İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 22 Ocak 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 22 Ocak Cumartesi 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 22 Ocak Cumartesi 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 22 Ocak Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

22 OCAK 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 9702739

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 22/01/2022 09:30:00 - 22/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 10052734

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, BALIKÇI, ITIR, KORU ÇIKMAZI, YOSUN, ÇUKUR, İSTEK sk bölgelerinde 22/01/2022 09:00:00 - 22/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10067323

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, FİRUZKÖY BULVARI, MUSTAFA KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 22/01/2022 13:00:00 - 22/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 9991051

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR sk / SOĞANLI mah AHMET HAŞİM, BAĞCILAR, UMUT, ÜLKÜ sk bölgelerinde 22/01/2022 10:00:00 - 22/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 9923341

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah MENDERES, MURATDERE, YAZGÜLÜ ÇIKMAZI, ÖZDEMİR sk bölgelerinde 22/01/2022 10:00:00 - 22/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 10044321

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah MUSTAFA KEMAL ATATÜRK sk / MURATPAŞA mah DERİCİLER D BLOK, DERİCİLER E BLOK sk bölgelerinde 22/01/2022 13:00:00 - 22/01/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10044320

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AFŞAR, ATA, ATAKAN, BÜYÜK COŞKUN, DERİCİLER A BLOK, DERİCİLER B BLOK, DERİCİLER E BLOK, DERİCİLER F BLOK, ESNAF, KARTOPU, KÜÇÜK COŞKUN, PINAR, ULUYOL, YENİTAŞ, ÖZDEN, İNAN, ŞENGÜL, ŞENLİK sk bölgelerinde 22/01/2022 13:00:00 - 22/01/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10044322

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DERİCİLER C BLOK, DERİCİLER D BLOK, DERİCİLER E BLOK sk bölgelerinde 22/01/2022 13:00:00 - 22/01/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 9828267

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ASMALIHAMAM, PORTAKAL YOKUŞU, REŞATAĞA sk bölgelerinde 22/01/2022 10:00:00 - 22/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLÜKDÜZÜ

NO: 10052733

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 120., 122., 124., 126., 35., 98., HAKİMİYET, HÜRRİYET, KANUNİ sk bölgelerinde 22/01/2022 09:00:00 - 22/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9493333

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA, GÜMÜŞSUYU, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 22/01/2022 09:30:00 - 22/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 9990998

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ARNAVUTTEPE, ATATÜRK 2, BAHADIRHAN, BOZBEYOĞLU, CEBECİ, CENNET, DALBUDAK, DALGIÇ, DALYAN, DAVUTPAŞA, DEMİR, DENİZHAN, DEREN, DERGAH, DERYA 1, DEĞİRMEN 3, DOLAPÇILAR, DOLU, DOLUNAY, DOĞANTEPE, DOĞRAMACI, DURUSU, DÖNER, DÖRTYOL, DÜNYA, DİCLE 2, DİLARA, DİNÇ, DİNÇER, DİRHEM, FERAH, FEVZİPAŞA, FEZA, GEZEGEN, HANIMAĞA, HAVADAR, KARTANESİ, KAZIM KARABEKİR, KILIÇ, KÖKNAR, MEHTAP 3, MİMAR, OLTACI, PAŞAKAPI, PUSLU, SELVİ, SERHAT, SULTAN MURAT, TAHSİNBEY, TEKİN, TIRMIK, TOPÇULAR, TOZKOPARAN, TUFAN, TULUMBACILAR, TURGUTREİS 2, TUTKALCI, TUĞRULHAN, VENÜS 1, YILDIZ 4, YOLCU, ZAMBAK 3, ÇAĞLAR, ÇAĞLAYAN 1, ÇEŞMEYOLU, ÇIRAK, İNCİRLİ, İSTİKLAL, ŞENGÜL 1 sk / MURAT ÇESME mah GEZGİN, GÜLESER, GÜLSEREN, MİMAR, NAZARLIK, NEŞENUR, PANAYIR, SULTAN MURAT, ÇEŞME 1, ÖMÜR 3 sk / ULUS mah FENERKÖY, ÇİĞDEM, İBRAHİMPAŞA sk bölgelerinde 22/01/2022 01:00:00 - 22/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10038325

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah GÜRPINAR YOLU, LİSE, YILDIRAY ÇINAR, ŞAFAK, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 22/01/2022 09:00:00 - 22/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9990906

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 22/01/2022 09:00:00 - 22/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.