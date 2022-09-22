İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 22 Eylül 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 22 Eylül Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 22 Eylül 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

22 Eylül hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 30851320

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAHRİYE, ERTAŞ, GELİBOLU, MAHİR, PALA, TÜRKSOY, YILDIRIM BEYAZIT, ÖMÜR, İSKEFİYE, ŞÖHRET sk / HİCRET mah KADİM, KIBRIS, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 22/09/2022 01:00:00 - 22/09/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30973357

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgelerinde 22/09/2022 09:30:00 - 22/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 30558568

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, KAYABAŞI, KÖROĞLU, MUTLULUK, ÇETİN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 119. sk / SAADETDERE mah 1., 106., 107., 109., 2., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 84., 85., 86., 87., 88., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., ABDİ İPEKÇİ, GAZİ ABDULLAH ANADOLU, MARMARA, PEYAMİ SAFA sk / TURGUT ÖZAL mah 109., 53., 90., 91., 92., OKTAY RIFAT, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 22/09/2022 00:00:00 - 22/09/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 31148118

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ARPACI, BEBE, EMEKÇİ, HARDAL, KERAMET, NAMIK KEMAL, SEBZECİ, TIPATAN, ÇİĞDEM, ŞİRİN sk / MERKEZ mah ANADOL, ASKI, KERAMET, NAMIK KEMAL, PINAR, SANCAK, TERZİ, TIPATAN, YEŞİL, ŞABAN, ŞİRİN sk bölgelerinde 22/09/2022 09:00:00 - 22/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 31148119

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah KERAMET sk / MERKEZ mah ASKI, ESTİM, MENEKŞE, PINAR, TIPATAN, YAKAR, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 22/09/2022 09:00:00 - 22/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 30711306

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah BAĞCILAR ASFALTI sk / FATİH mah 1745., 1746., 1747., 1748., 1749., 1750., 1751., 1752., 1753., BİRLİK, MEHMET AKİF, VELİOĞLU sk / KİRAZLI mah HÜRRİYET sk / YAVUZ SELİM mah 1063., 1091., 1092., 1093., 1094., 1095., 1096., 1097., 1098., 1099., 1101., 1102., 967., BİRLİK sk bölgelerinde 22/09/2022 00:01:00 - 22/09/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30711307

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 781., 798., 799., 800., 801., 802., 816., 817., 818., 819., 820., 834., 835., 836., 837., 838., 839., 840., 841., 842., FATİH sk bölgelerinde 22/09/2022 00:01:00 - 22/09/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 31017318

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2624., 2626., 2627., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk bölgelerinde 22/09/2022 09:00:00 - 22/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.