İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 25 Nisan 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 25 Nisan Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 25 Nisan Pazartesi 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 25 Nisan Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

25 Nisan hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 16465568

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 25/04/2022 04:00:00 - 25/04/2022 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16465611

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, AHENK, BAYKAN, BEDRİYE, BEHLÜL, BOĞAÇHAN, BİLKAN, DAL, DAĞGÜLÜ, DEMİRCAN, DÜZLÜK, ERSEVEN, ERSOY, ESTERGON, GENÇ OSMAN, GÜZEL, GÜÇ, KADIOĞLU, KUŞDİLİ, KÖPRÜLÜ, MÜLK, NAZENİN, NURÇİN, OFLAZ, OVA, PERÇEM, SELMAN, TEPEÖREN, TÖRE, TÜRKER, YUSUFELİ, ZÜLAL, ÖYKÜM, ÖZHAN, ÖZTUNA, İKİZLER, ŞAHİKA sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622996

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah KIBRIS sk / YAVUZ SELİM mah ALATAŞ, AZAMET, BALKOÇ, BAŞKALE, FLORYA, HASANKEYF, KIBRIS, MAZHAR, MÜRVET, ODUNCU, TANSEL, YEDİ GÖLLER sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622375

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BÜŞRA, ERCİYES sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622383

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah GÜLPINAR, GÜLİSTAN, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 25/04/2022 12:00:00 - 25/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 16466107

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, KÖROĞLU, LALE, MEKTEP, MİMARSİNAN, ORHAN GAZİ, ÇETİN, ÜMİT, İSTİKLAL sk bölgelerinde 25/04/2022 08:00:00 - 25/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16142493

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BURSA, KAPLICA, ORMANLI, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 16410316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1600., 1606., 1608., 1612., 1613., 1615., 1618., 1619., 1620., 1621., 1622., 1623., 1624., 1625., 1626., 1644., 1645., 1704., İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah 2565., 2566., İNÖNÜ sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16420316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1373., 1374., 1376., 1377., 1378., 1379., 1380., 1381., 1382., 1383., 1490., 1491., 1492., 1493., 1494., FEVZİ ÇAKMAK, KOÇMAN, İSTİKLAL sk / BAĞLAR mah KOÇMAN sk bölgelerinde 25/04/2022 11:00:00 - 25/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 15533538

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah URBAN, ÇELİK HANÇER, ŞENLİK sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16398316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KEREM 1 sk / ZAFER mah AKARSU 1, AKARÇEŞME, AKATLAR, AKYOL, ALTINTAŞ, AYDINLIK, AYŞEÇAVUŞ, AZİMKAR, BAHARİSTAN, BALÇIK, BAĞLARBAŞI, BULUT 1, BİLGİLİ, EMİR SULTAN, MARSAN, SİTE 3, TEBRİZ, ÖZLEM sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15533537

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEYZADE, CESUR, OTAĞ, URBAN, ÇELİK HANÇER 4., ÇELİK HANÇER 5., ÇELİK HANÇER 6. sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16465552

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah AKASYA, KANA, YONCA sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16163059

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AĞAÇ, BADEM, DUMAN, ESKİ EDİRNE YOLU, KANDİL, KANDİLLİ 1, KUŞÇU, MALAZGİRT, PAŞA, PİRİNÇ, SELİN, ÇANDAR, ÖZTÜRK, ÜLKÜ 1, ŞAMDAN sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 131., MALAZGİRT, MENDERES sk bölgelerinde 25/04/2022 10:00:00 - 25/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16466220

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KUMRULU 1, MEŞE 1, ŞAHİNBEY sk bölgelerinde 25/04/2022 10:30:00 - 25/04/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16851607

ISTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 25/04/2022 12:00:00 - 25/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16466222

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah DEREBOYU 1, MAHMUTBEY 12., ÇİĞDEM 1 sk bölgelerinde 25/04/2022 12:30:00 - 25/04/2022 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15533564

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 2.ZAFER, ERENLER 2, HANIM, KANDİL, KANDİLLİ 1, KARAMURAT, KUŞÇU, MUMCU, PINAR 1, TEYYARE, ZAFER, ŞAMDAN, ŞEFKAT sk bölgelerinde 25/04/2022 13:00:00 - 25/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 16466315

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ZUHURATBABA mah sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622316

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ZUHURATBABA mah sk bölgelerinde 25/04/2022 12:00:00 - 25/04/2022 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 16855317

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah BİROL, GÜNDOĞDU, MEYDAN, MUTLUHAN, TUTUM, YAPRAK, ÇİÇEKLİ, İSKELE sk bölgelerinde 25/04/2022 08:00:00 - 25/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.