İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 22 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 22 Şubat 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 22 Şubat 2022 Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 22 Şubat 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

22 ŞUBAT 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 11926739

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ATATÜRK mah sk bölgelerinde 22/02/2022 01:00:00 - 22/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 11771754

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BELDE, CUMHURİYET, YANIK, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 22/02/2022 09:00:00 - 22/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771854

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CANAN, EMEKLİ, ERENCAN sk bölgelerinde 22/02/2022 13:00:00 - 22/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 11963316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1226., 1227., 1228., 1232., 1234., KURTULUŞ sk bölgelerinde 22/02/2022 00:00:00 - 22/02/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11967316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 22/02/2022 02:00:00 - 22/02/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11969316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1316., 1317., 1319., 1322., 1324., 1344., 1345., 1347., 1348., 1349., 1350., 1351., 1352., 1354., 1355., 1356., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk bölgelerinde 22/02/2022 05:00:00 - 22/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771785

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 663., 664., 665., 666., 667., 668., 675., 688., BAĞCILAR sk / YAVUZ SELİM mah 1016. sk / YENİGÜN mah BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 22/02/2022 09:00:00 - 22/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11757320

İSTANBUL BAĞCILAR, GÖZTEPE MAH, KARANFİL, VİŞNE, SÜMBÜL, UMUT,SELİM, PAŞA , PANAYIR, 2284, 2283, bölgelerinde 22/02/2022 09:00:00 - 22/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11758316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1313., 1314., 1315., 1316., 1317., 1318., 1319., 1320., 1322., 1323., 1324., 1326., 1330., 1350., 1351., 1352., 1353., 1354., 1355., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah HALKALI sk bölgelerinde 22/02/2022 09:00:00 - 22/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11630115

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1404., 1405., 1406., 1418., 1420., 1421., 1422., 1423., SABİA sk bölgelerinde 22/02/2022 09:00:00 - 22/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11630122

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1433., 1434., BAHAR, GÜLBAHAR, HALKALI sk bölgelerinde 22/02/2022 12:00:00 - 22/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11991323

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 18., 8., OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 22/02/2022 12:00:00 - 22/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 11926455

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah SARMAŞIK 2, ÇAYIR, İPEK sk bölgelerinde 22/02/2022 00:00:00 - 22/02/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926457

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ESKİ LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 22/02/2022 02:00:00 - 22/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926459

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ESKİ LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 22/02/2022 02:00:00 - 22/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926458

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ESKİ LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 22/02/2022 02:00:00 - 22/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926738

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah OKTAY, TAYLAN, ÇUHADAR sk bölgelerinde 22/02/2022 15:00:00 - 22/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926742

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, AKPINAR, CEYLAN 1, HORASAN, HÜRRİYET, HİSAR, KAVAKTEPE, PAPATYA, PINARLI 1, SÖĞÜT, YİĞİT, ÖNDER, ŞAFAK, ŞAHİN 1 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 128. sk bölgelerinde 22/02/2022 15:00:00 - 22/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 12014316

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah İNCİRLİ sk / ZUHURATBABA mah BAHARÖZÜ, GÜLDEREN, MUHTAR, TATLINAR, YOLBAŞI, ÇAĞ, İNCİRLİ, ŞENYUVA sk bölgelerinde 22/02/2022 02:00:00 - 22/02/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11998316

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AHMET YOLAÇ, KORMAÇ, MURADIM, MİLAS, SERİ EVLER, UMUT, YENİ YOL, ÇAĞLAYAN, ÖMÜR, ÜLKÜ, İNCİRLİ sk / bölgelerinde 22/02/2022 12:00:00 - 22/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926710

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BELEDİYE HEKİMİ, GENERAL ŞÜKRÜ KANATLI, ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ sk / ZUHURATBABA mah AYDINLAR, BESTEKAR RAUF YEKTA, DR. SALİH ZEKİ, KENT, MAHMUT MORALI, RÜZGARLI BAHÇE, YENİ İNCİRLİ YOLU, ZUHURATBABA, İNCİRLİ, ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ sk bölgelerinde 22/02/2022 15:00:00 - 22/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 11844326

