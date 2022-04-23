İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 23 Nisan 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 23 Nisan 2022 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 23 Nisan 2022 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 23 Nisan 2022 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

23 Nisan 2022 Cumartesi elektrik kesintisi yapılacak ilçeler

Arnavutköy

NO: 16454316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 23/04/2022 09:00:00 - 23/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16465588

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DR. MİTHAT MARTI, İBNİ SİNA sk bölgelerinde 23/04/2022 09:00:00 - 23/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

NO: 15413589

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1381., ŞEHİT DOĞAN ÖZTÜRK sk bölgelerinde 23/04/2022 10:00:00 - 23/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15413590

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk 2.Sokak. bölgelerinde 23/04/2022 13:00:00 - 23/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayrampaşa

NO: 15486354

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -ALTINTEPSİ mah sk bölgelerinde 23/04/2022 00:01:00 - 23/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15485319

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ANIT, EMİN EFENDİ, HUZUR, MALTEPE, NUMUNEBAĞI, OĞUZHAN, TOPKAPI MALTEPE, İBRAHİMAĞA, ŞİRİN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 23/04/2022 00:01:00 - 23/04/2022 00:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15486323

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah FERAH sk bölgelerinde 23/04/2022 01:00:00 - 23/04/2022 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

NO: 15322972

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1566., 1571., 1581., ALKOP, UĞUR MUMCU sk / KOZA mah 1677., 1678., 1694., 1695., 1696., 1697., 1701., 1702., 1703. sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1541., 1578., 1580., 1581., 1582., 1603., 1607., 1608., 1609., 1611., 1617., UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 23/04/2022 00:00:00 - 23/04/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15533540

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah BARIŞ MANÇO sk bölgelerinde 23/04/2022 09:00:00 - 23/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15533600

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah GAZİ sk bölgelerinde 23/04/2022 09:00:00 - 23/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15533596

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1658. sk bölgelerinde 23/04/2022 16:00:00 - 23/04/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Eyüpsultan

NO: 15486355

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -TOPÇULAR mah sk bölgelerinde 23/04/2022 17:00:00 - 23/04/2022 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih

NO: 15448316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah AHMET ŞUAYİP, ZEYNEP KAMİL sk bölgelerinde 23/04/2022 10:00:00 - 23/04/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri

NO: 15322404

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah MEZBAHA,HAKİMBEY sk bölgelerinde 23/04/2022 09:30:00 - 23/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Zeytinburnu

NO: 15486333

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 23/04/2022 02:00:00 - 23/04/2022 02:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15486342

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah YILANLI AYAZMA sk bölgelerinde 23/04/2022 10:00:00 - 23/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15486356

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 23/04/2022 21:00:00 - 23/04/2022 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.