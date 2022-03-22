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- İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 22 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 22 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
- Haber Merkezi
- 22.03.2022 - 09:01
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
AYEDAŞ ve BEDAŞ, 22 Mart 2022 Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.
Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 22 Mart 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
22 MART 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?
AVCILAR
NO: 13541698
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah İLKEM sk / GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, ARI, ASKER, ASRİ, ATELYE, ATLI, AZİM, BARIŞ, BAŞARAN, BEKAR, BİÇER, CANDAN, COŞKUN, DAMAT, DEMİRÖREN, DEĞİRMEN, DÖNERTAŞ, DİK, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), EDALI ÇIKMAZI, GALİP, GAYRETLİ, GELİN, GEZEGEN, GÖRÜMCE, GÜLSEREN ALTUNER, GÜLİZAR, GÜMÜŞPALA, GÜZELBAKAN, HACIKADIN, HACIŞERİF, HANDAN, HANEDAN, HATUN, HAZİNE, HÜSEYİN ÖZKAN, KADER, KAYNANA, KAYNATA, KILIÇ, KISMET, KURUÇEŞME, KUTLU, KUYU, LEVAZIM, LİMON, MANOLYA, MERCAN, MESUT, MUTLU, MÜGE, MÜRVET, MİCAN, MİNİK, NADİDE, NAİM ATEŞ, OBA, OCAK, PALMİYE, PAPATYA, RAFETBABA, RIZABEY, RÜZGAR, SARP, SAVAŞ, SEYİSOĞLU, SUBOYU, TUNCA, TÜRKMEN, UYGAR, VELİ, YAKUT, YELPAZE, YENİYUVA, YÖRE, YÜKSEL, YİĞİT, ZABİT, ZİYA, ÇAMLIK, ÇEVRE, ÇIKMAZ, ÇIRA, ÇOBAN SUYU, ÇİÇEK, ÖREN, ÖZGÜR, ÜLKÜ, ÜÇGEN, İNCİ, İPEK, İSKECE, ŞAİR NEDİM, ŞEH.J.ER A.KÜRŞAT KEKLİK, ŞEHİT SERHAT ÖNDER, ŞULE, ŞÜKRÜBEY sk / MERKEZ mah TALİMHANE, ÖZARI sk / ÜNİVERSİTE mah YENİYUVA sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AY sk / MARMARA mah AVRASYA sk bölgelerinde 22/03/2022 00:30:00 - 22/03/2022 08:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 13633318
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1030. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 26/3. sk bölgelerinde 22/03/2022 09:00:00 - 22/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 12992170
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 945., 946., 947., 948., 951., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 970., BİRLİK sk bölgelerinde 22/03/2022 09:00:00 - 22/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13755492
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2088. sk bölgelerinde 22/03/2022 10:00:00 - 22/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13541360
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1381., 1382., 1383., 1384., 1385., 1386., 1470., 1471., 1488., 1502., 1503., FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1266., 1277., 1336., 1337., 1338., 1339., 1340., 1341., 1342., 1343., 1344., 1345., 1346., 1347., 1349., 1352., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 22/03/2022 11:00:00 - 22/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13637316
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 434., 435., 446., 451. sk bölgelerinde 22/03/2022 14:00:00 - 22/03/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 13122906
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ADEM, BARBAROS 1, ELVAN 1, ERGÜN, KEREM 1, METİNBEY, MÜSLÜM, PLEVNE, YAVUZ 1, YAŞAR, İSFAHAN sk / ZAFER mah AKYOL, BAHARİSTAN, BALÇIK, BARBAROS 1, BAĞLARBAŞI, CANAN, COŞARSU, CİHANGİR, GİRNE, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, KAPTAN, KILIÇALİ 1, MADALYON, PLEVNE, SİBEL, TURGUT REİS 3 sk bölgelerinde 22/03/2022 09:00:00 - 22/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13713781
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah HANIMELİ 1, KARANFİL, KÜÇÜK ÇINAR, YONCA sk bölgelerinde 22/03/2022 09:00:00 - 22/03/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 13634317
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah DÜLEK sk bölgelerinde 22/03/2022 10:00:00 - 22/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 13594325
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah MUSTAFA KEMAL ATATÜRK sk / MURATPAŞA mah DERİCİLER D BLOK, DERİCİLER E BLOK sk bölgelerinde 22/03/2022 04:00:00 - 22/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13639316
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah RAMİ KIŞLA, TAŞLIK sk bölgelerinde 22/03/2022 19:00:00 - 22/03/2022 23:59:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 13541813
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah KRİZANTEM, LEVENT sk bölgelerinde 22/03/2022 09:00:00 - 22/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 13608316
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah KARACAOĞLAN sk / GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, AHMET HAŞİM, BERBER, BOZKIR, DOĞA, DURUSU, ERBERK, ESEN, FIRIN, GÖRGÜ, GÜRPINAR, KEZBAN, MALİK AĞA, MÜMİN AĞA, PAZAR, TAHİR AĞA, ZARİF, İNÖNÜ sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKDENİZ 1, ANA AYŞE, ATATÜRK 4, BARAN, DÜLGER, FULYA 3, NARGİLE, UMUT 2, ÇELEBİ, ŞEHİT CELAL MADENDERE, ŞİRİN 1 sk bölgelerinde 22/03/2022 09:00:00 - 22/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 12087807
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah HÜSEYİN AĞA KİREÇHANE sk / YENİŞEHİR mah IRMAK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah DOLAPDERE, ŞAHİN sk / ERGENEKON mah DOLAPDERE, KÜÇÜK BAYIR, ÇİMEN sk / ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR, AKTAŞ, ALDAMGA, AZAK, BAYSUNGUR, BİLEZİKÇİ, DEMET, DERİCİLER, DEĞİRMEN, DOLAPDERE, FENERCİ KADRİ, FEYLOSOF, IRMAK, KARABATAK, KAYTANCI RASİM, KAZASKADIN, KURTULUŞ, KURTULUŞ MASLAĞI, KÜKÜRTLÜ, MARSIK, MEKKARECİ, PERVAZ, PEŞKİR AĞASI, SAKSAĞAN, SARRAF MÜMİN, TUZCU MURAT, YİĞİTBAŞI, ŞAHİN sk / FERİKÖY mah KOCABAŞ, KURTULUŞ sk / HARBİYE mah VALİ KONAĞI sk / İNÖNÜ mah AKKARGA, DOLAPDERE, ELMADAĞ, KÜÇÜK BAYIR, SATIRCI, SAZLIDERE, YENİ NALBANT, ÇİLİNGİR ÇIKMAZI, ÇİMEN sk bölgelerinde 22/03/2022 00:00:00 - 22/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13536335
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah AŞIKLAR, DEREOTU, DUVARCI ADEM, FARABİ, FINDIKLI, GÖLBAŞI, HÜSEYİN AĞA KİREÇHANE, KAPANCA, KARACA, KERESTECİ RECEP, KÜÇÜK DUVARCI, MACAR ARALIĞI, MISIR BUĞDAYI, PAŞA BAKKAL, TAKSİM ÇEŞMESİ, TAVLA, TURAN sk / KOCATEPE mah DUVARCI ADEM, TAKSİM ÇEŞMESİ sk / ÇUKUR mah TARLABAŞI sk / ŞEHİT MUHTAR mah ALTIN BAKKAL, CEVZA, DOĞRAMACI ŞAKİR, ESKİ ÇEŞME, FINDIKLI, HÜSEYİN AĞA KİREÇHANE, KAPANCA, KERESTECİ RECEP, NEFTİ, PELESENK, TAKSİM FIRINI, TAKSİM YAĞHANESİ, TAVLA, TURAN, ÇAM DALI, ÇORBACI sk bölgelerinde 22/03/2022 10:00:00 - 22/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13597326
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah EBE KIZI, EBE KIZI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 22/03/2022 16:00:00 - 22/03/2022 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 13593316
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah MEHMET AKİF CD bölgelerinde 22/03/2022 09:00:00 - 22/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13610316
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah HADIMKÖY YOLU, HASAT sk bölgelerinde 22/03/2022 09:00:00 - 22/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13594316
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah DR. SELÇUK AYTAÇ, KUBİLAY 1, SAYGI sk bölgelerinde 22/03/2022 09:00:00 - 22/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 13476316
