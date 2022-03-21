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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 21 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 21 Mart Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 09:51
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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 21 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor .

    AYEDAŞ ve BEDAŞ, 21 Mart Pazartesi 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 21 Mart Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

    21 MART 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

    BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde 21 Mart 2022 tarihine ilişkin kesinti bilgisi yer almamaktadır.

    BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

    AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA


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