İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 23 Ocak 2022 elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 23 Ocak 2022 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 23 Ocak 2022 Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 23 Ocak 2022 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

23 OCAK 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 9990986

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ sk bölgelerinde 23/01/2022 09:00:00 - 23/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9990991

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah YAPI, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 23/01/2022 09:00:00 - 23/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10049328

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah İSLAMBOL sk bölgelerinde 23/01/2022 12:00:00 - 23/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 10185319

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1103., 1104., CAHİT SITKI TARANCI sk / YAVUZ SELİM mah 1013., 1073., 1075., 1077., 1101., 1103., CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET sk / YENİMAHALLE mah 1102., 1565., 1566., 1567., 1584., 1585., 1587., 1588., 1589., 1590., 1591., AHMET KABAKLI, BAĞCILAR ASFALTI, BİRLİK, HÜRRİYET sk bölgelerinde 23/01/2022 09:00:00 - 23/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 10052950

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ALEMDARLAR, KARTALTEPE, KOŞUYOLU, ŞANLI ASKER sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 23/01/2022 09:00:00 - 23/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10052949

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ARALIK BAŞI, CAMİ, CEMİYET, FABRİKALAR C, FIRIN, FİLDAMI, KARAKOL ARALIĞI, KİREÇ OCAĞI, OSMANİYE MEKTEBİ, RAHMİ APAK, RAHMİ PAŞA, SIĞIRTMAÇ, ÇOLAK İBRAHİM, ÇÖREKOTU, İSMAİL EREZ, ŞİRİN sk / bölgelerinde 23/01/2022 11:00:00 - 23/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10052951

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ABİDİN DİNO, ERGUVAN, ESKİ HAVAALANI sk bölgelerinde 23/01/2022 12:00:00 - 23/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10052952

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah DEMİRYOLU, SAADETLİ, SALİHİYE sk bölgelerinde 23/01/2022 14:00:00 - 23/01/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10052967

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah NECMETTİN SADAK sk bölgelerinde 23/01/2022 18:00:00 - 23/01/2022 22:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 10052688

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk bölgelerinde 23/01/2022 00:01:00 - 23/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10052693

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -ORTAMAHALLE mah sk bölgelerinde 23/01/2022 04:00:00 - 23/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10087316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL, MALTEPE sk bölgelerinde 23/01/2022 10:00:00 - 23/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9990791

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ERCİYES, KARAKAŞ sk bölgelerinde 23/01/2022 11:00:00 - 23/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 9828268

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah ARDIÇ, KUZEY sk bölgelerinde 23/01/2022 10:00:00 - 23/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 10014316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah KALECİ ÇIKMAZI sk / BEYAZIT mah SANDAL BEDESTENİ, TAVUK PAZARI, ÇARŞIKAPI, ŞEYH HAMDULLAH sk / MOLLA FENARİ mah ATİK ALİPAŞA MEDRESESİ, BİLEYCİLER, KÜRKÇÜLER KAPISI, KÜRKÇÜLER PAZARI, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, MEDRESE ÇIKMAZI, TAVUK PAZARI, YENİÇERİLER, ÇARŞIKAPI, İSKENDER BOĞAZI sk bölgelerinde 23/01/2022 10:00:00 - 23/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10067319

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah ADEM YAVUZ, ALİBABA TÜRBE, GAZİ SİNANPAŞA, NUR-U OSMANİYE, VEZİRHANI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ŞEREFEFENDİ sk bölgelerinde 23/01/2022 13:00:00 - 23/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 9991124

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah LİMON sk / ÇAĞLAYAN mah AYCAN, BAHTİYAR, BAŞARAN, BURÇ, CAMİ, CİHANŞAH, ESEN, GÖKÇE, KANARYA, KAĞITHANE, KIYMET, LİMON, ONURCAN, PAMUK, SEYHAN, SİNANPAŞA, VATAN, YAYLA, YELİZ, ÇAYIRBAŞI, ÖZNUR sk bölgelerinde 23/01/2022 16:00:00 - 23/01/2022 22:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 9702755

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah TAYYARECİ SAMİ, YILANLI AYAZMA sk bölgelerinde 23/01/2022 10:00:00 - 23/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9702756

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 23/01/2022 10:00:00 - 23/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10167329

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 24., 24/4., 24/5., 25/2., 25/8., 27/1., 27/4., 27/7., 27/7. ÇIKMAZ, 28/5., 65/3. sk bölgelerinde 23/01/2022 11:00:00 - 23/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10167332

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 107/1., DR. SADIK AHMET sk / SEYİTNİZAM mah G/19. sk / TELSİZ mah 312., 316., 318., 72., 78., 84/2., 84/4., 84/5., 84/A, 84/C, 85., 85/13., 85/14., 85/15., 85/16., 85/3., 85/4., 85/6., 85/7., 85/8., 85/9., 92/1., BELEDİYE, DR. SADIK AHMET sk bölgelerinde 23/01/2022 13:00:00 - 23/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.