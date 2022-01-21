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İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 22 Ocak 2022 elektrik kesintisi sorgulama İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 22 Ocak 2022 elektrik kesintisi sorgulama BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 21 Ocak 2022 Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler... Telegram ile paylaş Google News'de takip et İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ, 21 Ocak 2022 Cuma günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 21 Ocak 2022 Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler... 21 OCAK 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK? AVCILAR NO: 9996518 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah HİLAL, KARATAŞ sk / ÜNİVERSİTE mah KARATAŞ sk bölgelerinde 21/01/2022 09:00:00 - 21/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 9996508 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KANARYA, MEKTEP, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah CAMİ, KANARYA, KARADUT, LALE, MAHİR, MAREŞAL, MEKTEP, URAN, İSTİKLAL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah ORKİDE sk bölgelerinde 21/01/2022 09:00:00 - 21/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 9747665 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, AKGEYİK, AKKOYUN, AKKUZU, ARA, ARKA, ASMA, AVİZE, BABACAN, BİLEN, CEVAHİR, CİVCİV, DENİZ, DENİZKÖŞKLER, DERYA, DR SADIK AHMET, DİLAVER, DİŞÇİ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), EFE, ER ÇIKMAZI, ERİŞİR, EĞİK, FİKRET, FİLİZ, GEMİCİ ÇIKMAZI, GÜRAY, GÜZEL, KARACA, KARAMAN, KARTAL, KEMAL SUNAL, KINA, KOPAN, KORU ÇIKMAZI, KULAÇ, KUZU, LEVENT, MEHTAP, MIZRAK, MUHTAR KAZIM AKGÜL, MUZAFFER, MÜMTAZ, MİNE, NANE, ORHAN VELİ, PANTER, PİLİÇ, SALKIM, SARI LALE, SEDA, SEHER ÇIKMAZI, SERÇE, SET, TAVLA, TEKİN, TİLKİ, VAİZ, YAKAMOZ, YARASA, YASİN, YAY, YEŞİL ÖRDEK, YOSUN, ZAFER, ZEYBEK, ZÜMRÜT, İSTEK, ŞADIRVAN, ŞANLI, ŞEHİT P. ER YAŞAR ATEŞ sk bölgelerinde 21/01/2022 09:30:00 - 21/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 9996519 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah KOÇ, REŞİTPAŞA, TÜLOĞLU, İLİM sk bölgelerinde 21/01/2022 13:00:00 - 21/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAĞCILAR NO: 9803316 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1443. sk / MAHMUTBEY mah 2583., 2584., 2585., 2586., 2587., 2588., 2589., 2590., 2591., 2592., 2629., 2630., 2631., 2632., 2633., 2634., 2636., 2637., 2638., 2639., 2640., DEVEKALDIRIMI, KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 21/01/2022 09:00:00 - 21/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAHÇELİEVLER NO: 9828081 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AVCILAR, BALLICA, BAĞCILAR 1.ARA, BAĞCILAR 2. ARA, BEREKET, BURÇAK, CEYLAN, DEFİNE, KIBRIS, KIZILELMA 1, KOÇ, REHBER, SÖNMEZ, ŞEKER sk / SOĞANLI mah EDİRNE, KIBRIS, REHBER, SUŞEHRİ, SÜLÜN 1, URAL sk bölgelerinde 21/01/2022 02:00:00 - 21/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 9828083 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BALLICA, BURÇAK, KIBRIS sk bölgelerinde 21/01/2022 02:00:00 - 21/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 9893317 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 2.ZAFER, BADEM, DENİZ 1, GÜNEŞLİ, HAN, HARPUT, KANDİLLİ 1, KEBAN, KIZILELMA, KIZILIRMAK, KOŞUCU, KUŞÇU, PAŞA, PINAR 1, TEYYARE, UZAY, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, YILDIRIM, YILDIZ 1, ZAFER, ÇAN, ÇELTİK, İNÖNÜ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 116. sk bölgelerinde 21/01/2022 09:00:00 - 21/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 9991039 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah 1.ASMALI, BARBAROS 3., ŞAKAYIK sk bölgelerinde 21/01/2022 09:30:00 - 21/01/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 9991040 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah REHBER sk / SOĞANLI mah EDİRNE, HÜDAVENDİGAR, REHBER, SÜLÜN 1 sk bölgelerinde 21/01/2022 11:00:00 - 21/01/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BEYOĞLU NO: 9206769 İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ESER ARALIĞI, FATİH SULTAN sk / PİYALEPAŞA mah AKMAN, AVCILAR, AYDIN, AÇIK, BABAPINAR ARALIĞI, BULUT, CAN, ERDEM, FATİH SULTAN, FEVZİ ÇAKMAK, FINDIK, GELİNCİK, GÜVEN, GÜZEL BAHÇE, KIRANKAYA, KUMRU, KUZEY, LALEZAR, MEKTEP, NARİN, NAZ, NÜKHET, OSMANOĞLU, SAĞLIK