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- İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 25 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 25 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
- Haber Merkezi
- 25.02.2022 - 10:11
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
AYEDAŞ ve BEDAŞ, 25 şubat Cuma 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.
Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 25 Şubat Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
25 Şubat 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?
AVCILAR
NO: 12127316
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah AŞIK MAHZUNİ, BİREY, DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİDAN, KAMP, KARANFİL, NERGİS, SELVİ, TÜRKÜ, URAN, ZAKKUM, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 25/02/2022 09:00:00 - 25/02/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 11771887
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ESKİ EDİRNE ASFALTI, HİLAL, KARANFİL, KARATAŞ, MAREŞAL, ORHAN GAZİ sk / ÜNİVERSİTE mah DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİDAN, HİLAL, KARATAŞ, MAREŞAL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah ÜNVERDİ sk / PINAR mah 1220., 1236., 1246., 1248., 1261., 1279., 1289., YAŞAR KEMAL sk bölgelerinde 25/02/2022 09:30:00 - 25/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 12036037
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, FİRUZKÖY BULVARI, MUSTAFA KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 25/02/2022 13:00:00 - 25/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 11981316
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., 17., 18., 42., 48., 49., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 25/02/2022 00:00:00 - 25/02/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 11990316
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 49. sk bölgelerinde 25/02/2022 02:00:00 - 25/02/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 11991316
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 18., 31., 32., 33., 34., 35., 39., 40., 41., 49., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 25/02/2022 05:00:00 - 25/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 11630146
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1458. sk bölgelerinde 25/02/2022 09:00:00 - 25/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 11926482
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FUATPAŞA, HURMALI, TALATPAŞA, ZİYAPAŞA, İSMAİLPAŞA, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 25/02/2022 02:00:00 - 25/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 11952319
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah EMRE 1, FERİT SELİMPAŞA, GÜZELTEPE, SETÜSTÜ, SIRAEVLER, YILMAZ sk / SİYAVUŞPAŞA mah BAŞAK, EMEK, FİLİZ, GONCA, ITIR, KAVAKLI, KAVAKLIK, SIRAEVLER, ULUBATLI HASAN, YILDIZ, ÇİĞDEM 3, İĞDE sk bölgelerinde 25/02/2022 12:00:00 - 25/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 11630147
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah GENÇ OSMAN 1, SANAYİ sk bölgelerinde 25/02/2022 12:00:00 - 25/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 12087822
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah CEYLAN, ŞEKER sk / SOĞANLI mah EDİRNE, KIBRIS, REHBER, SUŞEHRİ sk bölgelerinde 25/02/2022 14:00:00 - 25/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 12088126
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 1. KISIM mah ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 25/02/2022 09:00:00 - 25/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 11926509
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah SANATÇILAR sk / BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah AKIN, BARIŞ, ŞELALE sk bölgelerinde 25/02/2022 00:00:00 - 25/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 11771905
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 25/02/2022 00:01:00 - 25/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 12035920
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah ELİFOĞLU, ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER, ERTEM, FİKRİ GÖZE, FİKRİ ÖNEŞ sk bölgelerinde 25/02/2022 10:00:00 - 25/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 11847336
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 31., 78., 80., HÜRRİYET, KERVANSARAY, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 25/02/2022 09:00:00 - 25/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 12048319
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 228., 83. sk bölgelerinde 25/02/2022 09:00:00 - 25/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 11848316
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ, CAHİT SITKI TARANCI, EGEMENLİK sk bölgelerinde 25/02/2022 09:00:00 - 25/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 10474316
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah BÜYÜK ŞİŞHANE, HÜSEYİN AĞA KİREÇHANE, SERDAR ÖMERPAŞA sk / HACIAHMET mah ALİ AĞA, BALTABAŞ, DALFES, DEV SÜLEYMAN, DEVŞİRMELER, EBÛRIZA DERGAHI, FADİL ARİF, GEÇİCİ, HACI AHMET BOSTANI, HACI AHMET KARAKOLU, HACI ZEYNEL, HAKEM, HORTUMCU, KABADAYI, KIR KAHYASI, KURTULUŞ SALHANESİ, LOKUMCU, NOTACI, OMUZDAŞ, OYA, REMZİ BABA, SAHANCI, TEŞRİFATÇI, YAHYA KÖPRÜSÜ, YENİ ALEM, YENİ ASIR, YENİ BOSTAN, YOKUŞBAŞI, ŞEFKAT sk / YENİŞEHİR mah AKSİ, ALÇAKDAM, AVŞAR, AYLIKÇI, BABADAĞ, BARDAKÇI, BEKÇİ MAHMUT, DÜZENLİK, DİREKÇİBAŞI, EKŞİNAR, FİTİL, GÜLLECİ, HACI İLBEY, HAKEM, HORTUMCU, IRMAK, KABADAYI, KALKAN BOSTANI, KASAP HURŞİT, KATMERLİ, KERESTECİ ALİ, KOPUZLU, KOÇYİĞİT, KURTULUŞ FIRINI, KUYUCU KERİM, KÖMÜRCÜ LÜTFÜ, MANDIRA, MAVİŞ, MUHTAR SAADETTİN, MİRMİRAN, OYA, SAFA MEYDANI, SAKSAĞAN, SANDALCI, SU YOLU, TABUR AĞASI, TEŞRİFATÇI, TIRMIK, VARYEMEZ, YAMAN ALİ, YENİ BOSTANLI, YOKUŞBAŞI, ÇAVDAR, İSTİFÇİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah AVŞAR, FENERCİ KADRİ, FEYLOSOF, KASAP HURŞİT, MANDIRA MEYDANI, MİRİMİRAN sk / FERİKÖY mah BEYZADE sk bölgelerinde 25/02/2022 00:00:00 - 25/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 12125316
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇİFTLİKKÖY mah AKAĞAÇ, AKŞAMSEFASI, ALTIN, BOĞAZ, GÜLDALI, GÜLEN, IHLAMUR, NİDA, SULTAN FATİH, SULTAN SÜLEYMAN, VAKAR, ÇARDAK, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇEKİRDEK ÇIKMAZI, ÇELEBİ ÇIKMAZI, ÇELEN, ÇINGIRAK, ÇORLUK, ÇİLLER sk bölgelerinde 25/02/2022 02:00:00 - 25/02/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 12126316
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah AÇELYA ÇIKMAZI, CÜNEYT, KANARYA, KARACA, KARACAKÖY, PAŞA BAYIRI, PİRİ REİS, REHBER ÇIKMAZI, SERÇE, SIHHAT, YAREN, YİĞİT, ÇAKIR ÇIKMAZI, ÇALDIRAN, ÇAĞLAR, ŞERİFE ACAR sk bölgelerinde 25/02/2022 03:30:00 - 25/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 11996316
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah MEHMET ŞANLI, TALİP ERASLAN ÇIKMAZI, İBRAHİM KILIÇ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 25/02/2022 09:00:00 - 25/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 11995324
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah ALAMET, AZA HASAN, CELAL İLALDI, DOSTLAR, ESENLİK, FERDA, KAZIM SAVAŞ, SEYFİ DEMİRSOY, UFUK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 25/02/2022 10:00:00 - 25/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 11926511
İSTANBUL ÇATALCA ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk bölgelerinde 25/02/2022 10:00:00 - 25/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA