İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 21 Haziran 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 21 Haziran Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 21 Haziran Salı 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 21 Haziran Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

21 Haziran hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 23633229

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAŞAK, BARANDE, BAŞARI, CANAY, CANGÜN, FİRUZ, HOCA AHMET YESEVİ, ILGIT, MÜCEVHER, SAHUR, SALKIM SÖĞÜT, ZAFERTEPE, ŞAYESTE, ŞEMSİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah RUMELİ sk bölgelerinde 21/06/2022 09:00:00 - 21/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23633166

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah AKAĞAÇ, CAMİ, DEFNE, KARAÇAM, KULELİ, OĞUZHAN, SEKOYA, UZUNDERE, YEŞİLBAYIR sk bölgelerinde 21/06/2022 09:00:00 - 21/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23632938

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah KOVANLIK sk bölgelerinde 21/06/2022 10:00:00 - 21/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 23549431

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, DİŞÇİ, EFE, TEKİN, ŞANLI sk bölgelerinde 21/06/2022 09:00:00 - 21/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 23642318

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -15 TEMMUZ mah GÜLBAHAR CADDESİ, BAHAR CADDESİ . bölgelerinde 21/06/2022 00:00:00 - 21/06/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23632734

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 903., 904., 912., 916., 923., 940., OSMAN GAZİ, ÇARŞI sk bölgelerinde 21/06/2022 00:01:00 - 21/06/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23632733

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 1., MATBAACILAR 2., MATBAACILAR 3., MATBAACILAR 4., VEYSEL KARANİ sk / MAHMUTBEY mah 2417. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 21/06/2022 00:01:00 - 21/06/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23633016

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1506., 1507., 1508., 1509. sk bölgelerinde 21/06/2022 03:00:00 - 21/06/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23632735

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2132., 2138., 2141., 2142., 2143., 2144., 2145., 2146., 2148., 2149., 2150., 2151., 2152., 2153., 2155., 2177., 2185., BARBAROS, KIŞLA sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah BARBAROS sk bölgelerinde 21/06/2022 09:00:00 - 21/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23575316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 21/06/2022 09:00:00 - 21/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23632970

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2184., 2185., 2235., 2240. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 46., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 64., 67., ATATÜRK, NİĞBOLU, SEMERKANT sk / MİMAR SİNAN mah 81., 85., 86., 93., 94., ATATÜRK, RUMELİ sk bölgelerinde 21/06/2022 13:00:00 - 21/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23632964

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah BAĞCILAR ASFALTI sk / FATİH mah 1745., 1746., 1747., 1748., 1749., 1750., 1751., 1752., 1753., BİRLİK, MEHMET AKİF, VELİOĞLU sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 2045., 2114., 2115., 2119., BİRLİK, NAMIK KEMAL sk / KİRAZLI mah HÜRRİYET sk / SANCAKTEPE mah 965., 966., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 1063., 1076., 1078., 1079., 1080., 1081., 1082., 1083., 1084., 1085., 1086., 1087., 1088., 1089., 1090., 1091., 1092., 1093., 1094., 1095., 1096., 1097., 1098., 1099., 1100., 1101., 1102., 967., 968., 969., BİRLİK, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 21/06/2022 13:00:00 - 21/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23632991

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2173., BARBAROS sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 550., 551., 555., 557., 560., 561., 562., 563., 564., 565., 566., 566/1., BARBAROS, MARMARA sk bölgelerinde 21/06/2022 14:00:00 - 21/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 23633167

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK sk bölgelerinde 21/06/2022 09:00:00 - 21/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23632967

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BOZKURT 1, BOZKURT ÇIKMAZI, EFELER 1, KAYANTAŞ, KERKÜK, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 1., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 4., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 6., TAÇ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 202., 204., 210., 214., 215., 216., 217., 218., 219., 220., 221., 222., 223., 224., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 236., 239., 240., 241., 242., 245., 246., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 6/1., 6/2. sk bölgelerinde 21/06/2022 14:00:00 - 21/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.