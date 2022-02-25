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İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 25 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 25 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 25 Şubat Cuma 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.