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah AKALIN, ARA, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, DÜLGER, DİSPANSER, EGEMENLİK, ENES ÇIKMAZI, GÖKTUĞ, KADER ÇIKMAZI, KAHYA, KALAMIŞ, KALBUR, KALEM ÇIKMAZI, KALENDER, KALFA, KALKAN, KAMER, KAMURAN, KANAL, KARACAKÖY, KAÇKAR, KAİNAT, KORAL, PARK, SAMATYA, SERAMİK, SULARBAŞI, TEBESSÜM, YENİ, ÖZNUR, ÜMMET ÇIKMAZI, İNDERE, İRADE ÇIKMAZI, İTİBAR, İTİMAT, İŞTİRAK sk / ÇANAKÇA mah KARACAKÖY sk bölgelerinde 22/03/2022 01:00:00 - 22/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13476323
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah AKMİNARE ÇIKMAZI sk / ÇANAKÇA mah AMBARLI, BAHÇELİ, BALCILAR, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, EKOL ÇIKMAZI, GÜNGÖR, GÜVERTE ÇIKMAZI, GÜZİN ÇIKMAZI, KARACAKÖY, KİRAZ ÇIKMAZI, PERİ ÇIKMAZI, PİREN, SAFRAN, STAD, TAŞ ÇIKMAZI, UYSAL, YANKI ÇIKMAZI, YOLAÇAN, ÇANAKÇI DEDE , ÇINAR, İBRAHİMÇAVUŞ sk bölgelerinde 22/03/2022 02:30:00 - 22/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13477316
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah DIRGAZ, FATİH SULTAN MEHMET, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURTULUŞ, SAMYELİ, ZAMAN, ÇAMOLUK sk / FATİH mah BEYZA, CANGÜL, CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANİK, CEREN, CEVİZ, FATİH SULTAN MEHMET, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, PEKMEZ DERESİ, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 22/03/2022 04:00:00 - 22/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13713544
ISTANBUL ÇATALCA ilce -ELBASAN mah sk İSTANBUL ÇATALCA ilce -ELBASAN mah sk bölgelerinde 22/03/2022 10:00:00 - 22/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 13718333
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 201., 202., 203., 217., 300., SEZAİ KARAKOÇ sk bölgelerinde 22/03/2022 00:00:00 - 22/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13596316
İSTANBUL ESENYURT ilce -GÜZELYURT(HARAMİDERE) mah sk bölgelerinde 22/03/2022 09:00:00 - 22/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 13594323
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah LOKAL, MÜNZEVİ KIŞLA, OTAKÇILAR, RIZA UZUN, TUNALIGİL, ÇAYCILAR sk / NİŞANCI mah OTAKÇILAR sk bölgelerinde 22/03/2022 00:01:00 - 22/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13713439
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ARI, ERCİYES, LEYLAK, VURAL sk bölgelerinde 22/03/2022 00:05:00 - 22/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13713440
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah SEVCAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 750., 751., 755., 756., 756/1., 758/3., 758/4., 758/7., 758/8., 760., 760/1., 761., 761/1., 762., 763., 764., 765., 765/1., 766., 767., 768., 769., 773., 775., BARBAROS, GEBZELİ, OSMAN ÖZKÜÇÜK, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE sk / ŞEMSİPAŞA mah 30., 31., 55., 56., LÜTFÜ AYKAÇ, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE, ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2868. sk bölgelerinde 22/03/2022 00:05:00 - 22/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13541747
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah PANAYIR ÇAYIRI sk bölgelerinde 22/03/2022 14:00:00 - 22/03/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 13371001
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, BATTALGAZİ, BEDRETTİN SİMAVİ, BÂLİPAŞA, HÜSREVPAŞA, KARAMUK, KOCASİNAN, KORKUTATA, MUHSİR, MÜTERCİM ASIM, SARI NASUH, ŞEMSETTİN SAMİ sk / HIRKA-İ ŞERİF mah AHŞAP MİNARE, AKSEKİ, AKSEKİ CAMİİ, AKŞEMSETTİN, ALTAY, ALTAY CAMİİ, BATTALGAZİ, BAŞKÂTİP, BÂLİPAŞA, CEVİZCİ EKREM, DERSİAM, ESKİ ALİPAŞA, FEVZİPAŞA, HACI LÜTFULLAH EFENDİ, HÜSREVPAŞA, KABAKULAK, KADI, KASİDECİ, KEÇECİLER, KEÇECİLER FIRINI, KIRTAY, MEVKUFATÇI, MEVLÜTÇÜ, MÜTERCİM ASIM, NAKKAŞ LEVNİ, RÜŞTÜ EFENDİ, SADETTİN EFENDİ, SOMUNCULAR, TABAKZADE ÇIKMAZI, UNCU, ZEMBİLCİ, ÇALAR SAAT, İZZETAĞA sk bölgelerinde 22/03/2022 09:00:00 - 22/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 13713440
