İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 22 Kasım 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 22 Kasım 2021 Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 22 Kasım 2021 Pazartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 22 Kasım 2021 Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

22 KASIM 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 8090352

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah HADIMKÖY sk bölgelerinde 22/11/2021 00:00:00 - 22/11/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8090371 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BALKIRI sk bölgelerinde 22/11/2021 02:00:00 - 22/11/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8090374

STANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah HADIMKÖY sk bölgelerinde 22/11/2021 04:00:00 - 22/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8077329

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AKSUNGUR, BİNAY, CANSEVER, EMRULLAH, FATİH, NAMZET, NEVİN, SENCER, TOPRAKLI, TUNAHAN, TÜMEN, ÇAMDİBİ, ÜRGÜP sk / NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT, FATİH sk / İSLAMBEY mah ABDÜLHAMİT, BİRCAN, ESAT, FATİH, GÜLVEREN, KAŞIKÇI, KÜHEYLAN, ŞEBNEM sk bölgelerinde 22/11/2021 09:00:00 - 22/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 7995316

İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 22/11/2021 00:01:00 - 22/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 7995325 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah BAŞAK, BEREKET, BESTE, BUKLE, ESEN, GAFFAR OKKAN, GÜN, HAYAT, OKUL YOLU, ONUR, PAZAR, PETROL, SAĞLIK, SERVİS, TEPE, VATAN, YILDIZ, YOLUÇ, ÇAĞDAŞ, ÖZGÜRLÜK, İSTANBUL sk bölgelerinde 22/11/2021 00:01:00 - 22/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7995324

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ANIT, ASIR, DORUK, DOĞA, EMİR, HURMA, HİCRET, HİDİV, KARAAĞAÇ, KARACADAĞ, KARADAĞ, MAKBER, NAR, VİŞNE, ÇİFTLİK, ÇİLEK sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1515. sk bölgelerinde 22/11/2021 00:01:00 - 22/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8093654

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BONCUK, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERGEN, MEŞRUTİYET, ORD.PROF.DR.ALİ FUAT BAŞGİL, PİRİNÇ, SAFA, SANAYİ, SOFU, SULUKUYU, ULUBAŞ, ÇAKIL sk bölgelerinde 22/11/2021 02:00:00 - 22/11/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8066337

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, YILDIRIM BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 55., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 70. sk bölgelerinde 22/11/2021 09:00:00 - 22/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8083356 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MAHMUTOĞLU sk bölgelerinde 22/11/2021 09:30:00 - 22/11/2021 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8086368

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2604., 2606., 2607., 2608., 2611., 2616., 2619., 2622., 2624., 2625., AHMET HAŞİM, ASLANAĞZI, BURÇ, BURÇAK, BÜKET, BÜYÜK AYAZMA, ESEN, GELİN, GÜLBAHAR, GÜLBİR, GÜNDOĞDU, GÜNEBAKAN, KAKTÜS, LAVANTA, MADIMAK, OYA ÇİÇEĞİ, PAPATYA, PETÜMYA, POYRAZ, SARMAŞIK, TUNA, UTKU, YASEMEN, YAY, YENGEÇ, YILDIRIM, YİĞİT, ZAMBAK, ÇAVUŞOĞLU, ÇAĞRI, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇİTLENBİK, İLGİN, ŞEN, ŞUMNU sk bölgelerinde 22/11/2021 09:30:00 - 22/11/2021 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8063898

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) sk bölgelerinde 22/11/2021 10:00:00 - 22/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8093680

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah CAN, DERMAN, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ÇİMLİ, ŞEHİT DOĞAN ÇABUK, ŞİFA sk bölgelerinde 22/11/2021 10:00:00 - 22/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8083357

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÖK, KIZILCIK, ORMANLI, REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 22/11/2021 13:30:00 - 22/11/2021 16:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8069335

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 35., 36., 37., 38., 39., ATATÜRK sk / HÜRRİYET mah 110., 115., 116., 117., 121., 123., 125., 127., 128., 129., 132., 133., 134., 160., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., ATATÜRK, MENDERES sk bölgelerinde 22/11/2021 09:00:00 - 22/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8069360

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2271., 2295., 2341., 2343., 2346., 2347., 2348., 2350., 2360., 2361., 2363., 2364., 2365., 2366., 2367., 2368., 2369., 2370., 2371., 2372., 2373., 2375., BOSNA, KARANFİL sk bölgelerinde 22/11/2021 13:00:00 - 22/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8069370

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1608., 1609., 1611., 1613., 1615., 1622., 1628., 1629., 1630., 1631., 1632., 1633., 1638., 1668., 1670., 1671., 1672., 1673., 1674., 1675., 1676., 1677., 1678., 1679., 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1700., BAĞCILAR ASFALTI, HALİDE EDİP ADIVAR, OSMANOĞLU sk bölgelerinde 22/11/2021 13:00:00 - 22/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.