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 22/02/2022 00:01:00 - 22/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11844320

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR KÜÇÜKÇEKMECE mah sk / KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 22/02/2022 00:01:00 - 22/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11847316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 22/02/2022 00:01:00 - 22/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 11630128

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, FUNDA, GÜRSOY, KARAMAN, RÜYA sk bölgelerinde 22/02/2022 00:01:00 - 22/02/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11630134

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah GÜNEŞ, GÜNEŞTEL sk bölgelerinde 22/02/2022 04:00:00 - 22/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11941316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİYA İZZETBEGOVİÇ, ERDEM, SANCAK, YAPRAK, ZAFER sk bölgelerinde 22/02/2022 09:00:00 - 22/02/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11698167

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah 100. YIL, BEYAZ SÜMBÜL, EFE, GÜR, HÜR, IHLAMUR, KIBRIS, KIZILIRMAK, MİLLET, ULUDAĞ, ŞEHİT SADULLAH BALKAN, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 22/02/2022 10:00:00 - 22/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926488

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU, YENİYOL sk / MURATPAŞA mah CİCOZYOLU, KÖPRÜLÜ sk bölgelerinde 22/02/2022 12:00:00 - 22/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 11697976

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah GÜRPINAR, KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 22/02/2022 09:00:00 - 22/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11743326

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah GİRNE, HAYDAR PAŞA, LAMİA, NEDİM, RECEP, RUMELİ, YARASA, ZAMAN, ÇAMÖZÜ sk bölgelerinde 22/02/2022 09:00:00 - 22/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11697974

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 2., 85., 87. sk bölgelerinde 22/02/2022 09:00:00 - 22/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11697972

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk bölgelerinde 22/02/2022 09:00:00 - 22/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 10431316

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah AĞAÇ KÖPRÜ, BARUTÇU ONBAŞI ÇIKMAZI, BÖREKÇİ BAYRAM, HACI SÜLEYMAN, KALAFATÇI YUSUF, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, KULAKSIZ, KULAKSIZ HAMAMI, KULAKSIZ KÜLLHANI ÇIKMAZI, KÜÇÜK PİYALE CAMİ, MAŞA, NALINCI BAYIRI, PİYALE DEĞİRMEN, PİYALE MEKTEBİ, PİYALEPAŞA, YUMAK sk / KULAKSIZ mah ARDA, KARAKOL, KASIMPAŞA KABRİSTANI, KULAKSIZ, KULAKSIZ YAĞHANESİ, KULAKSIZ ÇEŞME, NALINCI BAYIRI, OKÇU YÜCEL sk / KÜÇÜK PİYALE mah ALTIN TOP, AĞAÇ KÖPRÜ, BAHÇE İÇİ, BOSTAN ÇIKMAZI, BURAKCAN KARAMANOĞLU, CAMCI ÇIKMAZI, GEDİK ABDİ CAMİİ ÇIKMAZI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, KUTUCU ÇIKMAZI, KÜREKÇİ ÇIKMAZI, MUHALLEBİCİ ÇIKMAZI, MÜMEYYİZ ÇIKMAZI, NALINCI BAYIRI, ORBAY, PİYALE DEĞİRMEN, PİŞMANİYE, SAKALAR ÇIKMAZI, TULUMBACI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 22/02/2022 00:00:00 - 22/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 12029418

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FEVZİ ÇAKMAK 2 sk bölgelerinde 22/02/2022 01:00:00 - 22/02/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771869

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah DEFNE 4, ERGUVAN 1, GARDENYA, HADIMKÖY YOLU, YEDİTEPE, YENİBAHAR, ZEREFŞAN sk bölgelerinde 22/02/2022 09:30:00 - 22/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771867

