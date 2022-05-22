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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 22 Mayıs 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 22 Mayıs 2022 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 10:02
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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 22 Mayıs 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ, 22 Mayıs 2022 Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 22 Mayıs 2022 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

    22 Mayıs 2022 Pazar elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

    Arnavutköy

    NO: 22510316

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 22486440

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, KAŞMİR, TENHA, ÇARŞAMBA sk / HASTANE mah AYANOĞLU, AYASOFYA, BALKANLAR, DEĞİRMEN KUYU, HADIMKÖY-İSTANBUL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HASTANE, ORG. NURETTİN BARANSEL, OĞUZATA, POSTANE, ÖZCAN TAŞKINBAŞ, ŞADIRVAN, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk bölgelerinde 22/05/2022 11:00:00 - 22/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 22486455

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AYANOĞLU sk bölgelerinde 22/05/2022 12:00:00 - 22/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    Avcılar

    NO: 22599351

    İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 22/05/2022 08:30:00 - 22/05/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    Bağcılar

    NO: 22512317

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2025., 2032., 2033., 2034., 2057., 2058., 2060., 2061., 2062., 2064., 2065., 2066., 2067., 2068., 2069., 2070., 2071., 2072., 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2081., 2083., 2084., 2090., 2093., 2095., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 680., 681., 697., 698., 699., 700., 701., 702., 714., 722., OSMAN GAZİ, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk bölgelerinde 22/05/2022 00:01:00 - 22/05/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 22486588

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2018., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025., 2026., 2027., 2032., 2052., 2060., 2063., 2067., 2072., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk / TUNA mah 707., 708., 709., 712., 714., BAĞCILAR, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 22/05/2022 04:00:00 - 22/05/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    Bahçelievler

    NO: 22329316

    İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AYNALI, BİLLUR, FERAH, NAGİHAN, NAR , VALİDE, ÇARDAK, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 22486419

    İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ASLI, EMRE, ERENLER, FATİH, GÜRANİ, KEREM, NURETTİN KAYA, YUNUS 1, YUVAM, ZAMBAK, İMREN sk / ÇOBANÇEŞME mah ALADAĞ, ARDA, ASLI 1, BÜLBÜL 2, ELMALI, ERGENE, ERGENEKON, FATİH, FİDAN, KÖPRÜLÜ, MERİÇ 1, NAMIK KEMAL 1, ORMAN, SOKULLU 1, SÜLÜN, TUNA 1, ÇORUH sk bölgelerinde 22/05/2022 12:00:00 - 22/05/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    Bakırköy

    NO: 21927102

    İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah KARANFİL, KÜÇÜK NERGİS sk / bölgelerinde 22/05/2022 01:00:00 - 22/05/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    Bayrampaşa

    NO: 22410316

    İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah AKINCILAR, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, HANEDAN, HANIMELİ, HAYAT, IŞIL, SERAP sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 22/05/2022 10:00:00 - 22/05/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 22117316

    İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah GÜMRÜK İSKELESİ sk bölgelerinde 22/05/2022 10:00:00 - 22/05/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 22118316

    İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DERİCİLER C BLOK, DERİCİLER D BLOK, DERİCİLER E BLOK sk bölgelerinde 22/05/2022 13:00:00 - 22/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    Esenyurt

    NO: 22521316

    İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ADNAN MENDERES, AŞİYAN, HADIMKÖY YOLU, LOZAN, MELTEM, PINAR sk bölgelerinde 22/05/2022 00:00:00 - 22/05/2022 08:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 22206838

    İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1656., 1673. sk bölgelerinde 22/05/2022 00:00:00 - 22/05/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 22206717

    İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 880., 881., 882., 886., 887., 930., 931., 932., 933., 934., 937., 938., 939., 940., 941., 942., 943., 944., 947., 948., 949., BAHÇE YOLU, URFALILAR sk / SULTANİYE mah 620. sk / ÜÇEVLER mah 887., 891., 921., 923., 924., 926., 927., 928., 929., 930., 939., 942., 953., BAHÇE YOLU, URFALILAR sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 22206713

    İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1117., 1118., 1121., 1127., 1128., 1129., 1130., 1131., 1135., 1137., 1139., 1140., 1141., 1152., 1153., 1154. sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 22206720

    İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 620., 625., 649., 650., 651., 652., 653., 659., AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 660., 662., 663., 664., 683., 685., 702., 708., 709., 710., 711., 712., 713., AŞIK ŞENLİK, DOĞAN ARASLI, GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 22448316

    İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3118. sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 22444317

    İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah HALİDE EDİP ADIVAR, KARDELEN, MADIMAK, PAZAR sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    Fatih

    NO: 22486461

    İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah FENER YAĞHANE, FETHİYE, GÖK ÇIKMAZI, KİREMİT, MANYASİZADE, MESNEVİHANE, MURAT MOLLA, MURAT MOLLA ÇIKMAZI, İSMAİLAĞA 1. ÇIKMAZI sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    Güngören

    NO: 22470317

    İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah GÜLDALI, GÜLSEVER, ÇINAR sk bölgelerinde 22/05/2022 08:30:00 - 22/05/2022 17:37:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 22323377

    İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah IHLAMUR, KAYALAR, KİRAZ, MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 22486684

    İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DUMLUPINAR, GEÇİT, KAYNAK, MANOLYA, SEMİZ, TATLISU, YETKİN, YEŞİLOVA, YÖNETİCİ, ÇİNÇİNDERE, İMECE sk bölgelerinde 22/05/2022 10:00:00 - 22/05/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    Sultangazi

    NO: 21926544

    İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2396., 2415., 2416., 2418., 2421., 2423., 2424., 2425., 2858., 2938., 2939., 2940., 2941., MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula


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