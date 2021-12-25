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- İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 25 Aralık 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 25 Aralık 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
- Haber Merkezi
- 25.12.2021 - 10:06
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
AYEDAŞ ve BEDAŞ, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.
Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 25 Aralık 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
25 ARALIK 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?
ARNAVUTKÖY
NO: 8642344
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah AKKAYA, CUMA, DELİKLİKAYA, FASIL, HAŞİM, HIZIR, HİZMET, KAYABAŞI, MARANGOZ, MEŞETOPU, NARİN, PLATO, SABIR, SAHRA, SAMANYOLU, SANDAL, SARDUNYA, SARIÇİÇEK, SIRAT, İDEAL, İMAR sk bölgelerinde 25/12/2021 09:00:00 - 25/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8633561
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 25/12/2021 09:00:00 - 25/12/2021 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8685325
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 25/12/2021 13:00:00 - 25/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8633564
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 25/12/2021 14:00:00 - 25/12/2021 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 8642164
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ÇİĞDEM, ÖZGÜLER sk bölgelerinde 25/12/2021 09:00:00 - 25/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8663324
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-180, G-180/1, G-183, G-187, G-220, G-527, G-792 sk bölgelerinde 25/12/2021 10:00:00 - 25/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 8641372
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 680., 701., 702., 705., 714., 727., 728., 729., GÜNGÖREN sk bölgelerinde 25/12/2021 09:00:00 - 25/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8623544
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 675., 676., 677., 685., 686., 693., 694., 695., 696., 697., 698., 699., 700., 702., 703., 704., 705., 706., 707., GÜNGÖREN sk / ÇINAR mah 795., 802. sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah 694 sk bölgelerinde 25/12/2021 16:00:00 - 25/12/2021 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 8633519
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALSANCAK, ASLAN 1, BILDIRCIN, BOZTEPE, CAMİ 2, ERMAN, FERİT SELİMPAŞA, GENÇOSMAN, KANARYA, MUCİZE, MUSTAFA KEMALPAŞA, ORKİDE, RÜZGARLI, SANCAKTEPE, SERDAR, SETÜSTÜ, SİTE, TUFAN, TURGUT, YAVUZ, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE 1.ARA, YEŞİLTEPE 2.ARA sk bölgelerinde 25/12/2021 02:00:00 - 25/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8608549
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah EFELER 1 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 210., 213. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 6/5. sk bölgelerinde 25/12/2021 09:00:00 - 25/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 8642160
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah DERYA, MEKTEP sk bölgelerinde 25/12/2021 12:00:00 - 25/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8676619
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, BUHAR, BİTİŞİK BAĞLAR, BİTİŞİK BAĞLAR ORTA, GENERAL ŞÜKRÜ KANATLI, GÜLAY, KOŞUYOLU, YALÇIN, YENİ CADDE sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 25/12/2021 15:00:00 - 25/12/2021 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.