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah BEGONYA, ERYILMAZ, FUNDA 4, GÜL 1, GÜLBEYAZ, IHLAMUR 1, KAMELYA 2, KARANFİL, KIRKMERDİVEN, KOZA, KÜÇÜK ÇAMLICA, LALE 1, LEYLAK 3, MANOLYA 3, ORKİDE 2, PALMİYE, PETUNYA, SARDUNYA, YASEMİN 2, YEDİTEPE, YENİBAHAR, YONCA 1 sk bölgelerinde 22/02/2022 09:30:00 - 22/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 11995317

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 22/02/2022 10:00:00 - 22/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 11946316

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah ÇENGEL sk bölgelerinde 22/02/2022 10:00:00 - 22/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926483

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 817., 819., 821., 822., 824., 825., 826., BAHADIR, FATİH SULTAN MEHMET, KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 22/02/2022 10:00:00 - 22/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926487

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1007., KAZIM KARABEKİR sk / MENDERES mah 380., 382., 384. sk bölgelerinde 22/02/2022 11:00:00 - 22/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 11926456

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1902., 1907., 1908., 1910., NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 22/02/2022 09:00:00 - 22/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11977316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 894., 896., 910. sk bölgelerinde 22/02/2022 09:00:00 - 22/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771749

İSTANBUL ESENYURT ilce -SÜLEYMANİYE mah sk bölgelerinde 22/02/2022 10:00:00 - 22/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771805

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1401. sk / ÖRNEK mah 1369., 1373., 1375. sk bölgelerinde 22/02/2022 12:00:00 - 22/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771820

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 137., 3016., 3020., 3022., 3029., 3031., 3033., 3035., 3126., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 22/02/2022 16:00:00 - 22/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 11884316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÖKTÜRK MERKEZ mah sk bölgelerinde 22/02/2022 01:00:00 - 22/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 11697967

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah KOCA MUSTAFAPAŞA, KURU SEBİL, TÜTÜNCÜZADE, ÇINAR sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah BALIKÇI, BALTA, BALTA ÇIKMAZI, BERBER ŞEFİK, CAMBAZİYE MEKTEBİ, DEMİRCİ OSMAN, EMİRLER ÇEŞMESİ, HACI KADIN, HACI KADIN ÇEŞMESİ, KADEM, KADER, KOCA MUSTAFAPAŞA, KOKULU KARANFİL, MİHRİŞAH, MİLLİ MÜDAFAA, PAMUKÇU, SÜRGÜCÜLER, YENİ KEMANCI SİTELERİ, İZCİ TÜRK, ŞIRLAĞAN sk / SÜMBÜL EFENDİ mah ALPER, ALİ FAKİH, ALİ FAKİH ÇEŞMESİ, BURHANETTİN TEPSİ, DERVİŞ MEHMET, FIRIN, FIRIN ÇIKMAZI, HACI KADIN, HACI KADIN BOSTANI ÇIKMAZI, KEMANCI SİTELERİ, RECEP URAS, YAZICI, YAZICILAR sk / SİLİVRİKAPI mah DAĞISTANLI ÇIKMAZI, KOCA MUSTAFAPAŞA, KURU SEBİL, KUVA-Yİ MİLLİYE, ŞEHİT TURAN TOPAL sk bölgelerinde 22/02/2022 09:00:00 - 22/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 11771990

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 832., 833., 835., 835/1., 836., 836/1., 868., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., AKŞEMSETTİN, SEFA sk bölgelerinde 22/02/2022 00:05:00 - 22/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771989

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 834., 835., 835/1., 836., 907., 908., 909., 911. sk bölgelerinde 22/02/2022 00:05:00 - 22/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 11834316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah BARIŞ, EMEK, SAVAŞ, ZEKİ sk bölgelerinde 22/02/2022 01:00:00 - 22/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 12004316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah EFE sk bölgelerinde 22/02/2022 10:00:00 - 22/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11888320

