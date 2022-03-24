İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 24 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 24 Mart 2022 Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 24 Mart 2022 Perşembe günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 24 Mart 2022 Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

24 MART 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 13713686

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah SONBAHAR, TÜRKSOY sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13625319

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah BAŞER, BEYKAN, HAZİN, NİLSU sk bölgelerinde 24/03/2022 12:00:00 - 24/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13620316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ATAKAN, BAŞARAN, EMRAH, FEDAKAR, GÜZEL PARK, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, KERMES, MUHTEŞEM, SELDA, TUNÇ, ÜLKÜMEN sk / MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞARAN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN sk bölgelerinde 24/03/2022 14:00:00 - 24/03/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 13595317

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASYA, ATEŞ, BEKÇİ, CENGİZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FATİH, FIRIN, GÜLTEKİN, KANDİL, KASAPOĞLU, KATİP AHMET, MAHMUTOĞLU, MARMARA, MENEKŞE, NAMIK KEMAL, REŞİTPAŞA, RIFAT, SPOR, TAKSİ, TALİMHANE, TAVUKÇU, YAZAR, YENİYOL, ÇİĞDEM, ÖZARI, ŞAMLI, ŞEHİT CEM YURTBEKLER sk bölgelerinde 24/03/2022 00:30:00 - 24/03/2022 08:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13762177

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, DEMİR, MENEKŞE, PINAR, REŞİTPAŞA, İNCESU sk bölgelerinde 24/03/2022 13:00:00 - 24/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 13541385

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1242., 1243., 1244., 1245., 1246., 1247., 1249., 1250., 1257., 1258., 1259., 1268., 1269., 1271., CUMHURİYET, KİRAZLI sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13541391

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah KURTULUŞ sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13755453

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 589., 590., 592., 605., 611., 612. sk bölgelerinde 24/03/2022 11:00:00 - 24/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 13801317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ALİ REŞAT PAŞA, AYVALI, ELMALI 2, HASAN DOĞAN, NEYZEN, NURETTİNPAŞA, RADYUM, TALATPAŞA, YASEMİNLİ, ZİYAPAŞA, ÇINARLI, İSMAİLPAŞA, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, ŞEHİT ÖĞR.A.NAFIZ ÖZBAĞRIAÇIK, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 24/03/2022 03:00:00 - 24/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13802321

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ÇINARLI, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 24/03/2022 03:00:00 - 24/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13802322

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 24/03/2022 04:01:00 - 24/03/2022 07:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13829319

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah OSMAN GAZİ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 24., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., ATATÜRK sk / HÜRRİYET mah 100., 101., 103., 108., 109., 110., 145., 74., 75., 76., 77., 78., 82., 83., 84., 99., ATATÜRK, GAZİ OSMAN PAŞA, MENDERES, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 24/03/2022 11:00:00 - 24/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 13755737

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah YEŞİLKÖY HALKALI sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13810439

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah SARI YAKUP sk bölgelerinde 24/03/2022 14:30:00 - 24/03/2022 19:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 13755486

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah TEKİNER sk bölgelerinde 24/03/2022 02:00:00 - 24/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13794317

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah YUNUS EMRE sk bölgelerinde 24/03/2022 12:00:00 - 24/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 13651316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -MURATPAŞA mah sk bölgelerinde 24/03/2022 00:01:00 - 24/03/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13650316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ADA, BÜYÜK COŞKUN, ERİK, FERUZAY, KALAMAN, VİŞNE, YAVUZ, ÖZTUNÇ, ÜSTÜN, İLHAN sk bölgelerinde 24/03/2022 06:00:00 - 24/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13653316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -MURATPAŞA mah sk bölgelerinde 24/03/2022 06:00:00 - 24/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13763321

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, ÇAM sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13810338

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah KUBİLAY, LOZAN, MALAZGİRT, MİMAR SİNAN, ÇEŞME sk / VATAN mah EMEK, UYGUR, YENİ GÜNEŞ, İNANÇ sk bölgelerinde 24/03/2022 10:00:00 - 24/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13764321

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ADA, KALAMAN, TUNA, ÖZTUNÇ, ŞEHİT CİHAN ERKAN sk bölgelerinde 24/03/2022 10:00:00 - 24/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13755530

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah DEMET, NAKIŞ, NARÇİÇEĞİ, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk bölgelerinde 24/03/2022 11:00:00 - 24/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 13541816

