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- İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 22 Mayıs 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 22 Mayıs 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
- Haber Merkezi
- 22.05.2022 - 09:06
- Güncelleme : 22.05.2022 - 10:02
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
AYEDAŞ ve BEDAŞ, 22 Mayıs 2022 Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.
Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 22 Mayıs 2022 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
22 Mayıs 2022 Pazar elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Arnavutköy
NO: 22510316
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 22486440
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, KAŞMİR, TENHA, ÇARŞAMBA sk / HASTANE mah AYANOĞLU, AYASOFYA, BALKANLAR, DEĞİRMEN KUYU, HADIMKÖY-İSTANBUL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HASTANE, ORG. NURETTİN BARANSEL, OĞUZATA, POSTANE, ÖZCAN TAŞKINBAŞ, ŞADIRVAN, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk bölgelerinde 22/05/2022 11:00:00 - 22/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 22486455
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AYANOĞLU sk bölgelerinde 22/05/2022 12:00:00 - 22/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Avcılar
NO: 22599351
İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 22/05/2022 08:30:00 - 22/05/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bağcılar
NO: 22512317
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2025., 2032., 2033., 2034., 2057., 2058., 2060., 2061., 2062., 2064., 2065., 2066., 2067., 2068., 2069., 2070., 2071., 2072., 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2081., 2083., 2084., 2090., 2093., 2095., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 680., 681., 697., 698., 699., 700., 701., 702., 714., 722., OSMAN GAZİ, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk bölgelerinde 22/05/2022 00:01:00 - 22/05/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 22486588
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2018., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025., 2026., 2027., 2032., 2052., 2060., 2063., 2067., 2072., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk / TUNA mah 707., 708., 709., 712., 714., BAĞCILAR, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 22/05/2022 04:00:00 - 22/05/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bahçelievler
NO: 22329316
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AYNALI, BİLLUR, FERAH, NAGİHAN, NAR , VALİDE, ÇARDAK, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 22486419
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ASLI, EMRE, ERENLER, FATİH, GÜRANİ, KEREM, NURETTİN KAYA, YUNUS 1, YUVAM, ZAMBAK, İMREN sk / ÇOBANÇEŞME mah ALADAĞ, ARDA, ASLI 1, BÜLBÜL 2, ELMALI, ERGENE, ERGENEKON, FATİH, FİDAN, KÖPRÜLÜ, MERİÇ 1, NAMIK KEMAL 1, ORMAN, SOKULLU 1, SÜLÜN, TUNA 1, ÇORUH sk bölgelerinde 22/05/2022 12:00:00 - 22/05/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bakırköy
NO: 21927102
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah KARANFİL, KÜÇÜK NERGİS sk / bölgelerinde 22/05/2022 01:00:00 - 22/05/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bayrampaşa
NO: 22410316
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah AKINCILAR, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, HANEDAN, HANIMELİ, HAYAT, IŞIL, SERAP sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 22/05/2022 10:00:00 - 22/05/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 22117316
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah GÜMRÜK İSKELESİ sk bölgelerinde 22/05/2022 10:00:00 - 22/05/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 22118316
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DERİCİLER C BLOK, DERİCİLER D BLOK, DERİCİLER E BLOK sk bölgelerinde 22/05/2022 13:00:00 - 22/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Esenyurt
NO: 22521316
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ADNAN MENDERES, AŞİYAN, HADIMKÖY YOLU, LOZAN, MELTEM, PINAR sk bölgelerinde 22/05/2022 00:00:00 - 22/05/2022 08:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 22206838
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1656., 1673. sk bölgelerinde 22/05/2022 00:00:00 - 22/05/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 22206717
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 880., 881., 882., 886., 887., 930., 931., 932., 933., 934., 937., 938., 939., 940., 941., 942., 943., 944., 947., 948., 949., BAHÇE YOLU, URFALILAR sk / SULTANİYE mah 620. sk / ÜÇEVLER mah 887., 891., 921., 923., 924., 926., 927., 928., 929., 930., 939., 942., 953., BAHÇE YOLU, URFALILAR sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 22206713
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1117., 1118., 1121., 1127., 1128., 1129., 1130., 1131., 1135., 1137., 1139., 1140., 1141., 1152., 1153., 1154. sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 22206720
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 620., 625., 649., 650., 651., 652., 653., 659., AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 660., 662., 663., 664., 683., 685., 702., 708., 709., 710., 711., 712., 713., AŞIK ŞENLİK, DOĞAN ARASLI, GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 22448316
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3118. sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 22444317
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah HALİDE EDİP ADIVAR, KARDELEN, MADIMAK, PAZAR sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Fatih
NO: 22486461
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah FENER YAĞHANE, FETHİYE, GÖK ÇIKMAZI, KİREMİT, MANYASİZADE, MESNEVİHANE, MURAT MOLLA, MURAT MOLLA ÇIKMAZI, İSMAİLAĞA 1. ÇIKMAZI sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Güngören
NO: 22470317
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah GÜLDALI, GÜLSEVER, ÇINAR sk bölgelerinde 22/05/2022 08:30:00 - 22/05/2022 17:37:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 22323377
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah IHLAMUR, KAYALAR, KİRAZ, MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 22486684
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DUMLUPINAR, GEÇİT, KAYNAK, MANOLYA, SEMİZ, TATLISU, YETKİN, YEŞİLOVA, YÖNETİCİ, ÇİNÇİNDERE, İMECE sk bölgelerinde 22/05/2022 10:00:00 - 22/05/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sultangazi
NO: 21926544
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2396., 2415., 2416., 2418., 2421., 2423., 2424., 2425., 2858., 2938., 2939., 2940., 2941., MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.