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah SEVCAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 750., 751., 755., 756., 756/1., 758/3., 758/4., 758/7., 758/8., 760., 760/1., 761., 761/1., 762., 763., 764., 765., 765/1., 766., 767., 768., 769., 773., 775., BARBAROS, GEBZELİ, OSMAN ÖZKÜÇÜK, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE sk / ŞEMSİPAŞA mah 30., 31., 55., 56., LÜTFÜ AYKAÇ, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE, ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2868. sk bölgelerinde 22/03/2022 00:05:00 - 22/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13536331
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1058., 1072., 1073/1., 1076., 1077., GENERAL ALDOĞAN sk / KARADENİZ mah 1155., 1157., 1158., 1162., 1167., 1167/1., 1167/2., 1168., CEBECİ, GENERAL ALDOĞAN, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 22/03/2022 10:00:00 - 22/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13736327
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1138. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2422. sk / İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 106., 110., 111., 129/1., 131., 131/1., 132., 133., 134., 136., 67., 85., 85/1., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 95. sk bölgelerinde 22/03/2022 10:00:00 - 22/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
NO: 13713788
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah KONUT, YARIŞÇI sk bölgelerinde 22/03/2022 11:00:00 - 22/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 13596336
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AVREN, AYSU, GÖKDENİZ, KAĞITHANE BARBAROS sk / SULTAN SELİM mah BAKAY, BALCI, BALMUMU, BALÖZÜ, BARUT, BASKIN, BAYRAKTAR, BEDEN, BOSTANCI, BOYRAZ, BULUT, BURÇAK, BURÇİN, BUYRUK, BİLGİÇ, BİLLUR, BİRİCİK, EBABİL, KAĞITHANE BARBAROS, MELİK, SULTAN SELİM, TAKIM ÇIKMAZI, YEŞİL, ZAFER, ÇİSEM, ŞİRİNOĞLU sk / ŞİRİNTEPE mah ACIYONCA, AKSÖĞÜT, ANAYURT, BAYRAKTAR, BETÜL, CANSEV, GÜMÜŞHANE, HASIR, KANYON, KAĞITHANE BARBAROS, NURTANESİ, OKUR, ZAFER, ŞEHİT OSMAN BOZKURT, ŞİRİNOĞLU sk bölgelerinde 22/03/2022 16:30:00 - 22/03/2022 19:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13596325
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah AYAR, BADEM, BALCI, BALDIRAN, BALMUMU, BALÖZÜ, BARIŞÇI, BARUT, BAYRAKTAR, BAĞCI, BAĞIMSIZ, BAĞLANTI, BELİRLİ, BENT, BEREKET, BESTEKAR, BEYZADE, BORA, BORAN ÇIKMAZI, BOZKIR, BULUT, BURÇİN, BUYRUK, BUZBAĞ, BUĞU, BÜKÜM, BÜLENT, BİLECİK, BİLGİN, BİLGİÇ, BİLİNÇ, EMİR, GÖKDAĞ, GÜLDALI, KELEŞLER, SADAK, SEVECEN, SULTAN SELİM, TANIK, YILDIZTEPE, YOLGÖSTEREN, YİĞİT sk / ÇELİKTEPE mah AYBEY sk bölgelerinde 22/03/2022 16:30:00 - 22/03/2022 19:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 13664316
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATATÜRK, GARDENYA sk bölgelerinde 22/03/2022 00:01:00 - 22/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13663317
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATATÜRK sk bölgelerinde 22/03/2022 00:01:00 - 22/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13749316
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 1., 206. ÇIKMAZ, 209. ÇIKMAZ, 222., 226. ÇIKMAZ, 227., 228., 229., 231., 3., 4., 4.GELİNCİK, 5., ARDIÇKUŞU, ATATÜRK, GARDENYA, GÜL ÇIKMAZI, KAMELYA, KARDELEN ÇIKMAZI, KIRLANGIÇ, KUŞLAR TEPESİ, LALE, MANOLYA ÇIKMAZI, MENEKŞE ÇIKMAZI, PAPATYA ÇIKMAZI, PELİKAN ÇIKMAZI, PROF. AZİZ ERGİN, SÜMBÜL, YAN YOL sk / ATATÜRK mah 2.HÜRRİYET, 312., EREN, ESENTEPE, YAYA sk bölgelerinde 22/03/2022 03:00:00 - 22/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13749317
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 27 MAYIS, HATBOYU sk bölgelerinde 22/03/2022 09:00:00 - 22/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13440620