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BERRAK, HARDAL, KRİZANTEM, LEVENT, SÜMBÜL, YENİSÜLÜN sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 13617316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ASLANAĞZI, BEYZA, CELAL, CEVİZLİ, DAMLA, DERMAN, ERLER, GAZEL, GÜLAĞACI, GÜLDALI, GÜLHATMİ, GİRNE, HASAN TAHSİN, HAYIRLI, KARACAOĞLAN, KÜRE, LOKMAN, LİDER, MADEN, MERASİM, METE, MEVSİM, NİMET, OSMANCIK, POYRAZ, RUMELİ, SENİHA, SERİNPINAR, SULTAN FATİH, SÖZEN, VARAN, YAVAŞ, İNÖNÜ, ŞAHİN sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13470339

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 228., 83. sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 13541838

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah GÜVENÇ, İYİNİYET sk bölgelerinde 24/03/2022 10:00:00 - 24/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13763322

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah ALİ PAŞA DEĞİRMENİ, DENİZCİLER, GALATA ŞARAP İSKELESİ, KEMANKEŞ, MUMHANE, MURAKIP, ODUN MEYDANI, YUVA sk bölgelerinde 24/03/2022 10:00:00 - 24/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13544340

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah AKTAŞ ARALIĞI, CAMİ, DEREİÇİ, FETİHTEPE, FETİHTEPE CAMİ, MABET, ÇINAR sk bölgelerinde 24/03/2022 10:00:00 - 24/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13643317

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah KÜÇÜK BAHÇE, MİRALAY KAZIMBEY, YENİ İLHAN sk / MEŞRUTİYET mah ALBAY SADİ ALANTAR, EBE KIZI ÇIKMAZI, ELHAN, KEVSER, KÜÇÜK BAHÇE, MELEK, SUNA KIRAÇ, YENİ İLHAN, İNAN KIRAÇ sk bölgelerinde 24/03/2022 16:00:00 - 24/03/2022 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 13762165

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ACUN, ADALET 2, AKASYA 4, AKMAN, ASIR, ASRİ, ATAN, BABACAN, BADEM, BALIKÇI, BENAY, BURHAN, BİZİM, DEMİR 2, DİLMEN, EMEL, ER, ERDEM 2, ERTÜRK, ESRA 1, ESİNEL, FENER, GÖKTAŞI, GÖREN, GÜLAĞACI, GÜLER 1, GÜLTAŞ, GÜNER, GÜNEŞ, GÜNGÖR 1, GÜVERCİN 2, GİRNE, HEDEF, HUZUR, HÜNER, HÜNKAR, KAPLAN 1, KUMSAL, KUPA, KİLÇİÇEĞİ, LADİN 1, MEDENİ, MERT, MODERN, MURAT 1, MİÇO, NEHİR, NEVRA, NİL, NİMET, ORHUN, PETEK, RENGİGÜL, REİS, SAYDAM, SELVİ 2, SEVGİ 1, SEVİM 1, SILA, SUSAM, SİNEM 1, TAN 1, TAÇ, TOROS 1, TUGAY, UMUT 3, USKUMRU, UÇAL, UÇAN, UÇAR, VATAN 1, YAVUZ 1, YAY, YAZAR, YENİ CAMİ, YESEMİN, YOĞURTHANE, YUNUS, YÜZYIL, ZAMBAK 4, ÇALIŞKAN, ÇAM 2, ÇAĞDAŞ 3, ÇEMBER, ÇINAR 3, ÖĞÜT, ÜLKÜ, ÜMİT 1, ŞANLI, ŞAİR 1, ŞÜKRAN 1 sk / MİMAROBA mah AKDOĞAN, AKÖZ, BAYRAM 3, BOĞAZ, DOSTELİ, ELÇİ, EMİRŞAH, EVREN 1, FATOŞ, FATİH 1, GÜNEŞ, KUŞBURNU, OCAKBAŞI, SERİN, YAŞAMAK, ÇARMIKLI, ÇİSİL sk / SİNANOBA mah AKKOR, CANIM, ERTÜRK, FİKRİYE, HAVZA, ILGIN, ITIR 1, KANARYA 4, MEVLANA 1, SEYRAN 2, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 24/03/2022 01:20:00 - 24/03/2022 06:20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13594318

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BARBAROS 1 sk / PINARTEPE mah AKARCA, ASU, AYYILDIZ 1, BAŞAR 1, CAN 2, FUAT BİLGİN, GÖZTEPE, LEYLAK 4, MEHMET AKİF ERSOY, NİSA 1, REVAN, SÜMBÜL 5 sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13764322

