00:00 - 21/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817179

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, FIRIN, MARMARA, MENEKŞE, MERKEZ CAMİ, REŞİTPAŞA, İNCESU sk bölgelerinde 21/10/2021 13:00:00 - 21/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 7817184

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2655., KÜÇÜK HALKALI sk bölgelerinde 21/10/2021 00:00:00 - 21/10/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818092

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 657., 658., 660., 661., 662., 663., 664., 665., 675., 676., 686., 687., 688., 689., 690., 691., 692., 693. sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah SEBLA sk bölgelerinde 21/10/2021 00:01:00 - 21/10/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817216

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1240., 1241., 1243., 1244., 1245., 1249., 1251., 1256., 1268., 1269., 1271., 1272., 1276., 1277., 1286., CUMHURİYET, KİRAZLI sk / KİRAZLI mah MERKEZ sk bölgelerinde 21/10/2021 03:00:00 - 21/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817213

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1273., 1274., 1275., 1276., KİRAZLI sk / KİRAZLI mah 1209., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 21/10/2021 03:00:00 - 21/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 7818096 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 185., 188., 189., 197., 198., 199., 200., 201., 220., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 21/10/2021 04:00:00 - 21/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818097

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -SANCAKTEPE mah sk / ÇINAR mah sk bölgelerinde 21/10/2021 04:00:00 - 21/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817120

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2293., 2303., 2304., 2308., 2330. sk bölgelerinde 21/10/2021 09:00:00 - 21/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7823908

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2152., MATBAACILAR 1., MATBAACILAR 2., MATBAACILAR 3. sk bölgelerinde 21/10/2021 15:00:00 - 21/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 21 Ekim 2021

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.