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1506., BÜLBÜL, GÜVERCİN, KAŞIKÇIN, TOY, YENİ BÜLBÜL sk bölgelerinde 22/03/2022 10:00:00 - 22/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 13713669
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 128., 130., 132., 136., 137., 202., 203., KURT YOKUŞU ÇIKMAZI, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ŞEHİT ERSİN KURT sk bölgelerinde 22/03/2022 08:30:00 - 22/03/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13719320
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AOS 37., AOS 53. sk bölgelerinde 22/03/2022 09:00:00 - 22/03/2022 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13541823
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah KAYA, MECİDİYE, MÜHENDİS, YALÇIN, YENİBAHAR ÇIKMAZI, ÇAM SAKIZI, ÇAYIRGÜZELİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 22/03/2022 09:00:00 - 22/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13441285
ISTANBUL SARIYER ilce -İSTİNYE mah sk bölgelerinde 22/03/2022 09:00:00 - 22/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13541818
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah KAYA, YALÇIN, YENİBAHAR ÇIKMAZI, ÇAM SAKIZI, ÇANTA ÇİÇEĞİ, ÇAYIRGÜZELİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 22/03/2022 09:00:00 - 22/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13541686
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ KAVAĞI mah BURAK ÇIKMAZI, DEMİRBAĞ ÇIKMAZI, HOŞGÖRÜ ÇIKMAZI, KARADERE, KARAHAN ÇIKMAZI, KAVAK ÇAYIR, LİMAN, MIZRAK ÇIKMAZI, SULAKBOSTAN, SULAKBOSTAN BAYIRI sk bölgelerinde 22/03/2022 09:30:00 - 22/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13713670
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ADEM YAVUZ, AHMET CELALETTİN, ARDIÇ, ASLANBAŞ, BOZTEPE, EMİRGAN 1., EMİRGAN 2., EMİRGAN 3. ÇIKMAZI, HANEDAN ÇIKMAZI, KANLIKAVAK DERESİ, KARANFİL, KOZLU, POSTA YOLU, POSTA YOLU ALTI, POSTA YOLU ARKASI, TOROS ÇIKMAZI, YILDIRIM, ÇAĞLA sk / REŞİTPAŞA mah ALTIN ÇIKMAZI, BAL ARISI ÇIKMAZI, BAL ÇİÇEĞİ, ESENGÜL, KUMOĞLU, POSTA YOLU, YAPINCAK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 22/03/2022 12:30:00 - 22/03/2022 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13713672
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah ATATÜRK, BAHÇE, BENEK, BOR, BORA ÇIKMAZI, BOZDOĞAN ÇIKMAZI, BİLDİK, BİLGİ, BİRGÜL, CENNET ÇIKMAZI, DESTE, DUMLUPINAR, EBRU, EVREN PAŞA, FERHAT, GÜLÜM, KARACA, KISMET, LABADA, LAKERDA, MALTA, MERAM, MERKEZ CAMİİ, MERİH, MİDİLLİ ÇIKMAZI, NARLI, OLTU , OSMANLI, OVA ÇIKMAZI, PLATİN, RODOS, SEÇKİN ÇIKMAZI, TEPE, YÜCEL, ÖZEL, ÖZGE, ÖZGÜN, ŞAN, ŞEFFAF ÇIKMAZI, ŞEHİT YILMAZ ÖNER sk bölgelerinde 22/03/2022 13:30:00 - 22/03/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13720316
ISTANBUL SARIYER ilce -MASLAK mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -MASLAK mah sk bölgelerinde 22/03/2022 13:30:00 - 22/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13713676
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah AHMET AĞA, AMİRAL FAHRİ ENGİN, FENERLİ BOSTAN ÇIKMAZI, FENERLİ TÜRBE, HİSAR MEYDANI, KADIN MEKTEBİ, KALE BAHÇE, KALEAĞASI, KEMALETTİN CAMİİ, KIŞLAK, NAFİ BABA, SIRÇACI, TORLAK FIRIN, YAHYA KEMAL, ŞAİR NİGAR MEKTEP, ŞEHİTLİKDERGAHI sk bölgelerinde 22/03/2022 14:30:00 - 22/03/2022 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13713677
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah ALLI TURNA, ATABEY., DOĞANYOL, EKİCİLER, FIRAT., KELEBEK., PALMİYE KONAKLARI, TARAKÇI sk bölgelerinde 22/03/2022 15:30:00 - 22/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 13720317
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKSOY, AYDINLAR, BAŞAK, BEYAZ ÇIKMAZI, BUKET, BURÇ, KIRIM, KUMSAL, MANOLYA, SARIGÜL, YAKUT, YETKİ, ÇETİN EMEÇ, ŞAFAK sk bölgelerinde 22/03/2022 09:00:00 - 22/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13717321