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah AKMEŞE, BİLGE 2, CİVAN, DANTEL, EFELER, FEVZİ ÇAKMAK, KAYNARCA, ORHAN VELİ, ÇELEBİ 1, ŞEBNEM, ŞEHNAZZADE sk / KAMİLOBA mah TUTKU sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13614316

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah EFE, FULYA, HİLAL, IRMAK, MEHMET AKİF ERSOY 1, OKUL 1, YILDIZ, ŞENLİK sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 13595326

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah AKÇAY, AYAZMA ÇEŞME, CAHİD, DEMOKRASİ, DERVİŞ, DİRAYET, FLORYA ÇIKMAZI, FİKİR ÇIKMAZI, FİLYOS ÇIKMAZI, FİRUZE ÇIKMAZI, HARMANÜSTÜ, KARAÇUKUR ÇIKMAZI, MUSTAFA KEMAL, OCAKLAR, YARDIM, YEDİVEREN, ÇIRA, ÖZDENİZ, İSTANBUL, İSTİKLAL sk / KALFA mah AYCİHAN, BAŞAKKÖY, BERK, DAĞYENİCE, EMSAL, EROĞLU, ESENGÜL, GARİPLER ÇIKMAZI, HOŞGÖRÜ ÇIKMAZI, HOŞNUT ÇIKMAZI, HOŞSEDA, HİCRAN ÇIKMAZI, HİMMET ÇIKMAZI, HİTİT ÇIKMAZI, HİZMET ÇIKMAZI, MEZARLIK, NESRİN ÇIKMAZI, OSMANLI, RAHMAN, SADEGÜL, TÜRBE, YONCA, ÜZÜM, ŞAMDAN sk bölgelerinde 24/03/2022 09:30:00 - 24/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13713546

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BAYINDIR, BUDAK, KAFKAS, YALDIZ sk bölgelerinde 24/03/2022 10:00:00 - 24/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 13810359

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 145., 146., 150., 151., 152., 153., 158., 159., 160., 161., 171., 173., PASİNLER, SEYİT ONBAŞI, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13810339

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 233., 234., AKSARAY sk bölgelerinde 24/03/2022 11:00:00 - 24/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13755537

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1043. sk bölgelerinde 24/03/2022 12:00:00 - 24/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13755452

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 850., 852., 853., 854., 855. ÇIKMAZ, 857., 858., 859., 860., 861., 861/1., 862., 863., 864., 865., 866., KARAOĞLANOĞLU, KIRIM, KÖYİÇİ, MEHMET AKİF İNAN, ŞEHİT HALİL SAĞIR sk / HAVAALANI mah GÜLBEN, GÜLDÜRÜ, GÜLEK, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜLHAN, GÜLNİHAL ÇIKMAZI, GÜLSER, GÜLÇİN, HACI BAYRAM, KIRGIZ, KIRIM, KÖYİÇİ, MEHMET AKİF İNAN sk // FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah NARLIBAHÇE sk bölgelerinde 24/03/2022 13:00:00 - 24/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 13755485

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah NEZİH BARUT sk bölgelerinde 24/03/2022 00:00:00 - 24/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13762170

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah BÜYÜK YONCA sk / ŞEHİTLER mah AKÇAAĞAÇ, GÜRGEN, KAVAK, MAUN, MEŞE, OKALİPTUS, SABA, SİMA sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13759389

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1121., 1137., 1138., 1139., 1140., 1141., 1142., 1143., AHMET ARİF sk bölgelerinde 24/03/2022 10:00:00 - 24/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13759390

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 659. sk bölgelerinde 24/03/2022 12:00:00 - 24/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 13713454

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah KORUK, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1447. sk / YAYLA mah BAL, CAMİ, EMRE, FİRUZE, KADER, KONAK, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SEDA, ZÜMRÜT, ÇINAR sk bölgelerinde 24/03/2022 00:05:00 - 24/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13541697

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah AHMET AYIK, BİLGİÇ, GÜZEL, KAR, MOSTAR, NİHAL, ZENGİN, ZUHAL, ŞEKER, ŞENLİK sk bölgelerinde 24/03/2022 09:30:00 - 24/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 13371006

