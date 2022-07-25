İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 25 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 25 Temmuz Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 25 Temmuz Pazartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

25 Temmuz hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 25149317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ATATÜRK mah sk / MERKEZ ARNAVUTKÖY mah sk bölgelerinde 25/07/2022 14:00:00 - 25/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25016732

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ATATÜRK mah sk / MERKEZ ARNAVUTKÖY mah sk bölgelerinde 25/07/2022 14:00:00 - 25/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 24875676

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2518., 2534., DİLMENLER, HACI BOSTAN, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 25/07/2022 04:00:00 - 25/07/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24722980

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2030., 2031., 2041. sk / SANCAKTEPE mah 885., OSMAN GAZİ sk / ÇINAR mah 820., 832., 834., 836., 841., 842., 843., 844., 873., 874., 875., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., FATİH, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 25/07/2022 09:00:00 - 25/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24912316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 885., 888., 889., 890., OSMAN GAZİ sk / ÇINAR mah 842., 863., 864., 865., 866., 867., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 25/07/2022 16:00:00 - 25/07/2022 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24910316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah BAHAR, GÜLBAHAR sk bölgelerinde 25/07/2022 00:00:00 - 25/07/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24829317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2030., 2031., 2041. sk / SANCAKTEPE mah 885., OSMAN GAZİ sk / ÇINAR mah 820., 832., 834., 836., 841., 842., 843., 844., 873., 874., 875., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., FATİH, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 25/07/2022 00:01:00 - 25/07/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 24982316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATATÜRK, BAHÇIVAN, GÖL, MELİS sk / ZAFER mah 1.BAHÇECİK, AKATLAR, AKYOL, AKŞEMSETTİN, ATATÜRK, AYŞEÇAVUŞ, BİLGİLİ, EŞREFBEY, HALİLBEY, OKUMUŞ, SARDUNYA 1, SİTE 3, TAŞKENT, TEBRİZ, ÇALIŞKAN sk bölgelerinde 25/07/2022 09:00:00 - 25/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25185316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KAYA sk bölgelerinde 25/07/2022 09:00:00 - 25/07/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 25016734 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, BURHANBEY, HALİL ÇAVUŞ, ORUÇ REİS, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK, REMZİ ÖZKAYA sk bölgelerinde 25/07/2022 09:00:00 - 25/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25130736

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah NURLU 1 sk bölgelerinde 25/07/2022 11:00:00 - 25/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.