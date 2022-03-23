İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 23 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 23 Mart Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor .

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 23 Mart Çarşamba 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 23 Mart Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

23 MART 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

AVCILAR

NO: 13541699

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, ALSANCAK, AYVACI, AZİM, BAŞARAN, CANDAN, DALBASTI, DALTABAN, DAMATAŞI, DİK, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), ELİFOĞLU, GAMZE, GÜLİZAR, GÜMÜŞ, GÜMÜŞPALA, GÜZELBAKAN, HACIBEY, HACIŞERİF, HANDAN, HAZİNE, KARAKAŞ, KARAYOLLARI, KASAP AHMET, KIRMIZI FENER, KURUÇEŞME, MELİK HANIM, MÜRVET, NALAN, NİLGÜN, PAŞA, RIZABEY, SAMANYOLU, SARP, SEYİSOĞLU, SEZABEY, ÇAPARİ, ÇEVRE, ÇOBAN SUYU, ÇUKURÇEŞME, ÇİROZ, İDARE, İNCEBEL, İNCEBEY, İNCİ, İPEK, İSKECE, ŞEHİT ECEVİT YILDIRIM sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 1. sk bölgelerinde 23/03/2022 00:30:00 - 23/03/2022 08:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 13718332

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1103., 1104., CAHİT SITKI TARANCI sk / YAVUZ SELİM mah 1013., 1073., 1075., 1077., 1101., 1103., CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET sk / YENİMAHALLE mah 1102., 1565., 1566., 1567., 1584., 1585., 1587., 1588., 1589., 1590., 1591., AHMET KABAKLI, BAĞCILAR ASFALTI, BİRLİK, HÜRRİYET sk bölgelerinde 23/03/2022 09:00:00 - 23/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13718328

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 160. sk bölgelerinde 23/03/2022 09:00:00 - 23/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 13122909

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah HACI ARİFBEY, HAFIZ BURHAN, ITRİ, YALÇIN KOREŞ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 23/03/2022 09:00:00 - 23/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13541369

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ESKİ EDİRNE YOLU sk / YENİBOSNA MERKEZ mah SANAYİ sk bölgelerinde 23/03/2022 09:00:00 - 23/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13756132

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ÇINAR sk bölgelerinde 23/03/2022 10:00:00 - 23/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 13642316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah MUSTAFA KEMAL ATATÜRK sk / MURATPAŞA mah DERİCİLER D BLOK, DERİCİLER E BLOK sk bölgelerinde 23/03/2022 00:01:00 - 23/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13647316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 14. BLOK, 15. BLOK, 16. BLOK, 17. BLOK, 18. BLOK, 19. BLOK, 21. BLOK, 22. BLOK, 6. BLOK, AFŞAR, ATA, ATAKAN, DÖKÜMCÜLER, KARTOPU, SİTELER, ÖZDEN, İNAN, ŞENLİK sk bölgelerinde 23/03/2022 04:00:00 - 23/03/2022 04:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13643316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -MURATPAŞA mah sk bölgelerinde 23/03/2022 04:00:00 - 23/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13648321

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AFŞAR, ATA, ATAKAN, KARTOPU, İNAN, ŞENLİK sk bölgelerinde 23/03/2022 06:00:00 - 23/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13655316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DEMİRHİSAR sk bölgelerinde 23/03/2022 18:00:00 - 23/03/2022 23:59:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.