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AYNALI DÜKKAN, AYNALI DÜKKAN ÇIKMAZI, CAMBAZ, CAMBAZ ÇIKMAZI, DRAMAN, GEVGİLİ, HACI RIZA, HACI İSA BOSTANI, HACI İSA MEKTEBİ, HAMAMİ CAMİİ AVLUSU, HELVACI HASAN, KAMIŞ, KARİYE HANI, KESMEKAYA, KEÇECİ, PASTIRMACI YOKUŞU, PÜSKÜLLÜ, SALDIRMA, SARI ÇİZMELİ, SULTAN ÇEŞMESİ, TATLICI, TOPTANCI, TÜRKELİ 1., YÖRÜK sk / DERVİŞ ALİ mah ALİŞAH, ARI, AYNALI DÜKKAN, BESTEKÂR SERVET, CEPKEN, DERVİŞ ALİ, DERVİŞ ALİ ÇIKMAZI, DRAMAN, DİLMAÇ, HACI RIZA, HAMAMİ CAMİİ AVLUSU, KASAP, KEFEVİ, KESMEKAYA, MİRAÇ, SEBZE BOSTANI, SEBZE BOSTANI ARALIĞI, SENA, SÖĞÜTLÜ BAKKAL, TETİK, TOPTANCI, YAHYAZADE, ŞEHİT ÜMİT UÇAN sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13652316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SARAÇ İSHAK mah SARAÇ İSHAK sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13795316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, AŞİREFENDİ, BÜYÜK POSTANE, CEMAL NADİR, HAKKI TARIK US, HOCA KASIM KÖPRÜSÜ, POSTANEYANI sk bölgelerinde 24/03/2022 10:00:00 - 24/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 13713453

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah 48/1., ADALET, AYTEKİN, BAĞLIK, DERYA, DESTEGÜL, DİLRUBA, EMEK, KAMER, KARTAL, KAVAKLIDERE, KEÇEKAMER, KEÇESUYU, KEÇEYOLU, KIBRIS, MERT, MUTLU, NEŞE, PARLAK, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, TOROS, VİŞNELİ, YURT sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 774/1., 797., 798., 799., 803., 803/4. sk / ŞEMSİPAŞA mah 42., 42/1., 44., 46., 48., 48/1., 49., 50., 51., KEÇESUYU, MARAŞ, İSTANBUL sk bölgelerinde 24/03/2022 00:05:00 - 24/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13787329

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1020., 1028., 1029., 1033., 1034., 1036., 1037., 1041., 1044., 1051., 1052., 1054., 1056., 1057., 1058., 1070., 1071., 1072., 1072/1., 1072/2., 1073., 1077., 1190., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, MİMAR SİNAN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 24/03/2022 11:00:00 - 24/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13810362

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah HALİTPAŞA sk bölgelerinde 24/03/2022 12:00:00 - 24/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13721324

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 758., 758/1., 758/2., 758/6., CENGİZ TOPEL, EFE MEHMET, HEKİMSUYU, İSTANBUL sk / YENİ MAHALLE mah 537., 538., 539., 590., 591., 593., 602., 603., 604., 605., 605/1., 605/2., CEBECİ, CENGİZ TOPEL, HEKİMSUYU, İSTANBUL sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2076. sk / ESENTEPE mah 2382. sk bölgelerinde 24/03/2022 14:00:00 - 24/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 13741316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah ADAK, TİMUR sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13742321

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah SELAMET sk bölgelerinde 24/03/2022 10:00:00 - 24/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13814335

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AYAZMA, CENDERE, SELAMET, İSMETPAŞA, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN sk / ÇAĞLAYAN mah ASLANBEY, AYAZMA, BOSTAN, BİROL, LATİF sk bölgelerinde 24/03/2022 11:00:00 - 24/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13814316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AYAZMA sk bölgelerinde 24/03/2022 11:00:00 - 24/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 13541690

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 3., MANOLYA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 23/03/2022 00:01:00 - 23/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13541688

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah KAMELYA, KUŞLAR TEPESİ sk bölgelerinde 23/03/2022 00:01:00 - 23/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13658316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1235., 1240., 2.MERİÇ, 2.SEVİM, BAHAR ÇIKMAZI, CEYLAN, DEMİRKAPI, ERMİŞ, FERYAT, GÖKSU, GÖKÇE, HELVACI, KATİP, MASLAK ÇEŞME, PLEVNE, SEDA ÇIKMAZI, ÇAYIR, İPEK, ŞAFAK ÇIKMAZI sk / İNÖNÜ mah 1.GENÇ, 1.MUTLU, ERMİŞ, FERYAT, HELVACI, MASLAK ÇEŞME, PLEVNE, SEVİMLİ, YAVAŞ, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13440633

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah YEŞİLOVA YAN YOLU sk / YEŞİLOVA mah 1.SİTE, 1.TİMURLENK, 1.ZEYNEP, 1012., 2.NEŞE, 2.SÜLÜN, 2.ÇAKIR, 3.FATİH, 3.ZÜMRÜT, 4.BARBAROS, 5.ORTA, 7.LALE, CİDDİ, GAZİ OSMAN PAŞA, YAVUZ SELİM, YENİ CAMİ, YEŞİLOVA YAN YOLU, ZUHAL, ŞIK sk bölgelerinde 24/03/2022 10:00:00 - 24/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 13720322

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BİLİM, DEREBOYU 2, ESKİ BÜYÜKDERE, ZÜMRÜTÜM sk / REŞİTPAŞA mah ESKİ BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13713615

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah BAHAR, ERDEMLİ, KAZIM KARABEKİR PAŞA CAMİ, KİRAZLI ÇIKMAZI, SEDATKENT, ÇALI ÇIKMAZI, ÇOTANAK sk / ÇAYIRBAŞI mah SEDATKENT sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13831316

ISTANBUL SARIYER ilce -GÜMÜŞDERE mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -GÜMÜŞDERE mah sk bölgelerinde 24/03/2022 12:10:00 - 24/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13721325

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah AKDAĞ, AKEL, ATMACA, AYÇA, BAĞLARELİ, DEMİRCİKÖY, GEZEN, KALE, KAMIŞLIK DERESİ, KATMER, KUMDERESİ, ORKİNOS, PİLAVKAYA, SU TERAZİSİ, TAMBURA, TAŞKIN, TOTAK, UYUM, ÇUKUR sk bölgelerinde 24/03/2022 13:30:00 - 24/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 13543317

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah SARICA sk bölgelerinde 24/03/2022 01:00:00 - 24/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13727316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ATAYOLU, BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL, ERGÜL, KORHAN, SÜMEYYE, ULUBATLI sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13726317

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BAŞKIŞLA, BEDİR, EKİNÖZÜ, ELMALIK, ERENKAVAK, GÖZTEPE, GÜLDERE, KARACAÖREN, KARTALBEY, KIZILKURT, NARLIDERE, PAŞABAĞI, PINARKAYA, SALUR, SARAYBURNU, SAZLIYAKA, TUNCAY, YILDIZTABYA, ZAĞNOSPAŞA, ZEN, ÖZYURT, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13441278

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ABBAS, ACEMOĞLU, ALİBEY, AYAZMA, CEPHANECİ, CÖMERTTÜRK, GENÇSOY, GÜNEY, HALAT, KADIKÖY BAĞLARI, KAZASKER, KERPİÇHANE, KODAK, KURTULUŞ, KUZEY, KÜLAHLI, KÜRDAN, MAVİŞ, MİDYE ÇIKMAZI, RİTİM, SOKULLU, SULTAN SELİM, SULTANDAĞ, SUSUZ, TEVAZU, TOPHANE, ÇAYIRBAŞI, ÇORBACIOĞLU sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13762086

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah SUNGUR ALP sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13762150

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ALDEMİR, ALEM, ARILI, ARŞİMET, ATİK, BAYINDIR, BAŞPINAR, BOŞ, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRLİK, BİRİNCİ, CEMŞİT, COŞKU, CİNGÖZ, DARGEÇİT, DEMOKRASİ, DENİZYILDIZI, DURGUN, ERGENEKON, ESARET, FEN ÇIKMAZI, FIRFIR, FİYONK, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, GÖK, GÖLBAŞI, GÖLYANI, GÜLPEMBE, GÜVEN, GİRGİN, HANCIOĞLU, HARİTACILAR, HARŞİT, HASFIRIN, HAVANCI, HAYIRLI, HAYRABOLU, HIZIROĞLU, HÜKÜMDAR, HÜZÜN, HİSARÖNÜ, KANUN, KARAKARTAL, KATİBİM, KESTİRME, KETENDERE, KOCAYEMİŞ, KUVVET, KÖYALTI, KÜLTÜRLÜ, KİMYA, MARTIKUŞU, MEHMET ALİ UZER, MEKAN, MERHAMET, MERSİNAĞACI, MISIR, MUKADDES, MÜNEVVER, MİLLİ MÜCADELE, NADİREN, NAKİL, NALBANT, NARGİLE ÇIKMAZI, NARLIKAPI, NARLITEPE, NATO, NAZLI, OCAK, PERİ, PITIR, PİYADE, SAFAHAT, SAKLIBAHÇE, SAKİN ÇIKMAZI, SARIDAĞ, SARIEFE, SARIÇAM, SARRAF, SAZLIK, SELEN, SENCER, SERAMİK, SERİN, SEVDALI, SEZON, SUBAŞI, SÜPHAN, TAHTALI, TAN, TANE, TARLABAŞI, TEPELİ ÇIKMAZI, TERCÜMAN, TESKERECİ, TOHUM, TOPAĞACI, TOPTANCI, TOYA, TRABLUS, TRUVA, TURALLAR, TUĞRABERK, TUĞRALI, TÜRKLER, TİCARET, UZER, UÇUK, UĞURKAN, VEDA, VEFA, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAVUZCAN, YELKOVAN, YEŞERTİ, YOLAÇAR, YÜZÜNCÜYIL, ZEKİ, ZEMİN, ZERDE, ÇAVUŞ, ÇAVUŞOĞLU, ÖZ KANARYA, ÜMİT, İLKE, İSTANBUL, İŞLETME, ŞANS ÇIKMAZI, ŞEMDİN, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13762155

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GÖLET, SUNGUR ALP sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13728316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah AKDİYEN, DENİZEVLER, ERDE, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, KURŞUN, NECATİ KALFA, OFLU, OPERATÖR DOKTOR HÜSNÜ ÖZTÜRK, OTMAN, SALI, SAMANYOLU, SERDAROĞLU, TERAKKİ, YAYLA, ÖZBEK sk bölgelerinde 24/03/2022 13:00:00 - 24/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 12087816

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BARUTHANE, BAYSUNGUR, BİLEZİKÇİ, DERE 2, DOLAPDERE, ERGENEKON, EŞREF EFENDİ, KURTULUŞ, POYRAZ, SEYMEN, TÜRKBEYİ sk / CUMHURİYET mah ERGENEKON, HALASKARGAZİ, SAKSI sk / DUATEPE mah BARUTHANE, BOZKURT, ERGENEKON, KURTULUŞ sk / ERGENEKON mah DOLAPDERE, HALASKARGAZİ, KAYA HATUN, POYRAZ, YUNUSBEY sk / ESKİŞEHİR mah DOLAPDERE sk / FERİKÖY mah BARUTHANE, BOZKURT, KURTULUŞ, SAVAŞ sk / MEŞRUTİYET mah MADALYON sk / TEŞVİKİYE mah NİŞANTAŞI IHLAMUR YOLU, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 24/03/2022 00:00:00 - 24/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13744329

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ALİ KAYA, BÜYÜKDERE, ECZA, HARMAN 1 sk bölgelerinde 24/03/2022 01:00:00 - 24/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13490320

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah SAFA MEYDANI sk / İSTİKLAL mah BÜYÜK YOKUŞU, FESCİ YOKUŞU, İPLİKÇİ FIRINI sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 13713454

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah KORUK, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1447. sk / YAYLA mah BAL, CAMİ, EMRE, FİRUZE, KADER, KONAK, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SEDA, ZÜMRÜT, ÇINAR sk bölgelerinde 24/03/2022 00:05:00 - 24/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13736331

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195., 2196., 2197., 2198., 2199., 2200., 2201., 2202., 2203., 2204., 2205., 2209., 2211., 2216., 2217., 2218., 2219., 2220., 2221., 2221/1., 2222., 2223., 2224., 2225., D, E, F sk bölgelerinde 24/03/2022 10:00:00 - 24/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13713522

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2106., 2107., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MUHSİN YAZICIOĞLU sk / UĞUR MUMCU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 24/03/2022 10:00:00 - 24/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13721324

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 758., 758/1., 758/2., 758/6., CENGİZ TOPEL, EFE MEHMET, HEKİMSUYU, İSTANBUL sk / YENİ MAHALLE mah 537., 538., 539., 590., 591., 593., 602., 603., 604., 605., 605/1., 605/2., CEBECİ, CENGİZ TOPEL, HEKİMSUYU, İSTANBUL sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2076. sk / ESENTEPE mah 2382. sk bölgelerinde 24/03/2022 14:00:00 - 24/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13713523

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2423. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 14. sk / İSMETPAŞA mah 134., 76., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 92., 95., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 24/03/2022 15:00:00 - 24/03/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.