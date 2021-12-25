İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 25 Aralık 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 25 Aralık 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 25 Aralık 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

25 ARALIK 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 8642344

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah AKKAYA, CUMA, DELİKLİKAYA, FASIL, HAŞİM, HIZIR, HİZMET, KAYABAŞI, MARANGOZ, MEŞETOPU, NARİN, PLATO, SABIR, SAHRA, SAMANYOLU, SANDAL, SARDUNYA, SARIÇİÇEK, SIRAT, İDEAL, İMAR sk bölgelerinde 25/12/2021 09:00:00 - 25/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8633561

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 25/12/2021 09:00:00 - 25/12/2021 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8685325

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 25/12/2021 13:00:00 - 25/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8633564

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 25/12/2021 14:00:00 - 25/12/2021 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8642164

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ÇİĞDEM, ÖZGÜLER sk bölgelerinde 25/12/2021 09:00:00 - 25/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8663324

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-180, G-180/1, G-183, G-187, G-220, G-527, G-792 sk bölgelerinde 25/12/2021 10:00:00 - 25/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8641372

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 680., 701., 702., 705., 714., 727., 728., 729., GÜNGÖREN sk bölgelerinde 25/12/2021 09:00:00 - 25/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8623544

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 675., 676., 677., 685., 686., 693., 694., 695., 696., 697., 698., 699., 700., 702., 703., 704., 705., 706., 707., GÜNGÖREN sk / ÇINAR mah 795., 802. sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah 694 sk bölgelerinde 25/12/2021 16:00:00 - 25/12/2021 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8633519

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALSANCAK, ASLAN 1, BILDIRCIN, BOZTEPE, CAMİ 2, ERMAN, FERİT SELİMPAŞA, GENÇOSMAN, KANARYA, MUCİZE, MUSTAFA KEMALPAŞA, ORKİDE, RÜZGARLI, SANCAKTEPE, SERDAR, SETÜSTÜ, SİTE, TUFAN, TURGUT, YAVUZ, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE 1.ARA, YEŞİLTEPE 2.ARA sk bölgelerinde 25/12/2021 02:00:00 - 25/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8608549

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah EFELER 1 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 210., 213. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 6/5. sk bölgelerinde 25/12/2021 09:00:00 - 25/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 8642160

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah DERYA, MEKTEP sk bölgelerinde 25/12/2021 12:00:00 - 25/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8676619

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, BUHAR, BİTİŞİK BAĞLAR, BİTİŞİK BAĞLAR ORTA, GENERAL ŞÜKRÜ KANATLI, GÜLAY, KOŞUYOLU, YALÇIN, YENİ CADDE sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 25/12/2021 15:00:00 - 25/12/2021 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.