OCAĞI, SESSİZ, YAKA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 21/01/2022 00:00:00 - 21/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 9884320 İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ELMAS, KESKİN, MEYDAN, UÇ HİSAR, ÇETİN sk bölgelerinde 21/01/2022 10:00:00 - 21/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 9884319 İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DOĞANAY, DOĞANAY ARALIĞI, KESKİN, KILIÇ, TAŞLI, TEPE ÜSTÜ, ZÜMRÜT ARALIĞI sk bölgelerinde 21/01/2022 10:00:00 - 21/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. FATİH NO: 10041327 İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah ADLİYE, AKBIYIK, KUTLUGÜN, TERBIYIK, YENİ SARAÇHANE, İSHAKPAŞA sk / EMİN SİNAN mah ONUR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 21/01/2022 10:00:00 - 21/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. GAZİOSMANPAŞA NO: 9827873 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -KARAYOLLARI mah sk bölgelerinde 21/01/2022 00:05:00 - 21/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 9827871 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah 1.ARI ÇIKMAZI, AKŞEMSETTİN, ALTAY, ARI, CİHAD, ZAFER, İHLAS sk / GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 881. sk bölgelerinde 21/01/2022 00:05:00 - 21/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. KAĞITHANE NO: 10030316 İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AŞKIM, BEHZAT BUDAK, GÖKTAŞ, KAZIM, NEHİR, PETUNYA, YAPRAK sk bölgelerinde 21/01/2022 10:00:00 - 21/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SARIYER NO: 9930255 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah HAYRULLAH ÇAVUŞ, KAPTANI DERYA, KUZGUNCUK, MAHMUT AĞA, SALİH PAŞA, SEVDE, TAZEGÜL, USKUMRU, VURAL, ÜZÜM BAĞLARI sk bölgelerinde 21/01/2022 09:00:00 - 21/01/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 9905316 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CUMHURİYET VE DEMOKRASİ, HUZUR OKULLAR sk bölgelerinde 21/01/2022 09:00:00 - 21/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 9863344 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah ANAFARTALAR, BAŞARI, BEYAZ, BİLGE, GAMZE, GELİNCİKLER, GENÇLİK, GÜRBEN, ILIMAN, KAR, KAYA OCAĞI, KAYNAK, KIRLANGIÇ, MERCAN., MEYAN ÇIKMAZI, ORTANCA, TATLI NAR, TEMİZ ÇIKMAZI, TOPRAK, ULUSAL, UTKU, UYGAR, VARLIK, VENÜS, VEZİR, YAĞIZ, YETKİN, YEŞİM, ÜLKÜ ÇIKMAZI, ÜRETKEN ÇIKMAZI, ÜRÜN ÇIKMAZI, İSPİNOZ, ŞEHİT SIRRI KALELİ sk / FATİH SULTAN MEHMET mah BIÇKIN, DELTA, MERCAN.., REYHAN, SERENAT, ŞEHİT HASAN UZUN, ŞEHİT YILMAZ ÖNER sk bölgelerinde 21/01/2022 09:00:00 - 21/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 9906316 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ADEM YAVUZ, AHMET CELALETTİN, ARDIÇ, ASLANBAŞ, BOZTEPE, EMİRGAN 1., EMİRGAN 2., EMİRGAN 3. ÇIKMAZI, HANEDAN ÇIKMAZI, KANLIKAVAK DERESİ, KARANFİL, KOZLU, POSTA YOLU, POSTA YOLU ALTI, POSTA YOLU ARKASI, TOROS ÇIKMAZI, YILDIRIM, ÇAĞLA sk / REŞİTPAŞA mah ALTIN ÇIKMAZI, BAL ARISI ÇIKMAZI, BAL ÇİÇEĞİ, ESENGÜL, KUMOĞLU, POSTA YOLU, YAPINCAK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 21/01/2022 10:00:00 - 21/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 9906317 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ESENLİK sk / İSTİNYE mah ARPA, ASLAN AĞZI, BALABANDERE, ELİF, ESENLİK, EYLEM, FEDAKAR, FERAY, MEZARLIK ÜSTÜ, NURİ PAŞA sk bölgelerinde 21/01/2022 11:00:00 - 21/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 9907316 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah MOR SÜMBÜL, ADA, AKDENİZ, AKGÜL, AKPINAR, ALPARSLAN, ARABAYOLU, CEMRE, DUYGU, GONCALAR, GÜLCE, KİREÇBURNU CAMİ, MEHMET ÇIKMAZI, NİDA, PROF. DR. AYKUT BARKA, RAİF BEY, SADE, TABYALAR, ÜLKER, ŞİRİNOĞLU sk / TARABYA mah ARABAYOLU sk bölgelerinde 21/01/2022 12:00:00 - 21/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ŞİŞLİ NO: 10017316 İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah ALAATTİN ELMAS, BAHÇECİK 1, BORU ÇİÇEĞİ, DARÜLACEZE sk / KAPTANPAŞA mah BAHÇECİK, DARÜLACEZE sk / MERKEZ mah BAŞAK 1, DARÜLACEZE, GÖNEN, NADİDE sk bölgelerinde 21/01/2022 10:00:00 - 21/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SULTANGAZİ NO: 9930099 İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2488., 2493., 2494., 2495., 2496., 2497., 2500., 2501., 2502., 2503., 2504., 2505., 2506., 2806., ATATÜRK, MİMAR SİNAN, U, V sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 21/01/2022 09:00:00 - 21/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA