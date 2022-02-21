İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 21 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 21 Şubat Pazartesi 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 21 şubat Pazartesi 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 21 Şubat Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

21 Şubat 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 11926736

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ARASTA, ARI BURNU, ARİFE, ASLAN, BARIŞ, BAŞAK , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CEYLAN , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , ELMAS, ENGİN, EZGİ , FEZA, GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜRPINAR, GÜVEN , HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, IŞIK, KARATEPE, KAĞAN, KUMSAL, KÖKSAL , LODOS, MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, PELİT, PIRLANTA , SAHİL, SARAY , SERGEN , SUBAŞI, TEMMUZ, TUNCEL, YAKAMOZ , YOSUN , ÇELİK , ÇETİN, ÇINAR, ŞENGÜL sk / YENİKÖY mah BEYAZ YASEMİN, EBRU, EGE, GÜLHAN, HAKİMİYET, KARADENİZ, OKYANUS, RAUF DENKTAŞ, SAHİL, ÇAKABEY, İSHAK PAŞA sk bölgelerinde 21/02/2022 10:00:00 - 21/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 11771858

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah CİVAN, DİLBER, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERGUVAN, SELVİ, ZAMBAK, ÇARDAK sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11743316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-12, G-13, G-14, G-2, G-660, G-661, G-662, G-665, G-678 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11697963

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah DOĞU, GÜNEY, MEZARLIK ÜSTÜ sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771859

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah AŞIK MAHZUNİ, BİREY, DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİDAN, KAMP, KARANFİL, NERGİS, SELVİ, TÜRKÜ, URAN, ZAKKUM, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 11842316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1385., 1386., 1470., 1478., 1479., 1481., 1483., 1484., İSTİKLAL sk bölgelerinde 21/02/2022 00:00:00 - 21/02/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 11841321 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1388., 1389., 1390., 1391., 1392., 1395., 1408., 1415., 1486., FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1351. sk bölgelerinde 21/02/2022 02:30:00 - 21/02/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11843329

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 21/02/2022 05:30:00 - 21/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 11771783 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 667., 669., 670., 672., 673., 675., 676., 683., 684., 685., 686., 704., BAĞCILAR sk / İNÖNÜ mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11698200

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1275., 1281., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1288., 1289., 1290., 1291., 1292., 1293., 1294., 1295., 1300., 1313., 1316., 1318., 1319., 1322., 1323., 1324., 1325., 1327., 1330., 1357., ANAFARTALAR, ÜSKÜP sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771784

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 674., 675., 676., 677., 683., İSTANBUL sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11630106

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1656., 1657., 1659., 1663., 1665., 1666., 1667., 1668., 1669., 1670., 1672., 1673., 1674., 1675., VELİOĞLU sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11630114

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 62. sk bölgelerinde 21/02/2022 12:00:00 - 21/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 11698023

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah TALATPAŞA, ZİYAPAŞA, İSMAİLPAŞA sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11739335

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATOM, HAVUZLU sk bölgelerinde 21/02/2022 09:30:00 - 21/02/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 12027324

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ADALET, CAMİ, ÜMRANİYE sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926810

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah EBUZİYA sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah ACAR, ARSLANLI, AVCILAR, GÜNYÜZÜ, YAMAÇ, YEŞİLKÖY, ÇATAL, ÇATAL ÇIKMAZI, İNCİ sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11993316

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 1. KISIM mah ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 21/02/2022 15:00:00 - 21/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12028347

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah TÜRKİŞ sk bölgelerinde 21/02/2022 18:00:00 - 21/02/2022 22:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 11844317

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR KÜÇÜKÇEKMECE mah sk bölgelerinde 21/02/2022 00:01:00 - 21/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11844316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR KÜÇÜKÇEKMECE mah sk / BAŞAKŞEHİR mah sk bölgelerinde 21/02/2022 00:01:00 - 21/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771842

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah İSHAKPAŞA sk bölgelerinde 21/02/2022 00:01:00 - 21/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11848332

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 1102., ULUÇINAR sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11849316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah MUHSİN YAZICIOĞLU, TAŞOVA sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 11673328

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -MURATPAŞA mah sk bölgelerinde 21/02/2022 00:01:00 - 21/02/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11630123

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk bölgelerinde 21/02/2022 04:00:00 - 21/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11936316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah UYGUR sk / TERAZİDERE mah ARA, BAHAR, KARİYE, NEŞELİ, ORTA, OVA, SULTAN MURAT, UYGUR, ÇEŞME sk / VATAN mah EMEK, SAİT EFENDİ, TEL, UYGUR sk bölgelerinde 21/02/2022 10:00:00 - 21/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLÜKDÜZÜ

NO: 11743322

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah DEREBOYU, ÇARŞI sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11697959

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11743325

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah HİSAR, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771866

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ÖZGÜR sk / BARIŞ mah AKDENİZ, ALİ ÇEBİ, CAHİT SITKI TARANCI, EGEMENLİK, KARDELEN, KIBRIS, KORU, LEYLA, MENEKŞE, NEHİR, ZAFER sk bölgelerinde 21/02/2022 09:30:00 - 21/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771750

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah GÜLTEKİN, MEHMET AKİF ERSOY, OLİMPİYAT, ZAĞANOS PAŞA sk bölgelerinde 21/02/2022 13:00:00 - 21/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.