İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 22 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 22 Ağustos Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 22 Ağustos Pazartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

22 Ağustos hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 27962316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ALPARSLAN TÜRKEŞ, ESENLER, HİTİT, MEVLANA, OMURTAK, ŞAHİNER sk bölgelerinde 22/08/2022 09:00:00 - 22/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 27808284

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah KORKMAZ, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 22/08/2022 09:00:00 - 22/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 28019317

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, G-181, G-184, G-186, G-194, G-520, G-559 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 533. sk bölgelerinde 22/08/2022 09:00:00 - 22/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27957316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÖK, KIZILCIK, ORMANLI, REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 22/08/2022 13:00:00 - 22/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 28043769

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah CAMİ 1, MAHMUTBEY 16., MAHMUTBEY 17., MAHMUTBEY 18. sk bölgelerinde 22/08/2022 09:30:00 - 22/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 28043752

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah PINAR, ŞEHİT HÜSEYİN UZUNAL sk bölgelerinde 22/08/2022 10:30:00 - 22/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 28043753

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah HANIMELİ 1, KARANFİL, KÜÇÜK ÇINAR, YONCA sk bölgelerinde 22/08/2022 11:00:00 - 22/08/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 28078319

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 3-4-11. KISIM mah KİLİTBAHİR sk / CEVİZLİK mah İSTANBUL sk / SAKIZAĞACI mah İSTANBUL sk / YENİMAHALLE mah ARALIK, HATBOYU ÇIKIŞI, HAZIRLIK, HUBAN, MEKTEP ARKASI, MEKTEP YOLU, MUHTAR TAHSİN, REYHAN, İSTANBUL sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 22/08/2022 09:00:00 - 22/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 28043685

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HUBAN, REYHAN sk / SAKIZAĞACI mah ASMALI SAKIZ, MUHARRİR AHMET RASİM, YURT SAHİBİ, İSTANBUL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, KARAKOL, MEKTEP ARKASI, TEYYARECİ FETHİ, YANIK SES, YENİ FIRIN, İSTANBUL sk bölgelerinde 22/08/2022 10:00:00 - 22/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.