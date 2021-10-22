İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 22 Ekim 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini paylaştı. İşte 22 Ekim 2021 Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 22 Ekim 2021 Cuma günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 22 Ekim 2021 Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

22 EKİM 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY:

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah FATİH SULTAN MEHMET, HASAN POLATKAN, HAYRETTİN ÖZBEK, VAROL, YAŞAR DOĞU sk bölgelerinde 22/10/2021 09:00:00 - 22/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7830512

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AKMESCİT, AKYAYLA, ALYAZMA, BEHİYE, BOZDOĞAN, CANNUR, DARI, MUAZZAM, MÜRVER, PİNHANİ, RUHSAR, TAKA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF, ÇAVUŞOĞLU, İMRAHOR sk bölgelerinde 22/10/2021 09:00:00 - 22/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817347

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HASTANE mah sk bölgelerinde 22/10/2021 14:00:00 - 22/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KARAKAŞ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ARALIK, CUMHURİYET, DUYGU, KADER, MAZİ, SELAM sk / OSMANGAZİ mah CUMHURİYET, ESEN, TERAZİ sk / İSTİKLAL mah 2613., 2620., 2630., 5.ŞİİR, 562., AHENK, ARMONİ, ATA, ATLAS, BÖĞÜRTLEN, CUMHURİYET, DEREN, ERDEM, EĞİTİM, GAMZE, GÖÇMEN, KAUÇUK, KUMRU, KÖKNAR, KİRAZLI, MERTER, MEŞRUTİYET, MÜFREDAT, MÜZİK, MİLLET, OKUL, PERÇEM, SANAT, SEVİNÇ, TEMEL, TILSIM, UDİ, ULUS, ZAFER, ZEYTİN, ÇİMEN, İNCİ ÇİÇEĞİ, ŞAİR, ŞEBNEM, ŞİİR sk / ŞEHİTLER mah KARADUT sk bölgelerinde 22/10/2021 02:30:00 - 22/10/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817218

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah GAMZE, GÜZELBAKAN, KASAP AHMET, RIZABEY sk bölgelerinde 22/10/2021 09:00:00 - 22/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7830558

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ARIKAN, BAKRAÇ sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİRUZKÖY BULVARI sk bölgelerinde 22/10/2021 13:00:00 - 22/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1528., 1535., 1536., 1537., 1538., 1539., 1540., 1564., 1565., 1568., 1569., 1570., 1571., 1572., 1573., 1574., DÖKÜMCÜLER, MEVLANA sk bölgelerinde 22/10/2021 00:00:00 - 22/10/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7823856

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1528., 1538., 1539., DÖKÜMCÜLER sk bölgelerinde 22/10/2021 00:00:00 - 22/10/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7829329

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1275., 1277., ANAFARTALAR, MAHMUTBEY, VAKIFLAR sk / KİRAZLI mah 1217., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1223., BELEDİYE, DÖKÜMCÜLER, MAHMUTBEY, MERKEZ sk bölgelerinde 22/10/2021 08:00:00 - 22/10/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817202

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1297., 1298., 1299., 1300., 1306., 1307., 1308., 1309., 1311., 1312., 1360., 1371., MAHMUTBEY, ÜSKÜP, ŞEHİT ERDAL ÜNLÜ sk bölgelerinde 22/10/2021 09:00:00 - 22/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 7823861

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GÖL, IRMAK 1, TAŞOVA sk / YENİBOSNA MERKEZ mah ALİ, ATATÜRK, BAHÇIVAN, BALKAN, BARIŞKENT ÇIKMAZI, ERDEM, FERİT SIDAL, GÖL, KIRÇİÇEĞİ, KURULUŞ, NARÇİÇEĞİ, TAŞOVA, VOLKAN 1, YILDIZTEPE, ŞAİR, ŞEFKAT, ŞEHİT AYHAN YILDIZ sk bölgelerinde 22/10/2021 05:00:00 - 22/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7830502

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKGÜN, TUNCAY sk bölgelerinde 22/10/2021 09:30:00 - 22/10/2021 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