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, ATLAS, BAYRAKLI, BEYHUDAR, BUĞRA, CAZİP, CAZİP ÇIKMAZI, CESARET, COŞKUN, CİVANMERT, DALYAN, DALYAN ÇIKMAZI, DERE ÇIKMAZI, DOĞU, DUYAN, FAYDA, FERAH, GÜRBÜZ, HAK, HAYRAN, KANAAT, KEREM, MENGEN, SUYOLU, TALATPAŞA, TUĞ, UYANIK, VAN, ÖZKAN, ÜLKÜ, İLKYAZ, İMREN sk / YAHYA KEMAL mah GÜNIŞIĞI, İMREN, ŞUBAT sk / ŞİRİNTEPE mah AZİM sk bölgelerinde 22/02/2022 10:00:00 - 22/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11886317

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah İSMETPAŞA sk bölgelerinde 22/02/2022 10:00:00 - 22/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11890316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALDEMİR, DERYA, FATİH SULTAN MEHMET, KARAHİSAR, KORKUT, KUBİLAY, İMALAT, İSMET İNÖNÜ, ŞEHİT DOĞAN AYAZ sk bölgelerinde 22/02/2022 13:00:00 - 22/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11882316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAHADIR, BATTAL, BAĞIŞ, BİNGÖL, BİRDAL, CEYDA, DUMAN, ERDAL, IŞIN, SAKARYA, SONBAHAR, TABİP, TATLI, TAŞÇI, TEKNİK, TOKGÖZ, TORUN, TURAN, UYGAR, YONCA, YUNUS EMRE, ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, BAĞIŞ, DADAŞ, DAL, DEFİNE, DEKAN, SONBAHAR, TEKNİK, TOKGÖZ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 22/02/2022 15:45:00 - 22/02/2022 18:45:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11883316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah SEDEF, SOKULLU sk bölgelerinde 22/02/2022 15:45:00 - 22/02/2022 18:45:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 11926761

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.NAR, KİRAZ sk / FEVZİ ÇAKMAK mah KAYA sk / KANARYA mah ALAKARGA sk / SULTAN MURAT mah KAYA sk bölgelerinde 22/02/2022 09:00:00 - 22/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 11926776

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ALSİT VİLLALARI(TOPÇU BAŞIBAĞLAR SK), BEYZADE ÇIKMAZI, CANFES, DEDE KORKUT, DEDE KORKUT ARALIĞI, DEKOR ÇIKMAZI, DORUK ÇIKMAZI, EFSANE ÇIKMAZI, EKSERCİ, FIRINCILAR, FISTIKSUYU, GÖZDE ÇIKMAZI, GÜLMEZ HASAN, GÜZEL UMUT ÇIKMAZI, HANÇERLİ ÇAVUŞ, IŞIL ÇIKMAZI, KALFA, KASIRGA, KILCI, KUŞBURNU ÇIKMAZI, KİREÇCİ ÇIKMAZI, LOKANTA, NEŞELİ ÇIKMAZI, OCAK ÇIKMAZI, SEFARET YANI, SEVİMLİ, TOPÇU KARAKOL, TOPÇUBAŞI BAĞLAR, UZUNSELVİ, YAZICI, ÇALIŞKAN, ÇAVUŞOĞLU, ÇOBAN KIZI, ÇUBUKÇU, İPEK ÇIKMAZI sk / KOCATAŞ mah GÜNAYDIN sk / MERKEZ mah ALTINDAĞ, BİRBEN, CEBECİ ÇIKMAZI, DAVET, DEMET ÇIKMAZI, KÜME ÇIKMAZI, KÜTÜPHANE ÇIKMAZI, MAYIS ÇIKMAZI, MESKEN ÇIKMAZI, METE ÇIKMAZI, MUHACİR, MİSKET, VALİDE, YEMİN, YURT ÇIKMAZI, ZAMAN ÇIKMAZI, ZİGANA, ÇALIŞKAN, İKİZDERE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 22/02/2022 08:30:00 - 22/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11850332

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah ANAFARTALAR, BAŞARI, GAMZE, GELİNCİKLER, GÜRBEN, KAYA OCAĞI, TATLI NAR, TEMİZ ÇIKMAZI, ULUSAL, UYGAR, ÜLKÜ ÇIKMAZI, ÜRETKEN ÇIKMAZI, ŞEHİT SIRRI KALELİ sk bölgelerinde 22/02/2022 09:00:00 - 22/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11739334

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah BİLGE, CEYLANLAR, DOĞANŞAR, DUMLUPINAR, EVREN PAŞA, FERHAT, MELİSA ÇİÇEĞİ, PERVANE, SEVECEN ÇIKMAZI, ÇERMİK, ŞEHİT HASAN UZUN, ŞEHİT YILMAZ ÖNER sk bölgelerinde 22/02/2022 09:15:00 - 22/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 11697896

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah HASAN DÜZAĞAÇ, ŞEHİT FİKRET ŞANTAR, ŞEHİT HÜSEYİN KARATAŞ, ŞEHİT MEHMET DURACA, ŞEHİT NUSRET ŞAHİN, ŞEHİT OLCAY ÖZCAN, ŞEHİT ŞAHİN YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 22/02/2022 01:00:00 - 22/02/2022 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12032318

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 7053., ABDÜLHALİK RENDA sk bölgelerinde 22/02/2022 09:00:00 - 22/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926693

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ATİK, BOŞ, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRLİK, COŞKU, CİNGÖZ, DENİZYILDIZI, ESARET, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, HASFIRIN, HAYIRLI, HAYRABOLU, KATİBİM, MARTIKUŞU, MISIR, NARLIKAPI, NARLITEPE, NATO, OCAK, SAKLIBAHÇE, SARIEFE, SARRAF, SELEN, SENCER, SEVDALI, TARLABAŞI, TESKERECİ, TOPTANCI, TİCARET, UĞURKAN, YAHYA KEMAL BEYATLI, YÜZÜNCÜYIL, ÇAVUŞ, İLKE, İSTANBUL, İŞLETME sk bölgelerinde 22/02/2022 09:00:00 - 22/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12032326

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALBAY YUNUS DİRİK, KARAMUSTAFA, MUSA ÇAVUŞ, ZAHİT KAYNAR, ÖZKAN TAŞKIN sk / PİRİ MEHMET PAŞA mah HACI PERVANE, HALAY sk / YENİ mah DOKTOR SADIK AHMET, GENERAL ALİ İHSAN TÜRKKAN, GONCA, KORU, MÜJDAT GÜRSU, NEDİM BEYAZGÜL sk bölgelerinde 22/02/2022 13:00:00 - 22/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 11458307

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2021., 2023., 2024., 2025., 2026., 2028., 2029., 2030., 2032., 2053., 2054., 2055., 2056., 2059., 2069., 2105., A, A-2, B, C sk bölgelerinde 22/02/2022 10:00:00 - 22/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 11926698

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah BALIKLI ÇIRPICI YOLU, BLOK İÇİ, G/13., G/18., G/19., G/20., G/21., G/22., G/22/2., G/23., G/25., G/26., G/26/1., G/27., G/29., G/31., G/33., G/35., G/36., G/37., G/37/1., G/38., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA, HALİL DİNÇER sk bölgelerinde 22/02/2022 09:00:00 - 22/02/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12029502

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 102., 103., 103/1., 103/2., 103/3., 103/5., 103/6., 103/A, 103/B, 103/C, 103/D, 105/2., 125., 131., 132., 133., 134., 135., 310. sk / TELSİZ mah 101., BALIKLI YOL, FESLEĞEN, LEYLAK, MENEKŞE, SÜMBÜL sk / VELİEFENDİ mah G/2. sk bölgelerinde 22/02/2022 09:00:00 - 22/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.