İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 23 Ekim 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 23 Ekim 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 23 Ekim 2021 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 23 Ekim 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

23 EKİM 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 7830918

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKDAL, BERKİN, BOLLUCA, CEMİLE, EREZ, GÜLFİDAN, HATİP, MESNEVİ, REŞAT, SARAY BOSNA, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, YELDA, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah İSMET İNÖNÜ sk / HİCRET mah İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 23/10/2021 10:00:00 - 23/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817351

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 23/10/2021 14:00:00 - 23/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 7832328

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah AZİM, HANDAN, MÜRVET, ÇEVRE sk bölgelerinde 23/10/2021 09:00:00 - 23/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817220

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah CANDAN, GAMZE, GÜMÜŞPALA, NALAN sk bölgelerinde 23/10/2021 09:00:00 - 23/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7847326

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FATİH, KANDİL, MARMARA, TALİMHANE, ÇİĞDEM, ŞAMLI sk bölgelerinde 23/10/2021 10:00:00 - 23/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 7818444

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR sk / VATAN mah 29 EKİM, AR, ELMAS, SERDAR sk / YENİDOĞAN mah SAKİN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 23/10/2021 12:00:00 - 23/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818448

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah AKINCILAR, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, HANEDAN, HANIMELİ, HAYAT, IŞIL, SERAP sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 23/10/2021 13:00:00 - 23/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818449

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 14. BLOK, 15. BLOK, 16. BLOK, 17. BLOK, 18. BLOK, 19. BLOK, 21. BLOK, 22. BLOK, 6. BLOK, ATA, ATAKAN, DÖKÜMCÜLER, SİTELER, ÖZDEN, İNAN sk bölgelerinde 23/10/2021 14:00:00 - 23/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818452

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, ENSAR sk bölgelerinde 23/10/2021 16:00:00 - 23/10/2021 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 7816437

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah AHULAR, AKGÖREN, ALBAY NAİL GÖNENLİ, DİLEKYILDIZI, ETİLER, MUHTAR EMMAR EŞKİ, NİSBETİYE, SARIOBA, SEHERYILDIZI, YILDIZÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 23/10/2021 09:00:00 - 23/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 7484340

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah ASMALI MESCİT, ENSİZ, GENERAL YAZGAN, MEŞRUTİYET, MÜEYYET, NERGİZ, SOFYALI, TÜNEL MEYDANI, YEMENİCİ ABDÜLLATİF, ŞEHBENDER sk / EVLİYA ÇELEBİ mah AYBASTI, BEDRETTİN, HOŞCAN ÇIKMAZI, KIBLELİZADE, MEŞRUTİYET, REFİK SAYDAM, ŞİMAL sk / ŞAHKULU mah ENSİZ, GALİP DEDE, KÜÇÜK HENDEK, MEŞRUTİYET, MÜELLİF, OTÇU, TRAMVAY, İLK BELEDİYE, ŞAH DEĞİRMENİ sk bölgelerinde 23/10/2021 00:00:00 - 23/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7798307

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah ATILGAN, BİLGİÇ, ZENGİN sk bölgelerinde 23/10/2021 10:00:00 - 23/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 7798748

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MUHSİNE HATUN mah TAVAŞİÇEŞMESİ sk / SÜMBÜL EFENDİ mah MERDİVENLİ ÇEŞME sk / SİLİVRİKAPI mah YEDİ ŞEHİTLER sk / YEDİKULE mah AKSUNGURLU, BESTEKÂR MUSA SÜREYYABEY, BUCAKBAŞI ÇIKMAZI, CAMİ 1., EĞRİDUT, HACI EVHADDİN, HACI EVHADDİN ÇEŞMESİ, HACI EVHADDİN ÇEŞMESİ ÇIKMAZI, HACI HÜSEYİN ÇEŞMESİ, HACI MANAV, HACI PİRİ, KALAYCI BEDRİ, KIYAKÇI HASAN ÇIKMAZI, KOMODOR ZEKİ IŞIN, KOMODOR ZEKİ IŞIN ARALIĞI, KUYULU BAKKAL, KÜRKÇÜBAŞI HAMAMI, KÜRKÇÜBAŞI ÇIKMAZI, MIZIKA, MUTAF, SAMANCI ODALARI, TABAKÇI, TAHTA TULUMBA, TATLI KAYNAK, TAYYARECİ RIDVAN, TÜTÜNCÜ RASİM, YEDİKULE, YEDİKULE BUCAKBAŞI, YEDİKULE MEYDANI, YEDİKULE İSTASYONU, ZEMBEREK, İKİYÜZLÜ ÇEŞME, İKİYÜZLÜ ÇEŞME ÇIKMAZI, İMAM HÜSEYİN, İMAM SEFA, İMRAHOR İLYASBEY sk bölgelerinde 23/10/2021 00:00:00 - 23/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7830914

İSTANBUL FATİH ilce -TOPKAPI mah sk bölgelerinde 23/10/2021 15:00:00 - 23/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.