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BAŞKIŞLA, BEDİR, EKİNÖZÜ, ELMALIK, ERENKAVAK, GÖZTEPE, GÜLDERE, KARACAÖREN, KARTALBEY, KIZILKURT, NARLIDERE, PAŞABAĞI, PINARKAYA, SALUR, SARAYBURNU, SAZLIYAKA, TUNCAY, YILDIZTABYA, ZAĞNOSPAŞA, ZEN, ÖZYURT, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 22/03/2022 09:00:00 - 22/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13717319
İSTANBUL SİLİVRİ ilce -GAZİTEPE mah AKÖREN CADDESİ bölgelerinde 22/03/2022 09:00:00 - 22/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13595343
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ADAKALE, AKBAYRAM, ALADAĞLAR, AYAZMA, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, GARANTİ, GÜVENÇ, HANDEGÜL, HARBİYE, HARUN ÇORBACIOĞLU, HEKİMBAŞI, HOŞSOHBET, HÜMAYUN, HİSARYANI, KASAPOĞLU, KUMRULU, KURUÇAY, KÜRDAN, MORSÜMBÜL, MUHTAR MEHMET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MİDYE ÇIKMAZI, OKAN, POSTANE, SEZER, SOKULLU, TACETTİN ÇORBACIOĞLU ÇIKMAZI, TATLIPINAR, TAVŞAN, TEZER, TİFTİK, ÖDEV, ÖKTEN, İNCESU sk bölgelerinde 22/03/2022 09:30:00 - 22/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13720323
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ACAR, AHMET BİRCAN, AKASYA, AKSOY, AKİDE, ALKONCA, ANADOLU, ARMAĞAN, ARSA, ARZU, ATEŞ, AYDIN DİRİK, AZİM, AÇELYA, BAHADIR, BAHARLIBAHÇE, BARBAROS, BAŞAK, BEGONYA, BEGÜM, BETÜL ÇIKMAZI, BEYAZGÜL, BİLLUR, CANDEMİR, CANSU, DALYAN, DEMİRHAN, DERNEK, DEĞİRMENCİ ADİL, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOLUNAY, DOSTLAR, DURU, DÜNYA sk bölgelerinde 22/03/2022 13:00:00 - 22/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 13544327
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah AKIN, BAHÇE, CENGİZ, ESEN 1, GÖNÜL, GÜLŞEN, GÜNEY 4, MEYDAN, SEVİL sk bölgelerinde 22/03/2022 10:00:00 - 22/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 13713440
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah SEVCAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 750., 751., 755., 756., 756/1., 758/3., 758/4., 758/7., 758/8., 760., 760/1., 761., 761/1., 762., 763., 764., 765., 765/1., 766., 767., 768., 769., 773., 775., BARBAROS, GEBZELİ, OSMAN ÖZKÜÇÜK, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE sk / ŞEMSİPAŞA mah 30., 31., 55., 56., LÜTFÜ AYKAÇ, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE, ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2868. sk bölgelerinde 22/03/2022 00:05:00 - 22/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13736327
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1138. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2422. sk / İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 106., 110., 111., 129/1., 131., 131/1., 132., 133., 134., 136., 67., 85., 85/1., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 95. sk bölgelerinde 22/03/2022 10:00:00 - 22/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU
NO: 13755759
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah ÇAYIR sk / ÇIRPICI mah PROF. DR. AZİZ ERGİN, ÇINAR 6 sk bölgelerinde 22/03/2022 09:00:00 - 22/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13755757
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 103. sk / TELSİZ mah LEYLAK, SÜMBÜL sk bölgelerinde 22/03/2022 09:00:00 - 22/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13755731
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 24., 24/4., 24/5., 25/2., 25/8., 27/1., 27/4., 27/7., 27/7. ÇIKMAZ, 28/5., 65/3. sk bölgelerinde 22/03/2022 09:00:00 - 22/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13755760
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah ÇİMEN 1 sk / ÇIRPICI mah PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ÇINAR, ÇINAR 1, ÇIRPICI YOLU, ŞEHİT CENGİZ ALUÇKU sk bölgelerinde 22/03/2022 09:00:00 - 22/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.