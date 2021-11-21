İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 21 Kasım 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 21 Kasım 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 21 Kasım 2021 Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 21 Kasım 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

21 KASIM 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 8059316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah BOYALIK, KUFALI sk bölgelerinde 21/11/2021 09:00:00 - 21/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8026492

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BELDE sk bölgelerinde 21/11/2021 09:00:00 - 21/11/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8058372

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKINALP, AKÇAM, AMBER, AYDEMİR, BAYSAL, DEMİRKAYA, ERDEM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİOSMANPAŞA, HOCA AHMET YESEVİ, HİMMET, KADER, LOZAN, MUZAFFER, NECİP FAZIL, SARIÇAM, TERMAL, UFUKHAN, YILDIRIM BEYAZIT, YİĞİTLER, ÖZEL, ÖZENİR, ŞEFAAT, ŞERİF, ŞULE sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AYŞIL, BENGİSU, BİLLUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FARUK, FATİH, FECİR, GAZİOSMANPAŞA, GÜNEYSU, MABEYN, NECİP FAZIL, POLAT, SELVİLİ, SEMİH, SERHATTER, SULTAN MURAT, SÜHA, YAKACIK sk / MAVİGÖL mah DELFİN sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah KAVAKLIDERE sk bölgelerinde 21/11/2021 09:00:00 - 21/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8086367

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah VİZE sk bölgelerinde 21/11/2021 12:00:00 - 21/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 21/11/2021 00:01:00 - 21/11/2021 04:01:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8075328

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah CANDARLI, HAMZA YERLİKAYA sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, CAMİ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, KAYABAŞI, KÖROĞLU, MUTLULUK, YILDIRIM BEYAZIT, ÇETİN, İSTİKLAL sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ÇALIŞLAR sk / YAKUPLU mah 46. sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 119. sk / SAADETDERE mah 1., 106., 107., 109., 2., 5., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 84., 85., 86., 87., 88., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., ABDİ İPEKÇİ, GAZİ ABDULLAH ANADOLU, MARMARA, PEYAMİ SAFA sk / TURGUT ÖZAL mah 104., 109., 28., 31., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 89., 90., 91., 92., OKTAY RIFAT, ORKİDE, PEYAMİ SAFA, SU YOLU, TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 21/11/2021 02:00:00 - 21/11/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8075318

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BONCUK, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), MEŞRUTİYET, SANAYİ, ÇAKIL sk bölgelerinde 21/11/2021 09:00:00 - 21/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 7973317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 899., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 1020., 1021., BİRLİK, HOCA AHMET YESEVİ sk / İNÖNÜ mah HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 21/11/2021 09:00:00 - 21/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8056471

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2601. sk bölgelerinde 21/11/2021 09:00:00 - 21/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8063463

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah 1.BİLLUR, ALPTEKİN, BARBAROS, BAYBURT, BERRAK 1, BOSTAN, DEREBOYU 1, ER, FETİH, GÖKTAŞ, KARAOĞLANOĞLU, KOCASİNAN, KOCASİNAN 5., KOCASİNAN 6., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4., MİNİK, MİTHATPAŞA 1, MİTHATPAŞA 7., TEKEL, TEVFİK FİKRET, ZEKİ MÜREN, ÇAMLIDERE, ÖNDER 1, ŞEHİT YARBAY CESUR sk bölgelerinde 21/11/2021 01:00:00 - 21/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8084323

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah TAŞKIN sk / ÇOBANÇEŞME mah BAHADIR, BAĞDAT, ELMALI, FATİH, KANDİLLİ, MANAVGAT, MİMARSİNAN 1, SERİK, TEPECİK sk bölgelerinde 21/11/2021 01:00:00 - 21/11/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8084324

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, BİLLUR 2, HACI ARİFBEY, MÜNİR NURETTİN SELCUK, NURETTİNBEY, SADETTİN KAYNAK, ÇEŞME 3 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 59., 60., ŞEHİT HASAN UZUN sk bölgelerinde 21/11/2021 04:00:00 - 21/11/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.